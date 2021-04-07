В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак зустрівся з главою Військового комітету НАТО головним маршалом авіації Стюартом Пічем у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Під час візиту сторони обговорили ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил і загальну ситуацію з безпекою навколо України. Також, йшлося про стан реформування Збройних сил і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО. Зі свого боку, глава Військового комітету НАТО запевнив українську сторону в подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу", - сказано в повідомленні.
На завершення зустрічі Хомчак подякував Пічу за конструктивну розмову, відвертий обмін думками і підтримку України з боку НАТО.
"Ваш візит є переконливим свідченням тієї уваги, яку керівництво Альянсу і ви особисто приділяєте питанням розвитку відносин нашого особливого і, без перебільшення, стратегічного партнерства. Із задоволенням хотів би відзначити, що співпраця між Збройними силами України і НАТО і країнами-партнерами характеризується високою динамікою і продовжує набирати обертів, - підкреслив Хомчак.
Значит не F15, а скорее Eurofighter Typhoon ибо у них на вооружении немного F-35B и много истребителей Eurofighter Typhoon.
А может и Panavia Tornado, которые недавно британцы сняли с вооружения, но он всё ещё является хорошим истребителем 4-го поколения с крылом изменяемой стреловидности
Может все таки БПЛА, там оператора готовить быстрее
А нашій владі все це до одного місця.. Дуже прикро, що таких гнид обрали..
Бланк приводит детальный анализ состояния военно-воздушных сил Украины. Его вывод - ВВС Украины не соответствуют времени и тем вызовам, которые стоят перед страной в связи с российской агрессией и ее эскалацией. В связи с этим Бланк предлагает администрации Байдена провести срочную модернизацию ВВС Украины с целью обеспечения надежной защиты ее воздушного пространства и возможности нанесения ударов с воздуха по силам вторжения. Предложения Бланка очень конкретные - предоставить Украине по ленд-лизу 100 или более истребителей F-15s, 6-8 самолетов-разведчиков раннего предупреждения E-2C-2000 Hawkeye, 8-12 самолетов-заправщиков, крылатые ракеты и специальное оборудование".(Thanks to Igor Aizenberg and Kostyantyn Zorkin).
https://www.facebook.com/zorkinsobolev?__cft__[0]=AZW5p4B2SAmb064mo2kx_I0uExtctETZMJu7VP1niUCUnprW0nF59Sbk1BW-QTSOj-yBZBK1aTygnALOtgA6SyYCkg72-OUeqiQi7NYERNKYHgeaA__Q_pEzfl7eofFH3GZZn9RPcjk-tejxSfAUAc0KID00ZEN-3NT_F21OzSbI7w&__tn__=-]C%2CP-R
больше некому бубе доложить о пво?
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/atlantic_council_ssha_majut_organizuvati_lend_liz_dlja_pereosnaschennja_povitrjanih_sil_ukrajini-3356.html
https://twitter.com/antegotovina69
Ante Gotovina
@antegotovina69
·https://twitter.com/antegotovina69/status/1379792592896983044 3 год
Почитав коменти руссскіх під повідомленнями про стягнення військ до України.
Там радість,гордість та щире бажання нашої смерті.
Ну наканьєцта ВАЙНА!!!
Радость то какая -ВАЙНА!!!
Ньє падвьєдітьє роднінькійє.
Кагда уже бамбіть Кійєв?
Вони реально схиблені потвори,в причому -ВСІ.
Купують в воєнторгу танчики, гради, і починають по сусідах фейерверки запускати.
Гагарін - так. І "Луна наш".
КСЛО хотело поближе к границам стран НАТО, а НАТО решило идти ему навстречу ..
Ужос .. какой то..
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
Аби щось ляпнути?
1) ПОЛНОСТЬЮ переворужить армию по стандартам НАТО. Для этого нужно производить все виды вооружения. Форму, питание, склады...
2) Кормить свою армию по стандартам НАТО.
3) Кормить само НАТО. Это, по сути, генштаб. А воевать будут немцы, которые не хотят блокировать Северный поток, итальянцы, которые строят оперный в Севастополе, греки, которые предъявляют претензии немцам...
По факту, мы и есть НАТО. И Европа на нас очень надеется ) Или ты думаешь, что приедет Байден и будет копать тебе окопы? ... Хотя, я тебя знаю. Ты именно так и думаешь.