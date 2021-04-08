Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила депутата Бориспільської районної ради, який вимагав та отримав від київського нотаріуса $ 40 000.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Встановлено, що що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності. Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мінюсті. Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.

Правоохоронці затримали депутата в Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом всієї суми в пункт обміну валют.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.










