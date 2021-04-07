Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі". ФОТО

Австрійська газета Der Standard у своїй публікації про Україну прибрала слова "громадянська війна" з нібито цитати президента Володимира Зеленського, однак залишила цей термін російської пропаганди у заголовку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать внесені правки до відповідної статті про Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"У попередній версії йшлося про "громадянську війну на Донбасі", але президент говорив про "війну", - зазначається в короткому дописі, розміщеному 7 квітня після обіду наприкінці статті.

Йдеться про опублікований у вівторок матеріал під заголовком "Україна хоче вступити до НАТО, знову спалахує громадянська війна". При цьому в статті було не просто використано наратив російської пропаганди про "громадянську війну" на сході України, а ці слова ще й були подані як нібито цитата президента України Володимира Зеленського.

"Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити громадянську війну на Донбасі", - йшлося у статті.

Наразі в обох місцях тексту, де була ця нібито цитата українського президента, внесено правки, і текст звучить так: "Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити війну на Донбасі".

Водночас, австрійська газета залишила термін "громадянська війна" у заголовку.





