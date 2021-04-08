УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5298 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
1 841 24

Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради. ФОТОрепортаж

Підприємці зібралися на акцію протесту перед Ужгородською міськрадою. За словами одного з організаторів акції, підприємці склали список вимог і пропозицій про роботу підприємств в умовах червоної зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що підприємці протестують проти вибіркового карантину.

Загалом присутні, за словами організаторів, приблизно 200 протестувальників.

Нагадаємо, на аналогічний протест підприємці Ужгорода виходили 31 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт Ужгорода відновлює роботу, - мер Андріїв

Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради 01
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради 02
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради 03

Автор: 

карантин (18172) підприємці (631) протест (2442) Ужгород (347) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А какой процент предпринимателей Ужгорода голосовал за потерпевшего вiслюка и вiслючий моносброд?
показати весь коментар
08.04.2021 12:21 Відповісти
+4
В Ужгороді справді вважають, що всі їхні проблеми від міської ради?
показати весь коментар
08.04.2021 12:23 Відповісти
+3
15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.

Дауны, долой локдаун!
показати весь коментар
08.04.2021 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А полиции нет? Некому штрафовать за неношение масок?
показати весь коментар
08.04.2021 12:10 Відповісти
Чий не протест 2 десятки осіб. Потрібно просто сціпити зуби, перехворіти, отримати колективний імунітет. А потім стратегічні і просто союзники нам допоможуть... Продадуть втри дороги вакцини, які вже їм будуть непотрібні.
показати весь коментар
08.04.2021 12:31 Відповісти
Гоните барыг,сраной метлой!
показати весь коментар
08.04.2021 12:59 Відповісти
15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.

Дауны, долой локдаун!
показати весь коментар
08.04.2021 12:12 Відповісти
Хотят поработать ребята - волонтерами в ковид отделения больниц, гайда .
показати весь коментар
08.04.2021 14:37 Відповісти
А какой процент предпринимателей Ужгорода голосовал за потерпевшего вiслюка и вiслючий моносброд?
показати весь коментар
08.04.2021 12:21 Відповісти
Це не так категорія людей, що здатна думати про якісь глобальні речі, тому, відсотків 90% за Зєлю
показати весь коментар
08.04.2021 12:29 Відповісти
Как бы на это и намёк
показати весь коментар
08.04.2021 12:31 Відповісти
За що боролись...,смєтуни довбані !!!)))
показати весь коментар
08.04.2021 12:31 Відповісти
В Ужгороді справді вважають, що всі їхні проблеми від міської ради?
показати весь коментар
08.04.2021 12:23 Відповісти
Не все, но много
показати весь коментар
08.04.2021 12:25 Відповісти
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради - Цензор.НЕТ 3239
показати весь коментар
08.04.2021 12:28 Відповісти
Наприклад?
показати весь коментар
08.04.2021 12:29 Відповісти
Недавний дерибан придомовых территорий, многострадальная площадь Петефи, дорога по улице Загорской (которую он категорически отказывается ремонтировать). Можно долго перечислять
показати весь коментар
08.04.2021 12:38 Відповісти
Ви справді впевнені, що сьогодні Ужгороді вийшли на протест саме проти цього?
показати весь коментар
08.04.2021 12:48 Відповісти
Нет. Я отвечал на вопрос о том, что хоть не местный горсовет виноват не во всем, но во многом
показати весь коментар
08.04.2021 16:03 Відповісти
Введіть страхову медицину. Тоді не буде ніяких питань. Ти готовий лікуватись за власний рахунок, працюй, гуляй, страхова просто збільшить тобі вартість полісу, а за мій рахунок, нех.р таких лікувати.
показати весь коментар
08.04.2021 12:28 Відповісти
застрахуються, а потім ті всі застраховані побіжать під Верховну Раду з вимогами повернути їхні "пропавші" страхові вклади в банках.
показати весь коментар
08.04.2021 12:38 Відповісти
Ну у людей шаварма пропадает, долой локдаун! Сдохнем все!
показати весь коментар
08.04.2021 13:09 Відповісти
Шаварма якраз що працює, а ось магазини з речами ні! Я не бачу логіки в закритті таких магазинів! Що в продуктовий зайде, що в такий магазин. Але чомусь дебіли знайшли вихід. Продуктові відкриті а речові закриті. Причому ювелірні ні
показати весь коментар
08.04.2021 13:43 Відповісти
Зомбі якісь...їм плювати..вони безсмертні
показати весь коментар
08.04.2021 14:14 Відповісти
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради - Цензор.НЕТ 345
показати весь коментар
08.04.2021 16:27 Відповісти
А что толку? 200 человек на улице , теперь считается сбродом с улиц и не отражает мнения общества. Бенедиктовой спасибо скажите.
показати весь коментар
08.04.2021 17:10 Відповісти
 
 