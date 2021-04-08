1 841 24
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради. ФОТОрепортаж
Підприємці зібралися на акцію протесту перед Ужгородською міськрадою. За словами одного з організаторів акції, підприємці склали список вимог і пропозицій про роботу підприємств в умовах червоної зони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що підприємці протестують проти вибіркового карантину.
Загалом присутні, за словами організаторів, приблизно 200 протестувальників.
Нагадаємо, на аналогічний протест підприємці Ужгорода виходили 31 березня.
Топ коментарі
+5 Valery Greff
показати весь коментар08.04.2021 12:21 Відповісти Посилання
+4 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.04.2021 12:23 Відповісти Посилання
+3 амфаш
показати весь коментар08.04.2021 12:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.
Дауны, долой локдаун!