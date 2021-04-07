3 062 0
Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Віктором Гелебрантом попрощаються 9 квітня на Харківщині. ФОТО
У п'ятницю, 9 квітня, у смт Краснокутськ Харківської області об 11:00 відбудеться прощання з Віктором Васильовичем Гелебрантом, 1972 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 квітня в районі села Золоте-4 Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
Про це йдеться на офіційній сторінці 92-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прощання із військовослужбовцем 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка Віктором Гелебрантом відбудеться 9 квітня (п’ятниця) об 11:00 у смт Краснокутськ Харківської області. Герої не вмирають…", - зазначається у повідомленні.
