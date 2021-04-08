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Глава МЗС Польщі Рау обговорив ситуацію на Донбасі з Кравчуком і Резніковим. ФОТО

Україна не залишається на самоті у захисті територіальної цілісності та суверенітету країни.

Про це заявив у четвер під час візиту до Києва глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна не є самотньою у захисті суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів", - цитує МЗС РП слова глави польської дипломатії.

Польське дипломатичне відомство також повідомило, що глава МЗС РП наголосив: незалежна і безпечна Україна є невід’ємною частиною Європи.

Читайте також: Міністр закордонних справ Польщі Рау їде з офіційним візитом до України. На порядку денному - загострення на Донбасі, - МЗС

Згодом МЗС Польщі повідомило, що Рау провів переговори з головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком та віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим, які представили деталі переговорів щодо ситуації на сході України.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Польщі Збігнєв Рау домовилися спільно консолідувати дієву міжнародну підтримку України на тлі загострення російської агресії.

Глава МЗС Польщі Рау обговорив ситуацію на Донбасі з Кравчуком і Резніковим 01
Глава МЗС Польщі Рау обговорив ситуацію на Донбасі з Кравчуком і Резніковим 02

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Польща (8605) Резніков Олексій (1446) Рау Збіґнев (105)


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Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым - Цензор.НЕТ 514
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08.04.2021 18:54 Відповісти
Как сообщалось, министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау договорились совместно консолидировать....... Источник: https://censor.net/ru/p3258571
https://twitter.com/tZEinform/status/1379054047341248513?s=20 Классический пример - подписанное соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели). Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину. Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным оглашение на импорт сжиженного газа в Украину, как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау выяснить что это такое. Пока Вова спрятался "ближе к воинам", Рау ругается с Кулебой, Меркель поговорила с Путиным о Донбассе.
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08.04.2021 20:47 Відповісти
 
 