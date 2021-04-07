Гендиректора медустанови затримано на спробі дати $ 12 тис. хабаря за безстрокове призначення на посаду, - Офіс генпрокурора. ФОТО

На Буковині під час спроби дати 12 тисяч доларів хабаря за безстрокове призначення на посаду затриманий гендиректор медустанови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, генеральний директор медустанови запропонував посадовцям Чернівецької обласної ради 12 тисяч доларів США за підписання договору про безстрокове призначення його на посаду. Правоохоронці затримали чиновника в порядку ст. 208 КПК при передачі всієї суми коштів. Йому повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що заходи щодо викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників обласного Управління Служби безпеки України.

