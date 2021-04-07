Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Сулимою попрощалися в Луцьку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 квітня, у місті Луцьк відбулося прощання з Сергієм Олексійовичем Сулимою, 1980 року народження, уродженцем Луцька, мешканцем Івано-Франківської області, військовослужбовцем, головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 3 квітня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельних поранень, що дістав в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на офіційній сторінці 10-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прощавай, брате...

Сьогодні в останню путь проводжають загинувшого Сергія Сулиму. Сьогодні ми можемо сказати, що він поповнив лави янгольського війська.

Ми впевнені, що він зверху спостерігає за нами. Ми знаємо, що ти, Сергію, став нашим яноголом- охоронцем. Пробач нам, що не зберегли.

Ти навіки в строю Едельвейсів....

Не забудемо. Не пробачимо.

На щиті....", - зазначається у повідомленні.


















