В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак зустрівся з главою Військового комітету НАТО головним маршалом авіації Стюартом Пічем у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ 01

"Під час візиту сторони обговорили ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил і загальну ситуацію з безпекою навколо України. Також, йшлося про стан реформування Збройних сил і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО. Зі свого боку, глава Військового комітету НАТО запевнив українську сторону в подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу", - сказано в повідомленні.

В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ 02

На завершення зустрічі Хомчак подякував Пічу за конструктивну розмову, відвертий обмін думками і підтримку України з боку НАТО.

В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ 03

"Ваш візит є переконливим свідченням тієї уваги, яку керівництво Альянсу і ви особисто приділяєте питанням розвитку відносин нашого особливого ​​і, без перебільшення, стратегічного партнерства. Із задоволенням хотів би відзначити, що співпраця між Збройними силами України і НАТО і країнами-партнерами характеризується високою динамікою і продовжує набирати обертів, - підкреслив Хомчак.

В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ 04

+23
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1379792592896983044 3 год

Почитав коменти руссскіх під повідомленнями про стягнення військ до України.
Там радість,гордість та щире бажання нашої смерті.
Ну наканьєцта ВАЙНА!!!
Радость то какая -ВАЙНА!!!
Ньє падвьєдітьє роднінькійє.
Кагда уже бамбіть Кійєв?
Вони реально схиблені потвори,в причому -ВСІ.
показати весь коментар
07.04.2021 19:50 Відповісти
+18
І кожний західний високопосадовець вважає за необхідне вклонитись подвигу українських військових.
А нашій владі все це до одного місця.. Дуже прикро, що таких гнид обрали..
показати весь коментар
07.04.2021 19:37 Відповісти
+18
"Во вторник на сайте Atlantic Council опубликована статья Стивена Бланка, старшего научного сотрудника Института международной политики, одного из ведущих американских специалистов по России и бывшему ссср.
Бланк приводит детальный анализ состояния военно-воздушных сил Украины. Его вывод - ВВС Украины не соответствуют времени и тем вызовам, которые стоят перед страной в связи с российской агрессией и ее эскалацией. В связи с этим Бланк предлагает администрации Байдена провести срочную модернизацию ВВС Украины с целью обеспечения надежной защиты ее воздушного пространства и возможности нанесения ударов с воздуха по силам вторжения. Предложения Бланка очень конкретные - предоставить Украине по ленд-лизу 100 или более истребителей F-15s, 6-8 самолетов-разведчиков раннего предупреждения E-2C-2000 Hawkeye, 8-12 самолетов-заправщиков, крылатые ракеты и специальное оборудование".(Thanks to Igor Aizenberg and Kostyantyn Zorkin).
https://www.facebook.com/zorkinsobolev?__cft__[0]=AZW5p4B2SAmb064mo2kx_I0uExtctETZMJu7VP1niUCUnprW0nF59Sbk1BW-QTSOj-yBZBK1aTygnALOtgA6SyYCkg72-OUeqiQi7NYERNKYHgeaA__Q_pEzfl7eofFH3GZZn9RPcjk-tejxSfAUAc0KID00ZEN-3NT_F21OzSbI7w&__tn__=-]C%2CP-R
показати весь коментар
07.04.2021 19:47 Відповісти
Так, значит F15 на подходе
показати весь коментар
07.04.2021 19:33 Відповісти
А там и F-16 близко.
показати весь коментар
07.04.2021 19:35 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 19:40 Відповісти
Байден его туда и отправил.
показати весь коментар
07.04.2021 20:21 Відповісти
хоч парочку F-35 . )
показати весь коментар
07.04.2021 20:22 Відповісти
Пилоты умеют на них летать?!
показати весь коментар
07.04.2021 22:15 Відповісти
Разом з пілотами!
показати весь коментар
07.04.2021 22:23 Відповісти
Научимся
показати весь коментар
08.04.2021 04:38 Відповісти
Не сомневайтесь,животные ,вы видите , что шутки с ватными рашистскими пдрсми закончились ,наступает время ответственности за свои преступления , ******** рода недочеловеческого......
показати весь коментар
07.04.2021 23:16 Відповісти
Точно на подходе, рядом из БМП поставят.
показати весь коментар
07.04.2021 19:59 Відповісти
О, косой петушок пожаловали, что мордва, обосралось ваше *****, обосралось по полной
показати весь коментар
07.04.2021 20:33 Відповісти
Стюартом Пич - британец, на нашивке у него британский флаг и написано - " Королевские ВВС".

