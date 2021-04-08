УКР
Бруд виявився "давнім і стійким": данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Пасажир поїзда "Укрзалізниці" сполученням "Ізмаїл - Київ", данець Йоханнес Вамберг Андерсен купив швабру і мийний засіб, щоб очистити вікно свого вагона.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото данець опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Бруд виявився давнім і стійким: данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда Укрзалізниці 01
Фото: Андерсен/Facebook

"Прибрати УЗ непросто, але це треба робити, авже ж?" - зазначив він у соцмережі.

Відповідаючи на запитання своїх передплатників він розповів, що бруд в українських поїздах "давній і стійкий", і тому йому довелося його "довго шкребти", але повністю відмити вікно так і не вдалося. Також він повідомив, що раніше користувався серветками, а тепер вдається до такого способу, зазначивши, що використовувати все-таки краще не швабру, а щось більш жорстке.

Бруд виявився давнім і стійким: данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда Укрзалізниці 02

Поділився повідомленням Андерсена і тревел-блогер Олег Васильєв,доповнивши його іншими фото брудних потягів "Укрзалізниці".

"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, в складі поїзда "Київ-Ізмаїл" є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, просто жах ...", - написав він.

Бруд виявився давнім і стійким: данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда Укрзалізниці 03
Бруд виявився давнім і стійким: данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда Укрзалізниці 04
Бруд виявився давнім і стійким: данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда Укрзалізниці 05

Зазначимо, що в коментарях під постом блогера розгорнулася ціла дискусія про те, якими засобами краще відмивати вагони "Укрзалізниці". Сам данець написав: "Я не перший раз їжджу на УЗ і знаю, що це таке".


Бруд виявився давнім і стійким: данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда Укрзалізниці 06

іноземець (401) потяг (2018) Укрзалізниця (7012)
Топ коментарі
+79
Ганьба яка...
Європейці нас вчать чистоті...
А колись Анна Київська Європу до чистоти почала привчати.
Пожили в расєйському свинарнику і самі конкретно за*рались..
08.04.2021 10:42 Відповісти
+38
Выпускайте Лещенка может там грязь не простая и если ее смыть вагон просто развалится
08.04.2021 10:45 Відповісти
+37
теперь ему выпишут штраф. он изуродовал общий внешний вид поезда ))
08.04.2021 10:45 Відповісти
Дайте угадаю... -посткоронавирусный синдром коры черепного моска
08.04.2021 13:46 Відповісти
Є підозра, що крім дощу його взагалі більше ніхто ніколи не мив.
08.04.2021 15:37 Відповісти
вот это - ПОЗОРИЩЕ!!!!!!
08.04.2021 13:00 Відповісти
*****, украінський сором якийсь.
08.04.2021 13:17 Відповісти
результ огульного деребана мультимиллионерами всех и вся
08.04.2021 13:47 Відповісти
ДУС привлекло бы независимого частного оценщика, который в 2 млн оценил бы эту работу! И мыли бы 2 недели
08.04.2021 13:22 Відповісти
Господи, як же мені соромно за Україну останні два роки!
08.04.2021 13:49 Відповісти
Чему удивляться ? Вся страна засранная. В селах мусорные свалки в каждом овраге. Сжигают мусор, пл.пакеты, баклажки возле домов. Сральники выгребные ямы, отравляющие грунтовые воды в 99% домохозяйств. Быдлу нравится жить в говне
08.04.2021 14:00 Відповісти
Лядські ледарі!!! Говномісииии
08.04.2021 14:08 Відповісти
Хаха. На українців нема хазяіна в любій галузі. Безтолкові на любій посаді. В понеділок 50 % одних безтолкових ледарів незадоволені безтолковістю інших 50%, а у вівторок вже навпаки ))))
Тут нічого не допоможе. Безтолковість не викорінити. Хіба шо дітей треба відлучати від батьків ще у 2 роки...
08.04.2021 14:51 Відповісти
УЗ в збитках, іноземці самі миють вікна в вагонах, а у наглядової ради веселе і ситне життя - Сирожа Лещенко заробив за рік 2,5 млн. грн.
08.04.2021 15:18 Відповісти
Он же вернулся из самой Америки на Майдан, спасать Украину. Не надо было ему вас спасать.
08.04.2021 15:49 Відповісти
Лещ скажет что это новая методичка от порохоботов, инфа 100%
08.04.2021 15:36 Відповісти
яка ганьба... елементарно не можуть вiдмити i так задрiпанi старi вагони...
хоча б вiдмити...гниди.
08.04.2021 17:09 Відповісти
Не один раз пытался стекла снаружи вытереть салфетками окна в вагонах, почти нереально. Действительно на УЗ не моют окна. Но в середине вагона мегадезинфекция, даже чересчур. Как то еще до Ковида забыл вещи в вагоне и вернулся на сортивочную в Киеве и застал уборку. Слезы текли - перебор с химией.
08.04.2021 17:47 Відповісти
Кошти на миття вікон закладені в бюджет УЗ. Але вони дивним чином перетікають в кишені родичів, які оформили ФОПи і субпідряди на ці роботи.
08.04.2021 19:22 Відповісти
Ну и где эти ушлёпки из наб.совета УЗ.., с многомиллионными з/п и премиями... !?
08.04.2021 19:50 Відповісти
Поэтому так и живем как то окно
08.04.2021 19:59 Відповісти
Теория разбитых окон в действии, сначала безропотно прощают воровство верхушке, затем живут в нищете.
08.04.2021 20:12 Відповісти
За помитий вагон потрібно підвищити зп керівництва уз
08.04.2021 20:56 Відповісти
а керівнику укрзалізниці зробити такий вчинок слабо? і тільки після цього наші вагони стануть трохи чистішими
08.04.2021 21:15 Відповісти
За свою зарплату лещ должен мыть эти поезда 24/7 !
08.04.2021 21:33 Відповісти
Конечно что отмыть никак не мог ведь только в наших вагонах туалет смывается прямо на колии и брызги слива надежно прилипают к окнам.
08.04.2021 22:36 Відповісти
Це звичайно позор... Не здивуюся, що йому штраф впаяють.
08.04.2021 22:51 Відповісти
какой позор !!
комментарий от УЗ будет??
08.04.2021 23:14 Відповісти
Жах... Але в чому трабли ? Тре закуповувати дороге імпортне обладнання ? Чи може потрібні висококласні фахівці після Кємбріджа ? Чи то курва нереально дорога процедура ? Нічого подібного ... просто ЗІМБАБВЕ
09.04.2021 09:08 Відповісти
Надо Серожу Лещенко занарядить вместо набсовета УЗ на мойку вагонов.
С такой зарплатой можно отмыть все вагоны УЗ.
А если серьезно, по регламенту положено после каждого рейса чистить пасс. поезда.
Но ведь не делают, а просто воруют эти деньги.
09.04.2021 09:50 Відповісти
Окно помыл, осталось постирать простыни и помыть стакан, в котором принесут чай.
09.04.2021 09:50 Відповісти
Бруд виявився "давнім і стійким": данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6435
10.04.2021 20:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 