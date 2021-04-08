Міст через річку Серет на Тернопільщині, що обвалився в 2019-му, відновлять цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Тривають роботи на мосту через річку Серет на трасі Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський.

Частина моста обвалилася в лютому 2019 року у зв'язку з системним рухом аварійним мостом великогабаритного транспорту. У 2020 році за програмою Президента "Велике будівництво" стартували роботи з відновлення моста.

Зазначається, що береги річки з'єднали балками прогонової будови. Уже завершено монтаж 21 балки. Далі здійснять бетонування шафних стінок штучної споруди. Завершити роботи планують протягом нинішнього року.

Поки що місцеві жителі і сільськогосподарська техніка можуть переправитися через Серет за допомогою тимчасового моста.

Крім цього, повідомляють у Тернопільській ОДА, було проведено ремонт траси міжнародного значення М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече: дорожники закінчили нанесення розмітки в смт Дружба.

Траса М-19 - найдовша автодорога в Тернопільській області, її протяжність у регіоні - 212,5 км. У межах програми "Велике будівництво" цю дорогу ремонтують у трьох областях: Тернопільській, Волинській та Чернівецькій.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах президентської програми на цей рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

