УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9803 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
13 494 85

Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-64 і Т-72. ФОТО

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" передало українським військовим п'ять модернізованих танків Т-64 і Т-72. Роботи виконано з випередженням графіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-64 і Т-72 01

"Танки укомплектовані сучасними системами управління вогнем, внутрішнім і зовнішнім зв'язком і комунікацією, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією і динамічним захистом", - сказано в повідомленні.

Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-64 і Т-72 02

Це вже друга передача військової техніки ЛБТЗ Міністерству оборони цього року. Перша партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.

Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-64 і Т-72 03

Нагадаємо, Львівський бронетанковий завод виготовляє і ремонтує військову техніку, зокрема броньовані пожежні машини ГПМ-72 і ГПМ-54, броньовані ремонтно-евакуаційні машини "Лев" і "Зубр" і тактичну броньовану колісну машину "Дозор-Б". Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, ​​Т-64 і низки спеціальних інженерних машин.

Читайте також: Київський бронетанковий завод передав ЗСУ три відремонтовані танки Т-72. ФОТО

Автор: 

Львів (3131) оборона (4881) танк (2113) Укроборонпром (1744) ЗСУ (7864)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72 - Цензор.НЕТ 3455
показати весь коментар
07.04.2021 19:16 Відповісти
+25
Побольше бы таких, давить кацапов надо как вшей.
показати весь коментар
07.04.2021 19:15 Відповісти
+22
Троллингом ты занимаешься сидя на диване, а не идешь работать на бронетанковый завод. Чужими руками .....
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что за троллинг??? их 105 должно быть!!!
показати весь коментар
07.04.2021 19:14 Відповісти
Троллингом ты занимаешься сидя на диване, а не идешь работать на бронетанковый завод. Чужими руками .....
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
с конвеера строчишь??
показати весь коментар
07.04.2021 19:51 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 20:32 Відповісти
А может ********** когда в прошлом году обещал 100 танков, 100 бтр, ....... пушки, самолёты...... занимался троллингом.
показати весь коментар
07.04.2021 21:34 Відповісти
Ага, в четырнадцатом, за две недели войну закончить.
показати весь коментар
08.04.2021 07:19 Відповісти
Отсутствие тебя и тебе подобных в окопах на защиту Украины не позволили закончить войну за две недели.
показати весь коментар
08.04.2021 19:07 Відповісти
Я то как раз в 14-15 году присутствовал, а ты гнида диванная где была, уклонист хренов.
показати весь коментар
08.04.2021 19:11 Відповісти
Фу, барсик, бумага всё стерпит. Сам себе не ври. Если был, чего же не закончил. Мажет всё таки ввз виновен в войне в Украине. Для меня это именно так. Для новоросов - Порошенко.
показати весь коментар
08.04.2021 19:16 Відповісти
Кацап ПНХ
показати весь коментар
08.04.2021 19:18 Відповісти
Так путин ***** или нет.
показати весь коментар
08.04.2021 19:21 Відповісти
Специально для тебя кацап, и путин ***** и ты тоже!!!
показати весь коментар
08.04.2021 19:30 Відповісти
та их клепать можно при желании сотнями и при расстреле тех у кого сейфы с деньгами находят..технологии 50 летней давности метал двигатель катки трансмиссия и дуло ой какой звездолет прямо...цирк...база есть тем более..а у нас столько подковерная борьба и все
показати весь коментар
09.04.2021 00:05 Відповісти
не 105 это Phanar AMX 105 ...который Ебэером называют
показати весь коментар
07.04.2021 19:35 Відповісти
Побольше бы таких, давить кацапов надо как вшей.
показати весь коментар
07.04.2021 19:15 Відповісти
авіація потрібна...нема
показати весь коментар
07.04.2021 19:17 Відповісти
Потрібно все і як можно більше.
показати весь коментар
07.04.2021 19:19 Відповісти
за умов обмеженості ресурсу - треба робити вибір.
показати весь коментар
07.04.2021 19:22 Відповісти
Вибір зроблено - гелікоптери для чорта
показати весь коментар
07.04.2021 19:26 Відповісти
єс...
показати весь коментар
07.04.2021 19:27 Відповісти
але ж льотчики-бамбардіровщики то є!
показати весь коментар
07.04.2021 19:19 Відповісти
Ну курва він за натурою, ківа такеж саме.
показати весь коментар
07.04.2021 20:11 Відповісти
даун ківа це,мабуть, узагальнене віддзеркалення рівня нашої "еліти".
показати весь коментар
07.04.2021 20:19 Відповісти
я вважаю що все набагато простіше- гроші.
показати весь коментар
07.04.2021 20:20 Відповісти
гроші та вплив породжують еліту...але ще одна приправка - повага та намагання мавпувати (ненайкращий термін,але доволі промовистий) дії еліти. о тут повний
