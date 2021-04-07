"Кришування" вилову креветок у Чорному морі: повідомлено про підозру чиновнику Держрибагентства. ФОТОрепортаж

ДБР викрило схему поборів у Південному регіоні України, вчинених посадовими особами державних органів у сфері використання водних біоресурсів та регулювання рибальства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що посадовець планував щомісяця надавати неправомірну вигоду посадовцю УСБУ в Миколаївській області.

Так він намагався "вирішити питання" невиявлення корупційних правопорушень, вчинених його підлеглими.

Сума цієї "плати" мала становити 25% від суми неправомірної вигоди, одержаної працівниками управління Держрибагентства від осіб, які займаються виловом калкану і креветки у Чорному морі.

Таким чином, посадовець підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, які скеровані до суду.

