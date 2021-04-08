Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради. ФОТОрепортаж

Підприємці зібралися на акцію протесту перед Ужгородською міськрадою. За словами одного з організаторів акції, підприємці склали список вимог і пропозицій про роботу підприємств в умовах червоної зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що підприємці протестують проти вибіркового карантину.

Загалом присутні, за словами організаторів, приблизно 200 протестувальників.

Нагадаємо, на аналогічний протест підприємці Ужгорода виходили 31 березня.








