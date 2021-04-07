УКР
"Кришування" вилову креветок у Чорному морі: повідомлено про підозру чиновнику Держрибагентства. ФОТОрепортаж

ДБР викрило схему поборів у Південному регіоні України, вчинених посадовими особами державних органів у сфері використання водних біоресурсів та регулювання рибальства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що посадовець планував щомісяця надавати неправомірну вигоду посадовцю УСБУ в Миколаївській області.

Так він намагався "вирішити питання" невиявлення корупційних правопорушень, вчинених його підлеглими.

Сума цієї "плати" мала становити 25% від суми неправомірної вигоди, одержаної працівниками управління Держрибагентства від осіб, які займаються виловом калкану і креветки у Чорному морі.

Таким чином, посадовець підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, які скеровані до суду.

Я ещё когда там служил 15 ллет назад ,главный браконьер это рыбинспектор!Там ту креветку лет 40 уже как ловят! Один раз одних поймали почти сутки эту креветку пересчитывали а потом ещё милиция не хотела заводить уголовное дело!
07.04.2021 13:09
То с лимана Хаджибеевского были, на самом деле черноморские креветки очень вкусные, как и рыба
07.04.2021 13:13
Ну вот. Очередное доказательство что самые большие браконьеры это рыбинспекторы рыбнадзора.
07.04.2021 13:48
До сих пор не пойму - кто ест этих черноморских креветок? Они же размером со среднего кузнечика.
07.04.2021 12:57
На привозе посмотри. Покупают и скорее всего лапки обсасывают
07.04.2021 13:01
В 70-их ,креветок в Одесі продавали ,як зернята ,на кожному кроці ,10-20 коп. за склянку !!!)))
07.04.2021 13:10
То с лимана Хаджибеевского были, на самом деле черноморские креветки очень вкусные, как и рыба
07.04.2021 13:13
Можливо ,а на Хаджибеї,стояли дві пивні цистерни з вином-білим та червоним,20 коп.склянка 200 гр. !!!)))
07.04.2021 13:23
На креветку клює бичок. Хватає як скажений.
07.04.2021 13:10
Это да. Ох, давно не ел жареных свежих бычков. Деликатес!
07.04.2021 13:15
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі!!!))))
07.04.2021 13:08
Я ещё когда там служил 15 ллет назад ,главный браконьер это рыбинспектор!Там ту креветку лет 40 уже как ловят! Один раз одних поймали почти сутки эту креветку пересчитывали а потом ещё милиция не хотела заводить уголовное дело!
07.04.2021 13:09
когда браконьеры, с помощью чиновников госрыбагентства выловят последнюю хамсичку - будут жрать свои деньги !
07.04.2021 13:12
Не переживай так за чиновников-они на свои денежки купят себе рыбку и креветок за "бугром", а вот мы будем....неизвестно что жрать и даже не деньги. Их у нас нет.
07.04.2021 13:16
я ж не про то, Таня ...
07.04.2021 13:28
Если про браконьеров, то они на работе. Днём они честные рыбаки, а ночью-браконьеры. Только они такие же голожопые, как и мы. Вылов и прибыль им не принадлежит. Всё принадлежит "крыше", как и сами браконьеры с потрохами.
07.04.2021 13:32
Колись ,купляли пеленгаса,весь пелегас з Хол.Балки йшов до дільничого ,в Усатово,в дільничого і купляли !!!)))
07.04.2021 13:40
може ты Таня и голожопая... ну то таке... особиста справа
07.04.2021 14:41
Ну вот. Очередное доказательство что самые большие браконьеры это рыбинспекторы рыбнадзора.
07.04.2021 13:48
Це секрет Полішинеля !!!))
07.04.2021 13:58
ага и на фотках кстати приемная и кабинет начальника😁
07.04.2021 14:30
 
 