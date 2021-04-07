Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 квітня, через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану територію проїхали одинадцять вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"У багажному відділенні вантажних автомобілів - будівельні матеріали та матраци. Загальна вага гумдопомоги становила близько 100 тонн", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян цим дорожнім коридором досі заблоковано російсько-окупаційними військами.
Топ коментарі
+19 Andrea Petrychenko
показати весь коментар07.04.2021 17:00 Відповісти Посилання
+17 Дід Трохим
показати весь коментар07.04.2021 17:03 Відповісти Посилання
+10 Володимир Начинка
показати весь коментар07.04.2021 17:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заботится об оккупантах.
Всего лишь 100 тонн на поддержку предателей, оккупантов и московских захватчиков?
Маловато будет.
Вот РФ им уже послала 100 тыщ 500 тонн ,... в тротиловом эквиваленте ...
Ведь там нету филиалов Красного креста, поэтому простым людям ничего не достанется!
Лучше бы гуманитарный груз остался украинцам, а не той стороне.., оркам..