Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-64 і Т-72. ФОТО
Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" передало українським військовим п'ять модернізованих танків Т-64 і Т-72. Роботи виконано з випередженням графіка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Танки укомплектовані сучасними системами управління вогнем, внутрішнім і зовнішнім зв'язком і комунікацією, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією і динамічним захистом", - сказано в повідомленні.
Це вже друга передача військової техніки ЛБТЗ Міністерству оборони цього року. Перша партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.
Нагадаємо, Львівський бронетанковий завод виготовляє і ремонтує військову техніку, зокрема броньовані пожежні машини ГПМ-72 і ГПМ-54, броньовані ремонтно-евакуаційні машини "Лев" і "Зубр" і тактичну броньовану колісну машину "Дозор-Б". Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 і низки спеціальних інженерних машин.
