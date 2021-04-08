Бруд виявився "давнім і стійким": данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж
Пасажир поїзда "Укрзалізниці" сполученням "Ізмаїл - Київ", данець Йоханнес Вамберг Андерсен купив швабру і мийний засіб, щоб очистити вікно свого вагона.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото данець опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Прибрати УЗ непросто, але це треба робити, авже ж?" - зазначив він у соцмережі.
Відповідаючи на запитання своїх передплатників він розповів, що бруд в українських поїздах "давній і стійкий", і тому йому довелося його "довго шкребти", але повністю відмити вікно так і не вдалося. Також він повідомив, що раніше користувався серветками, а тепер вдається до такого способу, зазначивши, що використовувати все-таки краще не швабру, а щось більш жорстке.
Поділився повідомленням Андерсена і тревел-блогер Олег Васильєв,доповнивши його іншими фото брудних потягів "Укрзалізниці".
"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, в складі поїзда "Київ-Ізмаїл" є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, просто жах ...", - написав він.
Зазначимо, що в коментарях під постом блогера розгорнулася ціла дискусія про те, якими засобами краще відмивати вагони "Укрзалізниці". Сам данець написав: "Я не перший раз їжджу на УЗ і знаю, що це таке".
