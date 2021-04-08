Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощалися в Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чернігові сьогодні попрощалися із загиблим на Донбасі командиром протитанкового взводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади, старшим лейтенантом Володимиром Шпаком.
Відспівування загиблого відбулося в Катерининській церкві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Попрощатися із військовослужбовцем прийшли кількасот людей – побратими, рідні і близькі загиблого, керівництво області та міста, представники громадськості.
Командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Валерій Залужний під час церемонії прощання зазначив, що Шпак під час обстрілу мав перебувати на командному пункті, однак він був поряд із солдатами.
"Ми втратили справжнього офіцера", - сказав він.
Поховали загиблого військовослужбовця на "Алеї героїв-учасників ООС (АТО)" на міському цвинтарі "Яцево".
У Чернігові 8 квітня, згідно з розпорядженням міського голови Владислава Атрошенка, оголошено Днем жалоби. На знак скорботи за загиблим приспущений Державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста. Також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у інших закладах та в громадському транспорті.
Шпак загинув у районі населеного пункту Невельське Донецької області під час ворожого обстрілу 6 квітня. До ЗСУ пішов служити у 2018 році.
Фото: Служба зі зв'язків з громадськістю оперативного командування "Північ", УНІАН
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