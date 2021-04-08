УКР
Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила депутата Бориспільської районної ради, який вимагав та отримав від київського нотаріуса $ 40 000.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Встановлено, що що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності. Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мінюсті. Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.

Правоохоронці затримали депутата в Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом всієї суми в пункт обміну валют.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.

Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ 01
Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ 02
Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ 03
Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ 04

он это делал потому что ничего больше не умеет делать...
08.04.2021 10:14 Відповісти
**** каждый день по 5 - 10 чертей берут на взятках, а тюрьмы почему то закрываются...
08.04.2021 10:16 Відповісти
Потому что их берут такие же черти не для того что бы посадить а для того что бы заработать. Следователь или судья получит от него тысяч 20, его оправдают и он по итогу предьявит этому нотариусу уже тысяч 80. 40 было, 20 пришлось отдать на откуп, еще 20 за неудобства...
08.04.2021 10:22 Відповісти
мені здається, ця розповідь не с початку історії. Наряд чи до першого ліпшого київського нотаріуса заходять депутати районих рад розповісти про звязки в мінюсті.
08.04.2021 12:04 Відповісти
 
 