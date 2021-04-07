УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
7 702 7

Гендиректора медустанови затримано на спробі дати $ 12 тис. хабаря за безстрокове призначення на посаду, - Офіс генпрокурора. ФОТО

На Буковині під час спроби дати 12 тисяч доларів хабаря за безстрокове призначення на посаду затриманий гендиректор медустанови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, генеральний директор медустанови запропонував посадовцям Чернівецької обласної ради 12 тисяч доларів США за підписання договору про безстрокове призначення його на посаду. Правоохоронці затримали чиновника в порядку ст. 208 КПК при передачі всієї суми коштів. Йому повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що заходи щодо викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників обласного Управління Служби безпеки України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кришування" вилову креветок у Чорному морі: повідомлено про підозру чиновнику Держрибагентства. ФОТОрепортаж

Гендиректора медустанови затримано на спробі дати $ 12 тис. хабаря за безстрокове призначення на посаду, - Офіс генпрокурора 01
Гендиректора медустанови затримано на спробі дати $ 12 тис. хабаря за безстрокове призначення на посаду, - Офіс генпрокурора 02

Автор: 

Буковина (860) хабар (4776) медицина (2161) Офіс Генпрокурора (3401)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обнаглел, - такие копейки предлагать
показати весь коментар
07.04.2021 14:36 Відповісти
кто у нас эту должность ввел? Супруниха?
показати весь коментар
07.04.2021 14:49 Відповісти
бессрочное назначение на должность ?? это понятийно? или юридически такое есть у нас?? Источник: https://censor.net/ru/p3258237
показати весь коментар
07.04.2021 14:50 Відповісти
Мабуть помилка ...
показати весь коментар
07.04.2021 15:36 Відповісти
И за сколько месяцев он собирался отбить эту сумму?..........
показати весь коментар
07.04.2021 14:58 Відповісти
Не пойму, ну почему люди так рвутся на такую злыденну зарплату медработника. Начиная с поступления в мединститута взятки платят которые теоретически зарплатой за всю деятельность не отбить. Неужели человеколюбие?
показати весь коментар
07.04.2021 15:29 Відповісти
Злиденна медицина ? Та він у своїй районній лікарні ці копійки відмолотить за місяць - починаючи від працевлаштування персоналу і закінчуючи списанням старих простирадл, харчуванням хворих.
показати весь коментар
07.04.2021 16:01 Відповісти
 
 