Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ. ФОТО

Віктор Гречин давно влаштовує подібні зйомки. Росіянин Олексій Концов, який дав початок скандалу, виклавши фото зі зйомок в інтернет, був спонсором всього заходу.

Про це повідомляє з посиланням на безпосереднього учасника зйомок російський телеграм-канал LifeShot, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами джерела, влаштував зйомку українець Віталій Гречин (на фото), а росіянин Олексій Концов, який під час всього процесу перебував у номері, імовірно, був спонсором", - сказано в повідомленні.

Моделей знімав фотограф із Санкт-Петербурга Олександр Тен. Спочатку планувалося, що зйомку буде робити інший фотограф, більш іменитий, але він в останній момент відмовився, а слідом за ним - і кілька моделей.

"Загалом же київський "голий десант" у Дубаї налічував приблизно 30 моделей. Деякі давно були знайомі з Гречиним, який "розкручує" в Україні аналог Playboy. За словами нашого джерела, він регулярно влаштовує подібні зйомки і цього разу галасу можна було б уникнути, якби не Концов - саме він виклав фотографію з балкона в соцмережі", - пише LifeShot.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул. 6 квітня стало відомо, що дівчат депортують з ОАЕ.