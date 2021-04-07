УКР
8 214 31

19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: "продавав" брендові речі в Instagram. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 19-річному юнаку, який налагодив схему протиправного заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом онлайн-продажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Зловмисник розміщував у соціальній мережі "Instagram" оголошення про продаж одягу та взуття відомих брендів. Отримавши від потерпілих оплату за товар, аферист жодних дій щодо його відправлення не вчиняв, а отримані кошти перераховував на банківські карти знайомих осіб та знімав через банкомати на території міста Києва.

У такий спосіб у період 2020-2021 років юнак ошукав 29 громадян на понад 70 тис. гривень.

За місцем проживання зловмисника проведено обшук, під час якого вилучено мобільні телефони, Sim-картки кількох мобільних операторів, рамки від вже використаних Sim-карток з абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, пневматичну зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші потерпілі.

За вчинене молодику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що якщо ви стали жертвою указаних шахрайських дій просимо звернутися з відповідною заявою до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві або Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 01
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 02
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 03
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 04
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 05
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 06
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 07
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 08
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 09
19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: продавав брендові речі в Instagram 10

+13
Ой, та конечно. Будет продолжать свое дело на зоне под покрывательством администрации зоны, как это сейчас и происходит. Ютуб каналы Уткин ТВ и Дмитрий Назаренко Вам в помощь
показати весь коментар
07.04.2021 17:52 Відповісти
+5
Никогда не понимал в чем радость покупки брендовой одежды в инстаграме или прочих помойках. Тут и ребенку понятно, что велик шанс ****** в оригинальности, про мошенничества с пересылкой я вообще промолчу.
показати весь коментар
07.04.2021 17:45 Відповісти
+5
В инстаграме и прочих помойках можно купить как настоящие брендовые вещи так и шлак, все зависит от продавца( это всего лишь платформы для общения). Ну что надо быть за кретинами( извините конечно, но факт), чтобы в наше время платить вперед за товар в интернете?????????? И так людей ОЧЕНь много. И это печально...чай не бабушки 90- летние покупают там товары, а современные люди.
показати весь коментар
07.04.2021 17:50 Відповісти
ну якщо так - нехай присяде років 5 поки і зрозуміє, що обдурювати погано і протизаконно
показати весь коментар
07.04.2021 17:40 Відповісти
Ой, та конечно. Будет продолжать свое дело на зоне под покрывательством администрации зоны, как это сейчас и происходит. Ютуб каналы Уткин ТВ и Дмитрий Назаренко Вам в помощь
показати весь коментар
07.04.2021 17:52 Відповісти
це його справа..добавить ще собі строк!
показати весь коментар
07.04.2021 17:57 Відповісти
Такие уже не исправляются. Он по другому деньги, чем обманом, заработать больше не сможет, обычный биомусор. Который теперь ещё будет на наши налоги содержатся. А так содержался до этого только за счёт людей, которые не умеют пользоваться мозгами в своей голове
показати весь коментар
07.04.2021 18:01 Відповісти
а тобі яка справа? ти його родич чи що? Схоже, що ти або троль або кацап, який постійно сіє паніку
показати весь коментар
07.04.2021 18:08 Відповісти
то що нехай далі дурить? для того податки і платять, в т.ч. щоб і таких ізолювали від суспільства і перевиховували.
показати весь коментар
07.04.2021 21:13 Відповісти
Воно ж буде і на наші податки їсти, і в тюрмі своєю справою займатися. Я це біосміття просто на росію відсилав без права повернення на територію нашої держави, людини з нього все рівно більше не вийде
показати весь коментар
07.04.2021 21:32 Відповісти
Никогда не понимал в чем радость покупки брендовой одежды в инстаграме или прочих помойках. Тут и ребенку понятно, что велик шанс ****** в оригинальности, про мошенничества с пересылкой я вообще промолчу.
