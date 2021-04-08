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Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки. ФОТОрепортаж

Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки. ФОТОрепортаж

Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, президент України Володимир Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", – сказав президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.

Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Також повідомляється, що Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових.

Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки 01
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки 02
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки 03
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки 04
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки 05
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки 06

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) нагорода (1272) Донбас (22356) військовослужбовці (4797) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+44
блин я как вижу его в этом бронелифчике не могу сдержать смех
кто то же издевается над ним таким образом... капец
ходячий анекдот

при его росте размер броника явно детский
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08.04.2021 16:24
+41
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 3767
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08.04.2021 16:43
+34
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 2020
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08.04.2021 16:39
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Фотки как фотки, а вони на две страницы будет.
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08.04.2021 16:33 Відповісти
А я вам, народ, скажу, что нам всем хотелось бы иметь другого президента. Кому Порошенко. кому Тимошенко, кому Гриценко... Но сейчас пришло такое время, что всем нам надо на время заткнуться и сплотиться вокруг того, который есть, чтобы в случае чего было кому защитить нашу страну. Угроза слишком велика.
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08.04.2021 16:34 Відповісти
Це як стояти навколо ями з гівном і "сплочатись". Прямо туди.
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08.04.2021 16:47 Відповісти
най оті уставшіє ат вайни 73%сплочуються и дружними рядами ******** на фронт захищати свій вибір.
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08.04.2021 16:49 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1937375962952580
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08.04.2021 16:34 Відповісти
За скільки десятків км від лінії фронту та передова?
Бо було вже- ;передова;, а на задньому фоні дівчинка їсть морозиво.
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08.04.2021 16:35 Відповісти
Може бути якийсь учбовий полігон. На передовій не можуть бути такі доріжки з плитки і будинки, як на верхньому знімку. Решту знімків нехай прокоментують люди, які власними руками на передовій влаштовували укриття.
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08.04.2021 19:12 Відповісти
Говноклован охметовский
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08.04.2021 16:35 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1937375962952580 мама я иду на войну
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08.04.2021 16:35 Відповісти
если пришлют повестку, - я типа "на фронте"!
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08.04.2021 17:57 Відповісти
рр
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08.04.2021 16:37 Відповісти
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 2020
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08.04.2021 16:39 Відповісти
згадаються слова люсі арестович про сідло для корови...і від себе: черепашка, пакатай мєня! а то чьот не ржачно
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08.04.2021 16:39 Відповісти
бубочка приехал на 5 линию Маннергейма,примерно между павлоградом и першотравенском
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08.04.2021 16:40 Відповісти
Вопрос всего один: Доколе президент будет наживаться на крови???
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08.04.2021 16:41 Відповісти
В этот раз опять посадили военных за пустой стол и заставили смотреть как оно жрет?
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08.04.2021 16:43 Відповісти
Странные бронники... животы полностью открыты.
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08.04.2021 16:45 Відповісти
Так не налазять же на животи.
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08.04.2021 19:14 Відповісти
добре засмаглий? гарно вiдпочив?
яка вже це по рахунку вiдпустка у шмарклi за менш, нiж два роки? десята?


Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 7632
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08.04.2021 16:48 Відповісти
цей говнобородько збирається скавсовувати всі заборони військовим та повертати снайперів, розвідку та артилерію???
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08.04.2021 16:50 Відповісти
Интересно в скольки километрах обустроили "передовую" от передовой???!!!!! Будь передовая на передовой то бубочка обосрал бы галихфе до неприличия!!!!!
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08.04.2021 16:52 Відповісти
От же ж чмошник...
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08.04.2021 16:52 Відповісти
Казалось бы......... хороший поступок. Но почему ничего кроме раздражения это не вызывает?
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08.04.2021 16:52 Відповісти
Бо виглядить як постановочне дійство, по-армійському - показуха, нещиро, просто відбути номер.
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08.04.2021 19:17 Відповісти
Ну это и не удивляет особо. Актер он и есть актер.
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08.04.2021 19:59 Відповісти
Він був щирий одного разу, коли сказав: "Я ваш вирок!" -- експрезиденту і Україні.
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09.04.2021 06:27 Відповісти
"Я ваш виродок" було б щиріше.
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09.04.2021 12:05 Відповісти
Кстати, он в военной форме, особенно в каске с броником, выглядит как верблюд в Заполярье!!!!
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08.04.2021 16:57 Відповісти
Я бы на месте бойцов побрезговал с ним даже рядом стоять и попытался под разными предлогами пропетлять.
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08.04.2021 16:58 Відповісти
Хтозна, можливо їх роль виконували співробітники УДО.
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09.04.2021 12:07 Відповісти
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 1790
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08.04.2021 17:25 Відповісти
часы взятые из рук предателя носить опасно, вдруг там маячок или жучок...
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08.04.2021 17:08 Відповісти
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 2341
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08.04.2021 17:12 Відповісти
космобольцы
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09.04.2021 00:31 Відповісти
У Вовы броник тяжелей его веса.
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08.04.2021 17:12 Відповісти
" Від снайперів дозволено лише тільки ховатись.
Відповідати на артобстріли тієї сторони можна лише тільки автоматиком,
бо розвідка заборонена, БПЛА заборонені ... наша артилерія сліпа, як я в мамциній утробі.
Ну і головне - ось тобі годинничок ! "
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 359
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08.04.2021 17:14 Відповісти
А навіщо їм годинники?
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09.04.2021 06:31 Відповісти
Хроника одного президента

‎08.‎04.‎2021

Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.‎04.‎2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.

Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау.

тупуще зелене лайно цілеспрямовано розсварює нас з Заходом, щоб кинути в обійми кацапів, гнида
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08.04.2021 17:17 Відповісти
Он может подписывать сколько угодно договором с Катаром. Только они никогда не будут выполнены хотя бы потому, что Турки не пропустят суда со сжиженным газом через Босфор в целях безопасности. И все об этом прекрасно знают, а Американцы лучше всех.
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08.04.2021 17:41 Відповісти
Ни в одном репортаже из зоны АТО не видел такого глубокого окопа.
Это специально углубили к приезду неЛоха?
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08.04.2021 17:36 Відповісти
трижды обоссал штаны...
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08.04.2021 17:44 Відповісти
охранник у клоуна - Дунь Маклауд - без шлема, без маски...Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 6936
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08.04.2021 20:34 Відповісти
рикошетный читерный бот
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09.04.2021 00:32 Відповісти
Фото називається "військові заручники привладного віслюка". Більшої ганьби ніж приймати щось з копит пісюаніста не придумаєш.
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08.04.2021 18:02 Відповісти
Він знає, що при наступі ворогів їм же й дістануться ті трофеї.
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09.04.2021 06:43 Відповісти
А видео кто-то видел? Лучше его не видеть бы, этого гаранта...Зрелище очень печальное-какой-то то ли уставший, то ли перепуганный, то ли все сразу.
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08.04.2021 18:10 Відповісти
Бачили, якийсь неадекватний і розгублений. Не міг зібрати до купи трьох слів.
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09.04.2021 06:45 Відповісти
У военных опять отобрали патроны?
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08.04.2021 18:40 Відповісти
Завчасно, ще за кілька днів і пропускали через "рамку".
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08.04.2021 19:20 Відповісти
Вираз обличчя, "деж посрать"
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08.04.2021 20:19 Відповісти
Может объяснил как воевать без разведки, без контрснайперских груп и когда ответку нада согласовывать с Киевом
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08.04.2021 20:50 Відповісти
ну что ж... как я и предполагал, набежали пете-кантропы со своими гениальными комментариями и умозаключениями. Смешно читать, конечно, этих педронавтов, которые мыслят себя элитой нации, а по сути дебилы... Ну то таке...
Кстати, хочу услышать от "Пете-растов" ответ на такой вопрос: почему при Сывочолом Гетьмане взрывались наши склады с боеприпасами и не было виноватых, а при Зе-сопле "взрывается" бизнес Медведчука - его медиа-империя из нескольких теле каналов и бизнес-империя из нефтепроводов и сети заправок?
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08.04.2021 20:55 Відповісти
Опять шоу довгоносиків в исполнении #вактала 95. Не, ну правда- фантазии ноль. Из любого события могут сделать шоу. Делать по существу уже никогда не научатся.
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08.04.2021 21:54 Відповісти
ПреЗЕденту треба ЗЕ чоботи. Бо нормальний зріст у нього тільки на екрані телевізора.
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08.04.2021 22:08 Відповісти
И кто лично для вас ,больший враг - ***** или зе?
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08.04.2021 22:13 Відповісти
Дивне питання. ***** ворог людства і особисто мій. А ЗЕ - шкідник тільки не зрозуміло, чи по недолугості, чи умисно.
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08.04.2021 22:37 Відповісти
Вольдемар з мацой на фронт приїхав. Анекдот за анекдотом.
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08.04.2021 22:11 Відповісти
Замість заяви про повернення аеророзвідки та СП, про відновлення роботи контрснайперів, замість визнання помилковою політики замирення кремлівського крокодила та вибачень за переслідування військових і згортання реформ в оборонці тощо - нам чомусь показали Голобородька в касці.
Та ще і з героїчним формулюванням "у 80 метрах від позицій противника", ніби це має якесь значення, коли він звідти поїде - а піздєц з армією залишиться.
Блювотна спецоперація для телекартинки явно розроблена маршалами Арєстовічєм і Подоляком, почерк неповторний.
Там он з іншого флангу уже і Білецький для найвойовничіших "вишкіл" влаштовує - бо до військомату сцикотно, не для того квіточки розквітали.
Але найгірше як завжди в іншому - в кількості хомячья, яке поведеться на це фуфло.
В. Прозапас
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08.04.2021 23:13 Відповісти
на заглавном фото солдат смотрит на какое то недоразумение.
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09.04.2021 06:37 Відповісти
Кто-то верит что оно было на передовой?
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09.04.2021 06:41 Відповісти
"Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня." - сколько раз сепары нарушили режим прекращения огня пока Зеленский посещал позиции на переднем крае обороны, или в Катаре дали гарантию, что пока Зеленский там, стрелять не будут?
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09.04.2021 08:19 Відповісти
Читаю и ржу) Бронеливчик) А на петюню, який нічого не крав, то якого розміру потрібен бронілівчик?)
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09.04.2021 08:29 Відповісти
Ну тебе же из дома виднее)
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09.04.2021 08:35 Відповісти
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