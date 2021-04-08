Глава МЗС Польщі Рау обговорив ситуацію на Донбасі з Кравчуком і Резніковим. ФОТО

Україна не залишається на самоті у захисті територіальної цілісності та суверенітету країни.

Про це заявив у четвер під час візиту до Києва глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна не є самотньою у захисті суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів", - цитує МЗС РП слова глави польської дипломатії.

Польське дипломатичне відомство також повідомило, що глава МЗС РП наголосив: незалежна і безпечна Україна є невід’ємною частиною Європи.

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Згодом МЗС Польщі повідомило, що Рау провів переговори з головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком та віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим, які представили деталі переговорів щодо ситуації на сході України.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Польщі Збігнєв Рау домовилися спільно консолідувати дієву міжнародну підтримку України на тлі загострення російської агресії.