показати весь коментар
07.04.2021 17:45 Відповісти
Чисто украинская традиция, обмануть судьбу и попытаться купить вещь дешевле на 100 грн чем в магазине напротив дома
показати весь коментар
07.04.2021 17:55 Відповісти
Який розумний хлопчик!
Тепер може давати мастер-клас у буцигарні.
Рочків так 3.😊
показати весь коментар
07.04.2021 17:48 Відповісти
В инстаграме и прочих помойках можно купить как настоящие брендовые вещи так и шлак, все зависит от продавца( это всего лишь платформы для общения). Ну что надо быть за кретинами( извините конечно, но факт), чтобы в наше время платить вперед за товар в интернете?????????? И так людей ОЧЕНь много. И это печально...чай не бабушки 90- летние покупают там товары, а современные люди.
показати весь коментар
07.04.2021 17:50 Відповісти
Я вполне нормально покупаю вышиванки людям на подарки из Украины, по ebay, amazon. Идет, правда, долго, но других вопросов нет.
показати весь коментар
07.04.2021 17:55 Відповісти
пневматическое оружие и другие вещественные доказательства Не понял связи.
показати весь коментар
07.04.2021 17:51 Відповісти
А каким боком сюда пневматик..он в открытой продаже )))Покупатели которых надурили-сами виноваты!!! Надо все покупать наложенным платежом...Товар-деньги..
показати весь коментар
07.04.2021 17:53 Відповісти
Добавить драматизма и интриги...
показати весь коментар
07.04.2021 18:05 Відповісти
Дурак...
Решил на авось поработать.
Возможно, ему и приходила в голову мысль, что рано или поздно, полиция выйдет на владельца карты и тогда финиш.
показати весь коментар
07.04.2021 17:54 Відповісти
Идеология - украл, выпил в тюрьму, работает и в наше время. 99.9% жуликов тупые как пробки, им главное украсть, а далее трава не расти, и лишь 0.1% умных жуликов, но те уже стали миллиардерами, и на плаву будут всегда.
показати весь коментар
07.04.2021 18:01 Відповісти
Яке ж воно тупе та жадібне!😀
показати весь коментар
07.04.2021 17:59 Відповісти
Народ, кто покупает брендовые подделки вещи? В чем радость-то? Объясните.
показати весь коментар
07.04.2021 18:06 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха !
показати весь коментар
07.04.2021 18:09 Відповісти
будущий зепутат
показати весь коментар
07.04.2021 18:16 Відповісти
А парняга молодец) Предприимчивый, но зеленый. ,Делился бы немного, не залетел бы. А вообще похвально, на дураках ездить) тупые дураки сами велись.
показати весь коментар
07.04.2021 18:16 Відповісти
Да потерпевшие дуралеи, но похвального ничего не вижу. Люди , которые хотят жить за счет других, недостойны ни то что похвалы, а просто даже внимания в порядочном обществе. Он заведет много интересных знакомых в тюрьме, некоторые из них готовы убить человека за 20 гривен, и поймет что тюремная романтика совсем не такая как в фильмах и в дальнейшем постарается жить честно. Или он из тех людей, которым суждено провести в тюрьме всю жизнь.
показати весь коментар
07.04.2021 18:22 Відповісти
А как по мне, фильмы учат либо фантастике, либо тому, чего не бывает. Я вот тоже в свое время, был тем, на кому можно было проехаться. Вот сам нигде не проехался ни на ком, сижу и думаю. Как же весело жить честно) А вообще, считаю, если голодный ворует еду, это не преступление. В данном случае конечно нет ничего про еду, но мораль сей басни все равно мощная)
показати весь коментар
07.04.2021 18:56 Відповісти
Перспективний хлопчина,можна і в депутати,бо різниці між ними ніякої...
показати весь коментар
07.04.2021 18:27 Відповісти
Особо люблю в такого рода новостях смотреть на цифру обманутых. Т.е когда он обманул одного, двух, пятерых, то полиция даже с места не двинулась. Но когда счет пошел на десятки, тогда уж ладно - можно поднять свой зад и отработать заявления.
показати весь коментар
07.04.2021 18:29 Відповісти
Будующий депутат от Слуги Народа ))
показати весь коментар
07.04.2021 18:44 Відповісти
Таких і на олх вистачає - тіпа вишлю після повної передоплати. По ходу деякі ще ведуться.
показати весь коментар
07.04.2021 21:13 Відповісти
Не вижу смысла его садить и кормить за счёт государства.Украл 70 тыс?Должен отдать 700 тыс.Конфискация имущества на аукцион и возврат денег всем жертвам плюс штраф государству.Повтор данного действия отправлять на минные поля прыгать.Вот тогда всё будет нормально
показати весь коментар
07.04.2021 21:45 Відповісти
он герой просто а вы лохи))
показати весь коментар
09.04.2021 00:09 Відповісти
 
 