Значит не F15, а скорее Eurofighter Typhoon ибо у них на вооружении немного F-35B и много истребителей Eurofighter Typhoon.
А может и Panavia Tornado, которые недавно британцы сняли с вооружения, но он всё ещё является хорошим истребителем 4-го поколения с крылом изменяемой стреловидности
показати весь коментар
07.04.2021 20:03 Відповісти
Пилотов надо готовить...а это долго...
Может все таки БПЛА, там оператора готовить быстрее
показати весь коментар
07.04.2021 23:42 Відповісти
Такая череда звонков и визитов не на пустом месте явно пуйло решил напасть на Украину.Нужны базы НАТО в Украине.
показати весь коментар
07.04.2021 20:42 Відповісти
прежде всего должен быть настоящий главнокомандующий на своем месте а не фигляр и реформы тогда НАТО и базы создаст и многое другое
показати весь коментар
07.04.2021 20:46 Відповісти
Базы НАТО в Украине должны были быть ещё вчера
показати весь коментар
07.04.2021 21:17 Відповісти
На подходе. Это нелетающая модификация?
показати весь коментар
08.04.2021 02:44 Відповісти
Може нехай до нас штаб квартира НАТО переїде, а ?
показати весь коментар
07.04.2021 19:36 Відповісти
пока ещё нет, штаб должен быть по дальше от линии столкновения, но то что первая идёт авиация, это факт. Вот первая персона по авиации уже присматриваеться. Кстати, то как активизировались военные у нас, то выглядит рашка уже пистюлей не избежать. Как говориться - до пригались и до болтались , теперь пора им платить по счетам.
показати весь коментар
07.04.2021 19:58 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 20:25 Відповісти
Командування східним флангом військ.
показати весь коментар
07.04.2021 21:01 Відповісти
а где ништяки по обеспечению защиты от средств воздушного нападения жыдоугрофиннобурятии?
показати весь коментар
07.04.2021 19:36 Відповісти
всьо є.А ніштякі там де їм і треба бути.
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
та да...криворогі ніштяки на полігонах коло львова складують..
показати весь коментар
07.04.2021 19:47 Відповісти
Вот и хорошо
показати весь коментар
07.04.2021 19:37 Відповісти
Всё по протоколу.
показати весь коментар
07.04.2021 19:42 Відповісти
Наші вітання. Залишайтесь. Погостюйте. Можна й на ПМЖ, разом з військами НАТО.
показати весь коментар
07.04.2021 19:39 Відповісти
краще десять
показати весь коментар
07.04.2021 19:44 Відповісти
этот бланк часом не ленинец?)))
больше некому бубе доложить о пво?
показати весь коментар
07.04.2021 20:01 Відповісти
Atlantic Council: США мають організувати "ленд-ліз" для переоснащення Повітряних Сил України

