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Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Київський райсуд Харкова засудив до 9 років ув'язнення 19-річного водія у ДТП з двома загиблими в жовтні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Під час ДТП 19-річний водій був п'яний. На дорозі, якою він рухався, велися ремонтні роботи, і там були встановлені відповідні знаки.

"Водій позашляховика виявив злочинну самовпевненість і, допустивши крайню неуважність до дорожньої обстановки, ігноруючи дорожні знаки, прискорився і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Ланос". Внаслідок зіткнення 41-річний водій і 15-річна пасажирка автомобіля "ЗАЗ Ланос" загинули на місці", - сказано в повідомленні прокуратури.

Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 01

Водій повністю визнав провину і виплатив родичам загиблих 100 тис. грн компенсації - при тому, що вони заявляли про компенсацію 2 млн грн.

Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів "ЗАЗ" і Toyota, яким керував 19-річний Дмитро Габишев, сталося в Харківській області 21 жовтня 2020 року. Внаслідок аварії загинули 41-річний офіцер ДСНС Дмитро Азарєнков і його 15-річна дочка Анастасія. Тоді ЗМІ писали, що у Габишева раніше вже відбирали права за керування автомобілем у нетверезому стані.

Батько засудженого - ексначальник відділу поліції метрополітену Харкова Олександр Габишев.

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Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 02


Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 03
Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 04
Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 05
Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 06
Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 07
Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років вязниці 08

Автор: 

ДТП (4480) вирок (1087) пияцтво (580) Харків (5664) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+19
Почему харя в пикселях, если суд признал виновным?
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08.04.2021 19:18
+10
Шаман ровный чел, его путин ***** боится, в отличии от нашего зели...
людей жаль, но от судьбы пьяного мажора уйти не всегда выходит...
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08.04.2021 19:25
+8
это папуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3258

это сынуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9603

это просто однофамилец.. известный шаман..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2653
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08.04.2021 19:22
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Почему харя в пикселях, если суд признал виновным?
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08.04.2021 19:18 Відповісти
Бо цьому мальчіку ще жить! Може навіть депутатом стане...
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08.04.2021 19:24 Відповісти
это папуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3258

это сынуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9603

это просто однофамилец.. известный шаман..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2653
показати весь коментар
08.04.2021 19:22 Відповісти
Шаман ровный чел, его путин ***** боится, в отличии от нашего зели...
людей жаль, но от судьбы пьяного мажора уйти не всегда выходит...
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08.04.2021 19:25 Відповісти
Ну как можно садится за руль пьяным, когда столько новостей каждый день показывают, о печальных последствиях сиво пагубного дела. Возможно он нормальный человек и не хотел никому причинять вреда, особенно такого, но алкоголь сделал свое дело. Теперь ему жить с этим всю жизнь..
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08.04.2021 19:26 Відповісти
Генетика....
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08.04.2021 19:36 Відповісти
Я не сторонник судить людей по их профессии и убежден что как гнилые, так и порядочные люди, есть среди всех социальных слоев общества. А дети часто являются противоположностью родителей, воспитание конечно играет роль, но как ни старайся из бессердечного ублюдка не сделаешь святого, как и наоборот.
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08.04.2021 19:40 Відповісти
Пьяные нищеброды ничуть не меньше убивают людей за рулем, только когда это делает богатый , то больше резонанс и освещение этого дела.
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08.04.2021 19:49 Відповісти
Вы правы, обычные люди не меньше убивают, только в отличии от мусоров они несут за это ответственность. А тут тот редкий случай когда сынок мусора понёс ответственность и только благодаря огласке а огласка пошла не потому что он мажор, как Вы выразились, а потому что его папанька сразу хотел все зарешать. И если бы не огласка то каталось бы это тело опять пьяным.
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08.04.2021 20:00 Відповісти
Ну главная суть этого всего, что умерли два молодых человека, еще один молодой человек проведет лучшие годы жизни в тюрьме и если он Человек с большой буквы, то и моральную травму на всю жизнь заполучил. И все благодаря алкоголю и наплевательству на простые правила, которые не хотят исполнять ни только менты и депутаты, а человек любой профессии и статуса в нашей стране. Менталитет наш славянский такой к сожалению. Маленькое авось и похер, приводит к большой беде.
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08.04.2021 20:16 Відповісти
Это кого ты назвал человеком с большой буквы? Не этого ментеныша случайно?
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08.04.2021 21:41 Відповісти
своих защищает
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09.04.2021 15:39 Відповісти
Нічого. Сидітиме як Зайцева- засмагатиме у шезлонгу з коктейлями і відпускатимуть на шопінг та депіляцію.
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08.04.2021 19:35 Відповісти
Что значит 9ть лет? Смертная казнь за такое нужна...
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08.04.2021 19:35 Відповісти
У нас нет смертной казни. Максимальный срок по закону за подобное - 10 лет.
У нас ведь самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире.
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08.04.2021 19:40 Відповісти
Они гуманные и порой несправедливые, особенно меня лишила дара речи статья за умышленное убийство новорожденного, до 5-ти лет....... Но суть в том, что мы в этом не одиноки и ничем не отличаемся от 80% мировых государств .Так что только на Украину не стоит сворачивать, весь мир стал через чур гуманным.
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08.04.2021 19:46 Відповісти
много фото аварии..
https://plus.obozrevatel.com/crime/pod-harkovom-v-strashnom-dtp-pogibli-sotrudnik-gschs-s-zhenoj-foto-i-video.htm
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08.04.2021 19:39 Відповісти
а папа все таки гнида еще та , на видео это хорошо хорошенечко проявляется
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09.04.2021 15:38 Відповісти
Мент --это философия жизни...Своя философия и у торгашей, и у судей, и у работяг...И эта философия никуда не девается у их детей...Торгаш выучивает ребенка на врача и тот несет философию торгаша в медицину...И так все....
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08.04.2021 20:01 Відповісти
Петр ви ідіот.
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08.04.2021 20:35 Відповісти
Професія ваших батьків тут нідочого.
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08.04.2021 20:36 Відповісти
Если ты нагулянный байстрюк и не знал своего папашку, тогда да, не имеет значения...И свой идиотизм передаст вам ваша маманя , вас нагулявшая, что она и сделала , воспитав базарную бабу!
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08.04.2021 22:09 Відповісти
Я ж кажу ідіот.
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09.04.2021 12:08 Відповісти
Как по мне, 10 лет за не умышленное убийство при нарушениях каких то правил, это нормально. Если можно слово нормально применять к смертельным трагедиям.... Людям надо давать шанс искупить вину. А вот за умышленное убийство, за убийство с особой жестокостью, за те преступления где сразу ясно что виновный не человек, а повернутая тварь, аля педофилов, насильников, там да, должно быть пожизненное. Нечего этим людям на свободе делать, их не исправить. ПС я его не защищаю, просто говорю как думаю по этому поводу.
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08.04.2021 20:55 Відповісти
этому деятелю давали уже шанс осознать вину - год назад лишили прав за управление авто в нетрезвом состоянии. Осознал так осознал. Теперь вы даете еще один шанс искупить? Жаль, что он попал под действие старого кодекса - сейчас уже 12 лет за это.
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08.04.2021 22:28 Відповісти
Так сівши пяним за кермо й є навмисне вбивство.
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09.04.2021 12:10 Відповісти
через пять выйдет
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09.04.2021 15:43 Відповісти
 
 