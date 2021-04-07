В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак зустрівся з главою Військового комітету НАТО головним маршалом авіації Стюартом Пічем у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Під час візиту сторони обговорили ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил і загальну ситуацію з безпекою навколо України. Також, йшлося про стан реформування Збройних сил і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО. Зі свого боку, глава Військового комітету НАТО запевнив українську сторону в подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу", - сказано в повідомленні.

На завершення зустрічі Хомчак подякував Пічу за конструктивну розмову, відвертий обмін думками і підтримку України з боку НАТО.

"Ваш візит є переконливим свідченням тієї уваги, яку керівництво Альянсу і ви особисто приділяєте питанням розвитку відносин нашого особливого ​​і, без перебільшення, стратегічного партнерства. Із задоволенням хотів би відзначити, що співпраця між Збройними силами України і НАТО і країнами-партнерами характеризується високою динамікою і продовжує набирати обертів, - підкреслив Хомчак.

