Ліквідовано пожежу в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. 10 людей евакуйовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 квітня о 1:16 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в Дарницькому районі столиці, який виник у квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку, існувала загроза поширення вогню на сусідні квартири.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що пожежники негайно розпочали гасіння пожежі та евакуації людей. На безпечну відстань були виведені 10 осіб.

"О 2:22 пожежу було локалізовано на площі 45 кв. М, а о 2:28 - ліквідовано. Жертв в результаті пожежі немає. Причину виникнення пожежі буде встановлювати слідство", - додали в ДСНС.

