УКР
12 497 27

На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Роботи на мосту через річку Дніпро в Запоріжжі в рамках президентської програми "Велике будівництво" тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

"На флагмані програми роботи просуваються у режимі 24/7. Аби завершити будівництво надважливого об’єкту без зупинок працюють 421 людини. Щотижнево на кожній складовій мегамосту з’являються проміжні результати", - говориться в повідомленні.

Так, на верховій частині вантового мосту мостобудівники змонтували всі вісім головних балок, а також всі верхні та всі нижні ортотропні плити секції в прогоні 6-7. Наразі там ведуться зварювальні роботи. Також ведеться монтаж тимчасової опори ВО-4 верхової частини мосту.

На верховій частині балкового мосту також є нові проміжні результати. Після першого етапу насування почали укрупнювати балки жорсткості другого етапу насування. Нині мостобудівники вже змонтували чотири головних балки та чотири нижні ортотропні плити.

Окрім цього, роботи ще ведуться на спорудах № 9 (монтаж тимчасових опор) та № 3 (зварювання монтажних блоків).

Загальна протяжність автомагістралі – 9 км. Це шість розв’язок, які включають 27 споруд, а також 2 позакласові мости. Передусім це два проїзди Балкового мосту (рух одним із них відкрито у грудні торік) та два проїзди Вантового мосту.

Як раніше заявив заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, Запорізький міст стане однією з найкрасивіших інженерних споруд сучасної України. А якщо врахувати, що додатково в рамках "Великого будівництва" буде оновлена інфраструктура на острові Хортиця, то це місце стане одним із найбільших туристичних магнітів.

На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - Укравтодор 01
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - Укравтодор 02
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - Укравтодор 03

Запоріжжя (2362) міст (1259) Укравтодор (1200) Велике будівництво (743)
+2
Слабенько, слабенько. Давно мостик уже надо было достроить. Сачки!!
07.04.2021 16:08 Відповісти
А что это за фото? Там что, Днепр такой узкий?
07.04.2021 16:19 Відповісти
це друге русло
07.04.2021 16:25 Відповісти
Это цензор так пишет.Большой остров("Хортица") посреди реки Представляешь себе ширину реки? Отож! Что бы переехать остров необходимо два моста! Там объём работ-огромный
07.04.2021 16:56 Відповісти
OK
07.04.2021 18:22 Відповісти
это старое русло Днепра.
07.04.2021 20:29 Відповісти
По"старому" проекту дорога между новыми мостами по Хортице должна идти как бы по дамбе, не по земле. Т.е., дорожные полотна между двумя старыми и двумя новыми мостами не должны пересекаться на одном уровне. А как сейчас будет?
07.04.2021 16:22 Відповісти
На фото видно ,что новая дорога пройдёт под мостом.
07.04.2021 16:32 Відповісти
Под каким мостом??
07.04.2021 16:39 Відповісти
Ва́нтовый мост - тип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 висячего моста , состоящий из одного или более https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD пилонов , соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов - вант.
На фото не тот мост
07.04.2021 16:39 Відповісти
На третей фотке выше середины и правее виднеются вдалеке пилоны вантового тёмные сверху бо там опалубка брошенная 10 лет назад.
А это мост через старое русло и выполняется надвижка.
07.04.2021 16:42 Відповісти
Так и я об этом
07.04.2021 16:46 Відповісти
Чиво чиво? На вантовом(!) мосту (которого на фото нет) только временные опоры ставят и собираюцца кран 150+ метровый ремонтировать (который соотечественники на металл растащили по возможности) а потом пилоны ещё заливать бетоном.

Такшта вантовый мост - это пока мячты.
07.04.2021 16:40 Відповісти
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1746
07.04.2021 19:36 Відповісти
Это этот кран растащили и будут чинить?
07.04.2021 19:37 Відповісти
Да, именно этот. Растащили всю медь, релюхи, кнопки итд. Кресло вроде осталося.
08.04.2021 08:23 Відповісти
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1385
07.04.2021 19:53 Відповісти
Зачем его строят? В день открытия его тут же перекроют желудки "предприниматели", протестующие против карантина..
07.04.2021 17:40 Відповісти
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4674
07.04.2021 17:43 Відповісти
В 5 абзаці правильно буде не на верховій частині, а на низовій. Рух по верховій частині відкрили в минулому році, то що ж тепер там будуть насовувати?
07.04.2021 18:53 Відповісти
Этот мост будет выглядеть примерно так
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3786

На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6922
07.04.2021 19:21 Відповісти
вчера там шарился..кек закат бомба
08.04.2021 23:36 Відповісти
 
 