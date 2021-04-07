УКР
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ. ФОТО

Віктор Гречин давно влаштовує подібні зйомки. Росіянин Олексій Концов, який дав початок скандалу, виклавши фото зі зйомок в інтернет, був спонсором всього заходу.

Про це повідомляє з посиланням на безпосереднього учасника зйомок російський телеграм-канал LifeShot,  інформує Цензор.НЕТ.

"За словами джерела, влаштував зйомку українець Віталій Гречин (на фото), а росіянин Олексій Концов, який під час всього процесу перебував у номері, імовірно, був спонсором", - сказано в повідомленні.

гречин

Моделей знімав фотограф із Санкт-Петербурга Олександр Тен. Спочатку планувалося, що зйомку буде робити інший фотограф, більш іменитий, але він в останній момент відмовився, а слідом за ним - і кілька моделей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських моделей депортують із Дубая, розслідування завершено, - ЗМІ

"Загалом же київський "голий десант" у Дубаї налічував приблизно 30 моделей. Деякі давно були знайомі з Гречиним, який "розкручує" в Україні аналог Playboy. За словами нашого джерела, він регулярно влаштовує подібні зйомки і цього разу галасу можна було б уникнути, якби не Концов - саме він виклав фотографію з балкона в соцмережі", - пише LifeShot.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул. 6 квітня стало відомо, що дівчат депортують з ОАЕ.

Дубай (77) ОАЕ (348) українці (2578) модель (18)
то как бы украинки...по паспорту...селедки...
а вот это настоящие Украинки... горлицы !
Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 2273

