УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5298 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 125 5

Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Злочинну діяльність двох жителів Полтавської області, які нелегально продавали пістолети, автомати і набої на території Полтавщини та сусідніх областей, припинили співробітники карного розшуку поліції Полтавщини, слідчі відділу №2 Полтавської райуправління поліції, спільно з оперативниками УСБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що двоє мешканців області на спеціалізованих інтернет-ресурсах замовляли різні макети вогнепальної зброї та переробляли їх на бойову. Також вони займалися виготовленням набоїв. Порох, гільзи, капсулі та кулі теж купували через інтернет.

"Перероблену з макетів бойову зброю та набої зловмисники збували третім особам на території Полтавської та суміжних областей. 6 квітня під процесуальним керівництвом прокуратури слідчими поліції проведені санкціоновані судом обшуки в місцях мешкання фігурантів. У ході обшуків виявлено та вилучено два предмети, схожі на пістолети-кулемети, один - схожий на автомат, ще один – на пістолет, чималу кількість частин для виготовлення зброї, а також предмет, схожий на гранату "Ф1", майже кілограм пороху та приблизно 800 набоїв різного калібру", - підкреслюють правоохоронці.

Нині вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу. Крім цього, підкреслюється, що їм може загрожувати до 7 років в'язниці.

Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція 01
Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція 02
Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція 03
Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція 04

Автор: 

зброя (7700) Нацполіція (15439) Полтавська область (1213)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут целое министерство переделанной из макетов вакциной барыжит, и никто не чешется...
показати весь коментар
08.04.2021 12:03 Відповісти
Взять на работу в какое-нибудь КБ!
показати весь коментар
08.04.2021 12:05 Відповісти
В Україні відсутній закон про незаконний обіг вогнепальної зброї. Ст. 263 КК робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якошго в природі не існує. Є якась пісулька МВС , яку видають за ЗАКОН. Тому ніяки х законів чоловік не порушував. Закон порушили так звані "правоохоронці" Ст. 365 КК, а це вже кримінальний злочин і світить до 5 років.
показати весь коментар
08.04.2021 12:07 Відповісти
верховный суд . кассационная палата 31 мая 2018 г . дело 127\ 27\182\ 15-к уже всё расписал . так что не проконает
показати весь коментар
08.04.2021 13:42 Відповісти
А так же прєсєчєна дєятєльность женщін , распространяющіх порновідєоматеріалы.
показати весь коментар
08.04.2021 13:49 Відповісти
 
 