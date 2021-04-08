Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Злочинну діяльність двох жителів Полтавської області, які нелегально продавали пістолети, автомати і набої на території Полтавщини та сусідніх областей, припинили співробітники карного розшуку поліції Полтавщини, слідчі відділу №2 Полтавської райуправління поліції, спільно з оперативниками УСБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що двоє мешканців області на спеціалізованих інтернет-ресурсах замовляли різні макети вогнепальної зброї та переробляли їх на бойову. Також вони займалися виготовленням набоїв. Порох, гільзи, капсулі та кулі теж купували через інтернет.

"Перероблену з макетів бойову зброю та набої зловмисники збували третім особам на території Полтавської та суміжних областей. 6 квітня під процесуальним керівництвом прокуратури слідчими поліції проведені санкціоновані судом обшуки в місцях мешкання фігурантів. У ході обшуків виявлено та вилучено два предмети, схожі на пістолети-кулемети, один - схожий на автомат, ще один – на пістолет, чималу кількість частин для виготовлення зброї, а також предмет, схожий на гранату "Ф1", майже кілограм пороху та приблизно 800 набоїв різного калібру", - підкреслюють правоохоронці.

Нині вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу. Крім цього, підкреслюється, що їм може загрожувати до 7 років в'язниці.







