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Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернігові сьогодні попрощалися із загиблим на Донбасі командиром протитанкового взводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади, старшим лейтенантом Володимиром Шпаком.

Відспівування загиблого відбулося в Катерининській церкві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Попрощатися із військовослужбовцем прийшли кількасот людей – побратими, рідні і близькі загиблого, керівництво області та міста, представники громадськості.

Командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Валерій Залужний під час церемонії прощання зазначив, що Шпак під час обстрілу мав перебувати на командному пункті, однак він був поряд із солдатами.

"Ми втратили справжнього офіцера", - сказав він.

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Поховали загиблого військовослужбовця на "Алеї героїв-учасників ООС (АТО)" на міському цвинтарі "Яцево".

У Чернігові 8 квітня, згідно з розпорядженням міського голови Владислава Атрошенка, оголошено Днем жалоби. На знак скорботи за загиблим приспущений Державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста. Також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у інших закладах та в громадському транспорті.

Шпак загинув у районі населеного пункту Невельське Донецької області під час ворожого обстрілу 6 квітня. До ЗСУ пішов служити у 2018 році.

Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 01

Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 02
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 03
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 04
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 05
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 06
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 07
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 08
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 09
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 10
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 11
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 12
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 13
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 14
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 15
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 16
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 17
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 18
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 19
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 20
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 21
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 22
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 23
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 24

Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 25
Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові 26

Фото: Служба зі зв'язків з громадськістю оперативного командування "Північ", УНІАН

Автор: 

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