показати весь коментар
07.04.2021 20:28 Відповісти
Дивився як Гончаренко Арестовичу в студії прочитав його пости річної давнини про зеленського, де він його називав і клоуном і рештою хороших слів, арестович тільки своїми жолваками грав зі злості.
показати весь коментар
07.04.2021 20:41 Відповісти
я трохи поважаю аристовича лише за те, що ще за кучмо і Тузли пояснив піплу деякі розклади.
показати весь коментар
07.04.2021 21:00 Відповісти
в мене до іуд продажних повага відсутня.
показати весь коментар
07.04.2021 21:02 Відповісти
я краще промовчу...
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
показати весь коментар
07.04.2021 21:14 Відповісти
корчинський взагалі якийсь палівний. фото валом.
показати весь коментар
07.04.2021 21:25 Відповісти
палевний, але тут сказав правильно. немає чорного та білого. це наш штайл.
показати весь коментар
07.04.2021 21:57 Відповісти
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72 - Цензор.НЕТ 3455
показати весь коментар
07.04.2021 19:16 Відповісти
старая кацапская шутка из КВН, только вместо "укропы" было "русские", а ордой были "монголо-татары"
показати весь коментар
07.04.2021 20:04 Відповісти
кацапню потірбно бити їх же методами.
показати весь коментар
07.04.2021 20:08 Відповісти
любыми методами
показати весь коментар
07.04.2021 20:10 Відповісти
НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗРАДНИКІВ !!!
показати весь коментар
07.04.2021 20:29 Відповісти
згоден, але чому ви мені це пишите? та навіщо через капс?
показати весь коментар
07.04.2021 20:40 Відповісти
даже мочить с сортире, дебилов блдь
показати весь коментар
07.04.2021 20:11 Відповісти
порядочно!
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
єдина приємна новина сьогодні...
показати весь коментар
07.04.2021 19:19 Відповісти
Вот бы Турция еще баяракторов тоже подогнала. и все страны друзья тоже скинулись вооружением хорошим, чтобы РФ навалять люлей!
показати весь коментар
07.04.2021 19:19 Відповісти
орда - ядерна орда...робіть висновки самі.
показати весь коментар
07.04.2021 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RQj8QTBpvdI Финляндия и русские свиньи
показати весь коментар
07.04.2021 19:29 Відповісти
А Эрдоган и говорит, кинжал в спину, или пониже, а ***** радуется
показати весь коментар
07.04.2021 19:30 Відповісти
Нужно составить списки того, что должны подогнать страны друзья. И они по нему будут ориентироваться и передавать.
показати весь коментар
07.04.2021 19:32 Відповісти
Ловлю на слове , передай фрау Муркель , чтобы прислала сотню стальных Леопардов , Украине сейчас очень нужна помощь.
показати весь коментар
07.04.2021 20:24 Відповісти
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72 - Цензор.НЕТ 1949
показати весь коментар
07.04.2021 19:23 Відповісти
Вообще танк расчитан на 40 минут боя.
показати весь коментар
07.04.2021 19:28 Відповісти
если не на 30.
показати весь коментар
07.04.2021 19:30 Відповісти
на сколько секунд боя ты расчитан? ули обосрешься и в обморок еще на далеких подступах?
показати весь коментар
07.04.2021 20:03 Відповісти
глупость
показати весь коментар
07.04.2021 20:08 Відповісти
Та не,прсто многие не понимают смысл..за такое время активного боя у техники заканчивается боекомплект😁
показати весь коментар
07.04.2021 20:24 Відповісти
И нулевой заказ с нулевым бюджетом выпуск ракет типа "Ольха"....Чему радоваться? Что важнее и полезнее для ВСУ?
показати весь коментар
07.04.2021 19:29 Відповісти
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72 - Цензор.НЕТ 3341
показати весь коментар
07.04.2021 19:30 Відповісти
денег потраченых на танк можно было беспилотники купить ударные ..Они там на заводе видели что с армянскими танками сделали азейбарджанские беспилотники турецкого производства
показати весь коментар
07.04.2021 19:37 Відповісти
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72 - Цензор.НЕТ 8405
показати весь коментар
07.04.2021 19:38 Відповісти
А в это время ""Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності"
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
показати весь коментар
07.04.2021 19:56 Відповісти
В госзаказе на этот год для завода "Малышева" всего ОДИН танк "Оплот". Да и тот для ПАРАДУ.
показати весь коментар
08.04.2021 08:58 Відповісти
Ця інформація "гуляє" в змі вже три тижні..Від цього у ЗСУ не побільшає модернізированої техніки.
показати весь коментар
07.04.2021 20:57 Відповісти
То было про партию от Харьковского завода.
показати весь коментар
08.04.2021 21:06 Відповісти
Как заботливо заткнули дула тряпочками
показати весь коментар
07.04.2021 20:59 Відповісти
Взагалі це має бути таємницею.
показати весь коментар
07.04.2021 21:32 Відповісти
 
 