...
Кому тот плейбой интересен? Дрочунам от 6 до 12 лет? Сообщите Гречину, что сексуальная революция давно закончилась.
Все трое удивительно похожи на тридварасов. На снимке Тен.
Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 5072
О так! rbc.RU, це ваше все. Чекаю ваше посилання на страна.ua
І як продасте якусь нерухомість, очікуйте на податкового інспектора, аби сплатити податок на ваші доходи. А ще він брата вбив, не чули?
https://censor.net/ru/comments/locate/3258289/01921464-eef9-7254-a459-2f3986628cd0
Президент Петр Порошенко в декларации за 2018 год указал доходы в 90 раз превышающие доходы за 2017 год. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dohody-poroshenko-za-god-vyrosli-pochti-v-100-raz-deklaraciya-1321578.html
Концов.... как много в этом слове
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось.....
(почти А.С. Пушкин)
Концов оказался Дураковым )
Наказание: общественно-полезный труд под контролем Кивы.
Украинки клевые. Не то что наши картофляные толстушки.
Ой да ладно, просто в старих пам'ять коротка.Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 1098
Тут еще фотки посмотрел (случайно) про эту компанию. Там вообще содом и гомора.
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9124 ПТН-ПНХ.
ну эта настя рыбка которая в раше в эскорте работала и у дерепаски нервы сосала из тайланда...
ТИ ВОРОГ.
зарабатывают на квартиру , дипломы уже есть
Гречина выдворить с Украины .
Нечего позорить Украину
А чем это он опозорил Украину ? Показом жопастых Украинских телок ? У тебя прямо по тексту - жопа есть ,а телок нет.
Та його потрібно виперти вже за те що він, падло, "Грєчін" і по суті торгує людьми.
так уж и торгует? эти "модели" сами с удовольствием набиваются на продажу, только плати.
Підштовхувати і сприяти розтлінню заробляючи на цьому не є "благодійністю". Це сутенерство. Іншими словами, торгівля чужим тілом.
Так, це справжня торгівля чужим тілом, яка квітне по всьому світу та дуже часто за участю наших співвітчизників. У Парижі мати побитого малолітнього драгдилера теж займалася торгівлею людьми. Але цензорівські моральні уроди їй дуже співчували, коли її малолітній бандюк замість того, щоб ходити у школу, був членом банди. Наша «брудна піна» без освіти та професії саме таким і займається за кордоном. А шо їм ще там робити, не прибиральницями ж працювати та псувати манікюр.
Багато батьків, які віддають свої чада до різноманітних шкіл моделей, невже не розуміють, що фактично віддають їх до рук таких сутенерів, які поповнюють світові барделі "мʼясом".
Пару років тому "фотограф" почав обробляти мою дочку. Довелось провести "бесіду". Мабуть досі заікається...
С каких пор фотографирование стало торговлей людьми.
Завжди було. Згадайте натурщиць в історії мистецтва. Ще Мопассан константував що "Оголення тіла є початком розтління". Коли дівка яка нічого не вміє і нічого не знає отримує гроші "без надмірних зусиль" за "сісюпоказати" "бо ми того варті", то завтра вона точно буде на панелі.
Так ти пєдофіл і ізвращєнєц???? Тоді тобі до Верховної Ради, там такі падли сидять.
Гош, ты дебил?
да на здоровье, но не дубаях же, где полу-шариат.
Судя по тому, где он выбрал место съемок, лавров Хью Хефнера ему не видать...
Обычная проституция,и сутенёр жил,ничего нового,аморальное и больное общество в протухшем государстве
Место для съемок выбрано удачное, и фото слито для скандала специально. Даже с учетом цены на организацию отдыха, общая сумма штрафа незначительна. Где бы эта новость появилась, если не такой скандал?
Судя по тому, шо этот сюжет гоняют целый день по телевизору в РФ, денех Пригожин на провокацию не пожалел. А шлюхи в пиджаках тут как тут.
Та досить вже цю муйню розкручувати... як кажуть фемініздки, "її тіло - її діло".
Стопудово, праституткам пофиг на кого работать,и кому давать - лишбы платили.
те ж саме стосується усіляких діячів культури, деяких спортсменів, а також цілої купи політиків... проституція давно вже не професія, а спосіб існування виродків
Нормальний бизнес, ханжи негодуют.
Дебилизация населения идёт полным ходом.
Такими легче управлять.
Ну арабів я розумію . Ну а ми чого з ланцюга рвемось як ті тузіки . Голих дівок ніколи не бачили ?
Гірше тих курвів. Праведники срані .
Сделали скандал с нечего.
какие это модели, это ж ..ляди голимые ...
А в чем проблема, собственно говоря? Один украинский мудак снимал голых девок (имеет право), а партнером был лаптеногий из России. Русский как всегда заложил своего партнера. Ничего нового.
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6486
" который "раскручивает" в Украине аналог Playboy."
Ну что же, шумиха - способствует рекламе!
а что вы хотите это и есть свобода свободный выбор свободных людей..........
по сути тот же пиарщик но как говорится на своём месте - надеюсь зебилы не выберут его
президнтом............
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1808 и из этого шкандаль?
Треба було ще котиків туди на фотосесію запустити, може й не було б такого шкандалю. Котиків же усі *******.
Кожній на дупку посадити котика.
я гейноскачал
Стільки шуму через ніщо.
Сутенер вишикував на балконі свою "конюшню". Може фоткав, а може якийсь шейх обирав собі на ніч парочку *****.
То вони як наш.. "гарант" на близькому сході інвесторів та ринки збуту шукають...
Совпадєніє?...
Ось таке у нас "сознатєльноє насєлєніє". Одні захищають в окопах Батьківщину, ризикуючи життям і здоров"ям. Хтось показує голі дупи кацапам... За такі зальоти - півроку у воєнному госпіталі виносити "уткі" з під поранених воїнів. Хто не цурається після кацапів - мощний мінет 3 рази на добу, щоб воїни швидше одужували.
прям герой труда..видно дете сталевара прям..анус натрудил на шлюхах мажор ванильный
Перш, ніж їхати в країну, тим більше з 99% мусульманським населенням, нехай голодупі
пустушки трошки вникли в суть ісламської етики.
Упевнений, що ці дурепи так до сих пір і не зрозуміли, що їм жудко пощастило, що їх не набагато більше досвідчені і розумні організатори заманили в такий відносно ліберальну АОЕ, а не , припустимо , в сусідній Катар і вже тим паче не в Ель-Ріад. Хто з тих дуреп відмовився б теж саме робити в Катарі - впевненний , що жодна з тих хто оголився в Дубаї . Тому, що в як в Катарі, так і в Саудії закінчилося таке "пятірочкою" тюряги, а ще й тілесними покараннями у вигляді батогів по їх голим задам (батагами до до кісток) ... А в Саудии їх би ще й гарем продали б, а там на ланцюг посадили в якості 200 наложниці якого-нить 70-річного шейха ... Хочу лише нагадати, що в тій же Саудії скасували рабство толлько років 30 назад, а чутки не вщухають про те, що шейхам досі підганяють наложниць з підпільних невільничих ринків Судану і Сомалі.
ТОлько девочки эти из Харькова, Запорожья и Николаева.

Шлюхи были и будут всегда)
