Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі". ФОТО

Австрійська газета Der Standard у своїй публікації про Україну прибрала слова "громадянська війна" з нібито цитати президента Володимира Зеленського, однак залишила цей термін російської пропаганди у заголовку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать внесені правки до відповідної статті про Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"У попередній версії йшлося про "громадянську війну на Донбасі", але президент говорив про "війну", - зазначається в короткому дописі, розміщеному 7 квітня після обіду наприкінці статті.

Йдеться про опублікований у вівторок матеріал під заголовком "Україна хоче вступити до НАТО, знову спалахує громадянська війна". При цьому в статті було не просто використано наратив російської пропаганди про "громадянську війну" на сході України, а ці слова ще й були подані як нібито цитата президента України Володимира Зеленського.

"Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити громадянську війну на Донбасі", - йшлося у статті.

Наразі в обох місцях тексту, де була ця нібито цитата українського президента, внесено правки, і текст звучить так: "Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити війну на Донбасі".

Водночас, австрійська газета залишила термін "громадянська війна" у заголовку.

Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про громадянську війну на Донбасі 01
Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про громадянську війну на Донбасі 02

Читайте також: Австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні, це обурливо, - посол Щерба. ФОТО

Австрія (1001) Зеленський Володимир (25267) пропаганда (2850) росія (67347) Донбас (22364)
Это та страна, где премьер танцевала с ******, а теперь вошла в совет директоров Роснефти?
Во-во, они самые. Подельники и сообщники людоедов!
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе" - Цензор.НЕТ 9217
Меррзавцы!
пока у кацапов есть лаве-проститутки не кончатся
А чо? Нічого такого. Гроші кацапські взяли - треба відпрацювати.
Так и хочется сказать что-нибудь "ласковое, доброе, вечное", только вот цензура не пропустит.
цензура пропустить, але адміни цензора будуть проти... В кращому випадку - захрестять.
А ви почитайте статті німецької вікіпедії на українські теми (через гугл-транслейт) та порівняйте з українськими. Там статті написані московитами і ніхто їх там не виправляє
Зеля і зашквар одне єдине
ну ниччо...штаб бубы накатает жалобу в мельбурн и фсё порешают...
якщо Мельбурн не переплутають з якимось містом.
Можуть замість Берн - Відень.
Тыц😂🌷×××
Спочатку вони хтіли написати "війна з тією стороною",
або "потустороння війна"...
Не зря Раша вкладывает деньги в подкуп и спонсирование ряда политиков, журналистов и изданий на Западе. Приходится отрабатывать. А пану президенту Зеленскому ( как и его попереднику) нужно говорить прямо , не просто употреблять слово война, а говорить война с РФ.. А то просто " война" , к нему могут приписать что угодно, ( "гражданская" к примеру) хотя впрочем у нас официально до сих пор АТО. ( семь лет война с террористами.. да уж..)
АТОООС , сударь
АРА мис , месье...
уж да! без АР у нас ничего в стране не делается
давно у австрії проблем не було? Будуть...
Від кого? Від Буби? Хіба що коли приїде туди.
3.14доры австрийские!!
Прикалуються вже як самі хочуть.
По сути, могу назвать 3-4 европейские страны, у которых можно брать пример и чему то поучиться, а Австрия типичная, мелкая европейская шлюха, которая ищет под кого лечь, на ее примере можно сделать вывод, благополучная сытая жизнь абсолютно не предполагает порядочность и неподкупность.
"Авиация ждет приказа. Украина и Турция готовят сюрприз для Кремля, Москва в ступоре"
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
***** очень просило кнайсль посодействовать. а ей, как разведёнке, сегодня деньги сильно нужны )
они разве уже развелись??
ещё в прошлогодний карантин. где то щас как раз годовщина развода ))) ещё та была шкандальная история, как они погрызлись в самоизоляции, закончившейся разводом ))
убрали оригинал описания их "войны роз" привёдших к разводу, как статью "нарушающую кодекс чести")) после развода, с прошлого года она на ********** "https://www.oe24.at/oesterreich/politik/karin-kneissl-neuer-job-bei-putins-tv-sender/429327400 парашатудэй " работает ))
Болгары фейки об убитом мальчике публикуют и пох. https://news.bg/world/germaniya-i-frantsiya-podkrepyat-ukrayna-prizovavat-za-deeskalatsiya-na-naprezhenieto-s-rusiya.html?fbclid=IwAR2TKBl_WqB8uROUiRQ4MyX0gIYRZIoudmMAJDZTIZrOwMpSNgvs8Jusj9Q
австрия - страна кенгуру
Европа за Россию ,ну а нам осталась только глубокая озабоченность .
Die österreichische Zeitung "der Standard" ist eine Müllkippe und ein Zentrum, um Putins Lügen zu verbreiten!
Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 739Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 3712
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе" -
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-bei-brenner-schliessung-ist-europa-zerstoert-14269046.html In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-bei-brenner-schliessung-ist-europa-zerstoert-14269046.html Меркель заявила, что на востоке Украины при поддержке России идет гражданская война.
