19-річний хлопець обдурив 29 осіб на 70 тис. грн: "продавав" брендові речі в Instagram. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 19-річному юнаку, який налагодив схему протиправного заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом онлайн-продажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Зловмисник розміщував у соціальній мережі "Instagram" оголошення про продаж одягу та взуття відомих брендів. Отримавши від потерпілих оплату за товар, аферист жодних дій щодо його відправлення не вчиняв, а отримані кошти перераховував на банківські карти знайомих осіб та знімав через банкомати на території міста Києва.

У такий спосіб у період 2020-2021 років юнак ошукав 29 громадян на понад 70 тис. гривень.

За місцем проживання зловмисника проведено обшук, під час якого вилучено мобільні телефони, Sim-картки кількох мобільних операторів, рамки від вже використаних Sim-карток з абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, пневматичну зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші потерпілі.

За вчинене молодику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що якщо ви стали жертвою указаних шахрайських дій просимо звернутися з відповідною заявою до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві або Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