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/atlantic_council_ssha_majut_organizuvati_lend_liz_dlja_pereosnaschennja_povitrjanih_sil_ukrajini-3356.html
показати весь коментар
07.04.2021 19:48 Відповісти
Они собственной смерти радуются, дебилы
показати весь коментар
07.04.2021 19:53 Відповісти
бо для них життя без війни сповнене пусткою.
показати весь коментар
07.04.2021 19:54 Відповісти
Тобто пусте.)
показати весь коментар
07.04.2021 21:49 Відповісти
Нижче написано- війна і гагарін. ВСЕ, що важливе для кацапа.
показати весь коментар
08.04.2021 08:38 Відповісти
Яка війна? Хіба москалі війни бажають? Це в них така гра.
Купують в воєнторгу танчики, гради, і починають по сусідах фейерверки запускати.
Гагарін - так. І "Луна наш".
показати весь коментар
08.04.2021 15:40 Відповісти
дайте им унитазами выкуп, пускай успогоятся ..
показати весь коментар
07.04.2021 19:59 Відповісти
Это ты дебил,что непонятно,война будет здесь,погибать будем мы!а этот уедет в Америку и от туда будет выражать традиционно глубогую озабоченность ,а самолёты это чтобы подтолкнуть нас к войне .америка играет нами ,и будет воевать НАМИ с россией.
показати весь коментар
08.04.2021 06:10 Відповісти
Кацапська орда іспоков віків нападала на Русь-Україну, але ми завжди їх гнали за Можайськ. Слава тактичній авіації України!
показати весь коментар
07.04.2021 19:59 Відповісти
Война і Гагарін . всьо .
показати весь коментар
07.04.2021 20:28 Відповісти
Хм... Ты видишь как оно-то?
показати весь коментар
07.04.2021 19:57 Відповісти
Бункерный наверное обеспокоен ..
КСЛО хотело поближе к границам стран НАТО, а НАТО решило идти ему навстречу ..
показати весь коментар
07.04.2021 19:58 Відповісти
Если сделать из Донецка Грозный, что сделает тогда Обнуленыш с Воронежом?
Ужос .. какой то..
показати весь коментар
07.04.2021 20:02 Відповісти
тонкий натяк орді?
показати весь коментар
07.04.2021 20:05 Відповісти
так вони допомогають українському народові, твоє зелене сцикло тут нідочого
показати весь коментар
07.04.2021 20:47 Відповісти
АХАХАХАХАХАХА! да ти гуморист-аматор
показати весь коментар
07.04.2021 21:05 Відповісти
НАТО в Кожну Хату Во Львов за последние трое суток прибыло несколько военно-транспортных самолетов с баз НАТО в Испании и Германии.Что в них никто не знает...
показати весь коментар
07.04.2021 20:09 Відповісти
успокоительное для кацапов
показати весь коментар
07.04.2021 20:35 Відповісти
"Авиация ждет приказа. Украина и Турция готовят сюрприз для Кремля, Москва в ступоре"
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
показати весь коментар
07.04.2021 20:43 Відповісти
Порошенко принимал за 5 лет более 100 высших офицеров НАТО на львовском полигоне Яворив,причем не один раз...Зрада 100 пудов
показати весь коментар
07.04.2021 20:12 Відповісти
И все Главнокомандующие и маршалы? Ну, ну!
показати весь коментар
07.04.2021 21:01 Відповісти
потвора, як це тебе повністю не випилили, хахахахахахаха
показати весь коментар
07.04.2021 21:23 Відповісти
Раз прибыл такой высокий представитель НАТО значит будут поставки НАТОвских самолетов ,Точнее - американских...
показати весь коментар
07.04.2021 20:14 Відповісти
Украино-польско-литовский батальон не расформирован,чуваки ждут приказ...
показати весь коментар
07.04.2021 20:16 Відповісти
Мы в альянсе 99%
показати весь коментар
07.04.2021 20:26 Відповісти
Путлер капут.
показати весь коментар
07.04.2021 20:38 Відповісти
"Авиация ждет приказа. Украина и Турция готовят сюрприз для Кремля, Москва в ступоре"
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
показати весь коментар
07.04.2021 20:42 Відповісти
Авиация США!? Это мне нравится.
показати весь коментар
07.04.2021 20:57 Відповісти
Так помогут нам небо прикрыть?
показати весь коментар
07.04.2021 22:11 Відповісти
Поинтерисуйтесь, что такое Федеральная Служба воздушных маршалов.
показати весь коментар
07.04.2021 22:22 Відповісти
Яке відношення має американська "Федеральна служба повітряних маршалів" до головного маршала авіації Великої Британії який прибув з візитом як представник НАТО?
Аби щось ляпнути?
показати весь коментар
07.04.2021 22:33 Відповісти
Это все хорошо,но что делать с главнокомандуючим?
показати весь коментар
07.04.2021 22:41 Відповісти
Сильвио Берлускони госпитализирован.

Как сообщает издание La Repubblica, функционер чувствует проблемы со здоровьем. Он угодил в больницу второй раз за две недели.
показати весь коментар
07.04.2021 23:36 Відповісти
и как с этим теперь жить?
показати весь коментар
08.04.2021 09:03 Відповісти
Не будет больше поддержки ***** в Италии.
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
Чтобы вступить в НАТО нужно:
1) ПОЛНОСТЬЮ переворужить армию по стандартам НАТО. Для этого нужно производить все виды вооружения. Форму, питание, склады...
2) Кормить свою армию по стандартам НАТО.
3) Кормить само НАТО. Это, по сути, генштаб. А воевать будут немцы, которые не хотят блокировать Северный поток, итальянцы, которые строят оперный в Севастополе, греки, которые предъявляют претензии немцам...
По факту, мы и есть НАТО. И Европа на нас очень надеется ) Или ты думаешь, что приедет Байден и будет копать тебе окопы? ... Хотя, я тебя знаю. Ты именно так и думаешь.
показати весь коментар
07.04.2021 23:39 Відповісти
Welcome, Sir !
показати весь коментар
08.04.2021 01:29 Відповісти
Пусть покажет клоуну повестку или громко скажет "кадыров"!
показати весь коментар
08.04.2021 09:00 Відповісти
будет то шо с Польшей в 39м..захватили разорвали а толстый боров только сигары курил и ахал
показати весь коментар
08.04.2021 09:06 Відповісти
 
 