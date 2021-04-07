На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Роботи на мосту через річку Дніпро в Запоріжжі в рамках президентської програми "Велике будівництво" тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

"На флагмані програми роботи просуваються у режимі 24/7. Аби завершити будівництво надважливого об’єкту без зупинок працюють 421 людини. Щотижнево на кожній складовій мегамосту з’являються проміжні результати", - говориться в повідомленні.

Так, на верховій частині вантового мосту мостобудівники змонтували всі вісім головних балок, а також всі верхні та всі нижні ортотропні плити секції в прогоні 6-7. Наразі там ведуться зварювальні роботи. Також ведеться монтаж тимчасової опори ВО-4 верхової частини мосту.

На верховій частині балкового мосту також є нові проміжні результати. Після першого етапу насування почали укрупнювати балки жорсткості другого етапу насування. Нині мостобудівники вже змонтували чотири головних балки та чотири нижні ортотропні плити.

Окрім цього, роботи ще ведуться на спорудах № 9 (монтаж тимчасових опор) та № 3 (зварювання монтажних блоків).

Загальна протяжність автомагістралі – 9 км. Це шість розв’язок, які включають 27 споруд, а також 2 позакласові мости. Передусім це два проїзди Балкового мосту (рух одним із них відкрито у грудні торік) та два проїзди Вантового мосту.

Як раніше заявив заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, Запорізький міст стане однією з найкрасивіших інженерних споруд сучасної України. А якщо врахувати, що додатково в рамках "Великого будівництва" буде оновлена інфраструктура на острові Хортиця, то це місце стане одним із найбільших туристичних магнітів.

