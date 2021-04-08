3 984 0
Із загиблим на Донбасі воїном 72-ї ОМБр Владиславом Морозом попрощаються завтра на Черкащині. ФОТО
Завтра, 9 квітня, у селі Халаїдове Уманського району Черкаської області біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні о 12:00 розпочнеться церемонія прощання з Владиславом Анатолійовичем Морозом, 14.07.1997 року народження, солдатом, навідником 7-ї роти 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 квітня від смертельного кульового поранення в районі населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Для бажаючих віддати шану загиблому військовослужбовцю з міста Монастирище (біля площі Героїв Майдану) об 11:00 будуть організовані автобусні перевезення до рідного села Героя.
У Владислава Мороза залишилися батьки та сестра.
