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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У районі операції Об'єднаних сил, відбувся робочий візит американської делегації на чолі з аташе з питань армії та оборони полковником Бріттані Стюарт (Brittany Stewart).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов ознайомив американську делегацію з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією на фронті".

Представники США також відвідали підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником, поспілкувалися з українськими захисниками і ще раз переконалися в присутності російсько-окупаційних військ на Сході України.

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"Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України і всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, - звертаючись до військових під час брифінгу зазначила полковник Стюарт.

"Також, під час візиту, іноземна делегація відвідала меморіальні комплекси полеглим воїнам. Під час церемонії покладання квітів вони вшанували героїв, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - резюмується в повідомленні.

Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 01

Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 02
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 03
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 04
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 05
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 06
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 07
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 08
Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС 09

Автор: 

США (23290) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
Симпатичная, полковник, давайте братья, всем миром нужно уничтожить расисько фашистскую заразу
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08.04.2021 21:37
+22
посмотрите как тут душевно... не то что...там ...пафосно-наиграно
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08.04.2021 21:36
+15
Будьте прокляты рашисты-касапы за организацию и ведение войны с Украиной!Вы есть зло!
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08.04.2021 21:58
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посмотрите как тут душевно... не то что...там ...пафосно-наиграно
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08.04.2021 21:36 Відповісти
тутй тобі не там то є америка голі баби)
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09.04.2021 19:54 Відповісти
Симпатичная, полковник, давайте братья, всем миром нужно уничтожить расисько фашистскую заразу
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08.04.2021 21:37 Відповісти
Это " ж-ж"не с проста
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08.04.2021 21:40 Відповісти
Из российских СМИ. Московский Комсомолец,
Сегодня 20: 58.
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США направят военные корабли в Черное море для защиты Украины.

"Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне увеличения военного присутствия России на восточной границе Украины..."

"Представитель Минобороны США также отметил, что самолеты Военно-морского флота НАТО продолжают полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью российского флота и за любыми перемещениями российских войск в Крыму..."
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08.04.2021 21:44 Відповісти
22:37https://censor.net/ru/news/3258609/ssha_mogut_otpravit_voennye_korabli_v_chernoe_more_dlya_podderjki_ukrainy_predstavitel_pentagona
5875https://censor.net/ru/news/3258609/ssha_mogut_otpravit_voennye_korabli_v_chernoe_more_dlya_podderjki_ukrainy_predstavitel_pentagona#comments
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09.04.2021 02:13 Відповісти
Вони на Промку їздили, наче ж там пам'ятник Міфу
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08.04.2021 21:46 Відповісти
https://premier.region35.ru/news/cherepoveckoe-kladbishche-gotovitsya-k-voyne
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 497
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08.04.2021 21:51 Відповісти
Будьте прокляты рашисты-касапы за организацию и ведение войны с Украиной!Вы есть зло!
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08.04.2021 21:58 Відповісти
и на ЭТО мы поменяли 2400 термоядерных боеголовок
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08.04.2021 21:59 Відповісти
А звернули увагу що при американській делегації нема нашого ЗЕ хоча в новинах сьогодні його показували на передовій.А може за задньому двоті президенської резиденції?
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08.04.2021 21:59 Відповісти
мене теж це здивувало...чому не разом? (може щоби не відволікати пресу від героїїчних відвідин самого величного? )))
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08.04.2021 22:02 Відповісти
Всі їдуть в зону бойових дій, там вже багато іноземців побувало.
Зеля думає...може і я навідаюсь...попіарюсь.
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08.04.2021 22:03 Відповісти
Согласно дипломатическому протоколу президенту Украины там быть нет необходимости . Это визит атташе , как бы военный дипломат наблюдатель . Из мида кто-то его сопровождал .
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08.04.2021 22:27 Відповісти
Я был бы с Вами согласен если бы в это-же времья ЗЕ не находился на передовой как показывали в новостях.
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08.04.2021 22:29 Відповісти
P.S.А может янки просто с ним не хотят иметь никакого дела?
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08.04.2021 22:32 Відповісти
Після перемоги Байдена, інформація про зустрічі представників нової американської адміністрації з представниками українського олігархічного політикуму не зустрічалася...
Проте наявний незвично великий перелік контактів з представниками Збройних Сил України, які, ймовірно, й визначатимуть майбутнє України, з її політичним ландшафтом та долею олігархічної системи...
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08.04.2021 23:38 Відповісти
Вау,який знавець протоколів з Америки! А чи по протоколу не супроводжувати президента Литви в військовий шпіталь.
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09.04.2021 00:02 Відповісти
Американская делегация приехали за семь лет войны,это у них что тур по интересным местам,селфи сделали и домой
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08.04.2021 22:12 Відповісти
Это называеться морально поддержать . Потрепать по щеке , похлопать по плечу . Дескать молодцы , держитесь вы тут . Иногда помогает для снятия стресса .
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08.04.2021 22:25 Відповісти
две сраные кацапсины под прокси воркуют))
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08.04.2021 22:26 Відповісти
Третья кацапсина подключилась из-под меркелевского локдауна .
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08.04.2021 22:29 Відповісти
свинособако, нема сечi дивитись на твоє страждання.))
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08.04.2021 22:32 Відповісти
шо Ви хтiли вiд великомученикiв, вони ж без борошна - аж нiяк.
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09.04.2021 02:17 Відповісти
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09.04.2021 08:02 Відповісти
Go away russian pig!
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09.04.2021 00:03 Відповісти
Женщины в армии это беда . Американцы и так проиграли все войны в которых воевали , а тут тетки на передовой . Позорище .
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08.04.2021 22:23 Відповісти
Показуха
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08.04.2021 23:16 Відповісти
Іди геть;, рюзьгє курва!
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09.04.2021 00:04 Відповісти
Я чомусь впевнений що до членства України в НАТО залишилось декілька тижнів як що не днів.
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09.04.2021 03:08 Відповісти
Поки ні нажаль. Треба набратись терпіння, все в нас буде.
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09.04.2021 12:21 Відповісти
 
 