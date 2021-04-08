Американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони відвідала Донбас, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У районі операції Об'єднаних сил, відбувся робочий візит американської делегації на чолі з аташе з питань армії та оборони полковником Бріттані Стюарт (Brittany Stewart).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов ознайомив американську делегацію з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією на фронті".

Представники США також відвідали підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником, поспілкувалися з українськими захисниками і ще раз переконалися в присутності російсько-окупаційних військ на Сході України.

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"Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України і всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, - звертаючись до військових під час брифінгу зазначила полковник Стюарт.

"Також, під час візиту, іноземна делегація відвідала меморіальні комплекси полеглим воїнам. Під час церемонії покладання квітів вони вшанували героїв, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - резюмується в повідомленні.















