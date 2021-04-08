УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5298 відвідувачів онлайн
Новини Фото
23 546 101

7 років тому вдалося запобігти створенню "ХНР": Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівно 7 років тому, 8 квітня 2014 року, будівлю Харківської обласної державної адміністрації звільнили від сепаратистів.

Про це у Facebook повідомляє глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"8 квітня 2014 року - надважлива дата для мене. 7 років тому ми провели антитерористичну операцію зі звільнення Харківської ОДА від сепаратистів – чітко, швидко, без єдиного пострілу. Нам вдалося врятувати Харків від трагічної долі Донецька, Луганська та багатьох інших міст і сіл Донбасу, що їх сьомий рік розорюють сепаратисти і російські найманці", - йдеться в повідомленні.

Аваков подякував бійцям і командирам "Ягуара", Національній гвардії України, Харківському університету внутрішніх справ і всім харків'янам, котрі не прийняли ідеологію вбивства, розвалу держави, розорення своєї країни.

Начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко зазначив, що сьогодні сім років першій перемозі України у війні з РФ за незалежність.

За його словами, якби не рішучі дії 8 квітня 2014 року, то загарбники Харківської ОДА вже озброїлися б і вибити їх звідти було б набагато важче.

"А можливо, Харків повторив би сумну долю Донецька і Луганська, де, на жаль, не вдалося дати відсіч агресору. Але куди Україна ще обов'язково повернеться", - підсумував Шевченко.

Дивіться також: Фейкова "міськрада Хмельницького" курирувалася спецслужбами РФ і співпрацювала з пропагандистом Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж

7 років тому вдалося запобігти створенню ХНР: Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів 01
7 років тому вдалося запобігти створенню ХНР: Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів 02
7 років тому вдалося запобігти створенню ХНР: Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів 03
7 років тому вдалося запобігти створенню ХНР: Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів 04
7 років тому вдалося запобігти створенню ХНР: Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів 05
7 років тому вдалося запобігти створенню ХНР: Харківську ОДА без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів 06

Автор: 

Аваков Арсен (2191) сепаратизм (757) Харків (5858) Шевченко Артем (222)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+91
А вот и зря что без единого выстрела. Надо было всех показательно ликвидировать, кто в здании. Это бы отбило желание у сепаров в других городах
показати весь коментар
08.04.2021 11:57 Відповісти
+45
Интересна судьба тех мусорков, стоящих рядом с моторолой и громкоговорителем. Наверное повышение получили
показати весь коментар
08.04.2021 12:21 Відповісти
+44
Стріляти треба було сепарів на ураження, тоді б рашизм не піднімав би голову зараз!
7 лет назад было предотвращено создание "ХНР": Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов - Цензор.НЕТ 3379
показати весь коментар
08.04.2021 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Всех лежащих мордами в землю нужно было тут же убить,как террористов,попытавшихся свергнуть законную власть,оставив(на время)пару-тройку зачинщиков,а не раздавать им какие-то бумажки
показати весь коментар
09.04.2021 11:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 