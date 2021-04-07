Червоний Хрест направив на окуповану частину Луганщини 100 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 квітня, через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану територію проїхали одинадцять вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У багажному відділенні вантажних автомобілів - будівельні матеріали та матраци. Загальна вага гумдопомоги становила близько 100 тонн", - сказано в повідомленні.





Читайте також: Червоний Хрест через КПВВ "Щастя" направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба. ФОТО





Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян цим дорожнім коридором досі заблоковано російсько-окупаційними військами.