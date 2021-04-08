7 років тому вдалося запобігти створенню "ХНР": Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівно 7 років тому, 8 квітня 2014 року, будівлю Харківської обласної державної адміністрації звільнили від сепаратистів.

Про це у Facebook повідомляє глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"8 квітня 2014 року - надважлива дата для мене. 7 років тому ми провели антитерористичну операцію зі звільнення Харківської ОДА від сепаратистів – чітко, швидко, без єдиного пострілу. Нам вдалося врятувати Харків від трагічної долі Донецька, Луганська та багатьох інших міст і сіл Донбасу, що їх сьомий рік розорюють сепаратисти і російські найманці", - йдеться в повідомленні.

Аваков подякував бійцям і командирам "Ягуара", Національній гвардії України, Харківському університету внутрішніх справ і всім харків'янам, котрі не прийняли ідеологію вбивства, розвалу держави, розорення своєї країни.

Начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко зазначив, що сьогодні сім років першій перемозі України у війні з РФ за незалежність.

За його словами, якби не рішучі дії 8 квітня 2014 року, то загарбники Харківської ОДА вже озброїлися б і вибити їх звідти було б набагато важче.

"А можливо, Харків повторив би сумну долю Донецька і Луганська, де, на жаль, не вдалося дати відсіч агресору. Але куди Україна ще обов'язково повернеться", - підсумував Шевченко.

Дивіться також: Фейкова "міськрада Хмельницького" курирувалася спецслужбами РФ і співпрацювала з пропагандистом Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж











