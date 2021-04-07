УКР
Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 квітня, через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану територію проїхали одинадцять вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба 01

"У багажному відділенні вантажних автомобілів - будівельні матеріали та матраци. Загальна вага гумдопомоги становила близько 100 тонн", - сказано в повідомленні.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба 02
Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба 03

Читайте також: Червоний Хрест через КПВВ "Щастя" направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба 04
Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба 05

Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян цим дорожнім коридором досі заблоковано російсько-окупаційними військами.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба 06

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) МКЧХ Червоний Хрест (405) гуманітарна допомога (1018) Луганська область (4927)
+19
Красный Крест поддерживает террористов оккупантов и коллаборантов.
07.04.2021 17:00 Відповісти
+17
Какой заботливый Красный крест...
Заботится об оккупантах.
07.04.2021 17:03 Відповісти
+10
Спонсор терористів.
07.04.2021 17:04 Відповісти
Скільки ще буде тривати це спонсорування тероризму?
07.04.2021 17:07 Відповісти
Будматеріали для укріплення бойових позицій, а матраци - в бліндажі для комфорту? Ух і стурбованість "стурбованих"!
07.04.2021 17:23 Відповісти
Где ты увидел стройматериалы и матрасы - а так сказали,ну если сказали то конечно да.....
07.04.2021 21:27 Відповісти
три порции шашлыка! Выбросила в пропасть!
07.04.2021 17:37 Відповісти
Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи..
Всего лишь 100 тонн на поддержку предателей, оккупантов и московских захватчиков?
Маловато будет.
Вот РФ им уже послала 100 тыщ 500 тонн ,... в тротиловом эквиваленте ...
07.04.2021 17:44 Відповісти
Как это добро будет распределять Красный крест в ДыРе?
Ведь там нету филиалов Красного креста, поэтому простым людям ничего не достанется!
Лучше бы гуманитарный груз остался украинцам, а не той стороне.., оркам..
07.04.2021 17:51 Відповісти
Надеюсь там георгиевские ленты, триколоры, транспоранты: путин введи и прочие, милые сердцу ордловца, безделушки?
07.04.2021 18:15 Відповісти
Основной вес - камни с неба
08.04.2021 02:52 Відповісти
бисером перед свиньями посыпте
08.04.2021 09:43 Відповісти
 
 