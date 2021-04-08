Винуватця ДТП, в якій загинули харківський рятувальник з дочкою, засудили до 9 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Київський райсуд Харкова засудив до 9 років ув'язнення 19-річного водія у ДТП з двома загиблими в жовтні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Під час ДТП 19-річний водій був п'яний. На дорозі, якою він рухався, велися ремонтні роботи, і там були встановлені відповідні знаки.

"Водій позашляховика виявив злочинну самовпевненість і, допустивши крайню неуважність до дорожньої обстановки, ігноруючи дорожні знаки, прискорився і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Ланос". Внаслідок зіткнення 41-річний водій і 15-річна пасажирка автомобіля "ЗАЗ Ланос" загинули на місці", - сказано в повідомленні прокуратури.

Водій повністю визнав провину і виплатив родичам загиблих 100 тис. грн компенсації - при тому, що вони заявляли про компенсацію 2 млн грн.

Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів "ЗАЗ" і Toyota, яким керував 19-річний Дмитро Габишев, сталося в Харківській області 21 жовтня 2020 року. Внаслідок аварії загинули 41-річний офіцер ДСНС Дмитро Азарєнков і його 15-річна дочка Анастасія. Тоді ЗМІ писали, що у Габишева раніше вже відбирали права за керування автомобілем у нетверезому стані.

Батько засудженого - ексначальник відділу поліції метрополітену Харкова Олександр Габишев.

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