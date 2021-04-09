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Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий прохідний бар'єр подолали б чотири партії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,6%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,9%, партію "Сила і честь" – 4,7%, Радикальну партію – 4,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%, партію Є.Мураєва "Наші" – 3,5%, "УДАР" – 3,4%, партію "Свобода" – 3,4%, партію Шарія – 3,4%, партію "Голос" – 2,6%, партію "Самопоміч" – 2,4%", - говориться в повідомленні.

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Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, Батьківщина - 12,9%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, Батьківщина - 12,9%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.

Автор: 

опитування (1963) рейтинг (1663) Батьківщина (586) Слуга народу (2816) Європейська Солідарність (1089) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+24
Ось і відповідь - чому бідні. Бо дурні.
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09.04.2021 11:39
+21
Коротко о нынешней ситуации в Украине: относительно небольшая, проевропейская, патриотичная, здравомыслящая группа социально-активных ГРАЖДАН вынуждена проживать среди просовкового, ущербного, сепаратистского, деклассированного НАСЕЛЕНИЯ кацапско-шариёвско-мураевской ориентации !
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09.04.2021 11:47
+18
В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год, шокирующая смертность от короновируса и темпы распостранения вируса из-за бездеятельности власти, катастрофическое падение ввп в стране, миллионы безработых за последний год, дефицит бюджета 400млрд, на $20млрд увеличился госдолг за последний год, самые крупные госкомпании - стали мегаубыточными, на фронте творится - звездец, говнокомандующий сливает врагу спецоперацию наших разведчиков... При этом 22% населения еще не на смеялось! ****, что еще должно произойти, чтобы эти упоротые долпоепы раздуплились?!!!
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09.04.2021 11:46
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денег не занесли вот так и нарисовали
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09.04.2021 11:43 Відповісти
представляете сколько тварей кацапских в стране что они на третьем месте
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09.04.2021 12:07 Відповісти
Ось і відповідь - чому бідні. Бо дурні.
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09.04.2021 11:39 Відповісти
22.9+14.2+12.9 = 50
Если вериать опросу, то 50% населения поддерживают прокацапские силы, какой ЕС и НАТО...
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09.04.2021 12:47 Відповісти
Почему 50% прокацапские .Реально прокацапских там партия шария ,"наши" мураева ,зажоп (и то учитывая их внутренний конфликт между группой фирташа во главес бойко и мертвечуком не факт ,что они все там такие уж пророссийские ) ну и 7-8% слуг народа в общем где то 25% ну чуть больше от всех избирателей
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09.04.2021 13:41 Відповісти
слуги путлера у власти, потому и рейтинг у них выше, благодаря Социологической группе Рейтинг. У нас нет независимых исследований рейтинга.
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09.04.2021 11:41 Відповісти
Благодаря зомбоящику и журноналожницам, журноналожникам, которые не вопят круглосуточно про зубожиння и американские кунги.
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Хто платить більше у того і рейтинги на висоті 🤣😃
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09.04.2021 11:43 Відповісти
У зелени рейтинг "повысился" соразмерно отваленному баблу социологическим шлюхам.
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09.04.2021 11:44 Відповісти
Хороший рейтинг ,он заставит Зеленского быть более решительным ...
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09.04.2021 11:45 Відповісти
И объявить ,наконец,всеукраинскую демебилизацию зесрани
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Более решительным в разграблении страны?! Трех самолетов с баблом в оман, катар, оаэ - ему мало?!!
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3752
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09.04.2021 11:49 Відповісти
Угу,а у того кто брал у зебобы анализы было 59% на мэры Киева...вот нах сейчас нужна эта ваша брехня?когда надо зесрань на передовую гнать,т к кроме них никто не достоин воевать под командованием "95квартала"
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09.04.2021 11:45 Відповісти
В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год, шокирующая смертность от короновируса и темпы распостранения вируса из-за бездеятельности власти, катастрофическое падение ввп в стране, миллионы безработых за последний год, дефицит бюджета 400млрд, на $20млрд увеличился госдолг за последний год, самые крупные госкомпании - стали мегаубыточными, на фронте творится - звездец, говнокомандующий сливает врагу спецоперацию наших разведчиков... При этом 22% населения еще не на смеялось! ****, что еще должно произойти, чтобы эти упоротые долпоепы раздуплились?!!!
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Забрать пульт от телевизора у Бени, Мураева, Ахмета, Пинчука.
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09.04.2021 11:48 Відповісти
Точно! Вообще отобрать телевизоры и возвращать только по результатам тестирование на IQ.
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09.04.2021 12:44 Відповісти
коломойский и медведчук преступники.
Нормально, что их СМИ зомбируют население?
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09.04.2021 13:58 Відповісти
Отчасти, да.
Но неужели южньіе и северньіе корейцьі настолько разньіе, что одни боготворят ЬІна, а другие нет?
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09.04.2021 19:03 Відповісти
На очередных выборах выставить очередное убожество.....
Они любят новые лица !
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09.04.2021 11:49 Відповісти
Эх жаль, чикатило и оноприенко не дожили...)))
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09.04.2021 12:09 Відповісти
"В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год,"
Теперь давай цифры за 2015 год, посмотрим на "успехи" и поймем "что еще должно произойти, чтобы эти упоротые (________ вписать оппонента) раздуплились".
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09.04.2021 12:59 Відповісти
Тогда давай посмотрим на цифры 2013-года: рост ввп 0%, падение производства 30%, внешний долг +25млрд, на конец года золотовалютные резервы - 0 грн и это без войны.
А теперь сравниваем 2018-й год: рост ввп 4.5%, профицит бюджета +150 млрд и это в условиях войны. Тебе еще набросать цифр, чтобы доказать, что ты *******?!
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09.04.2021 13:17 Відповісти
А почему не 1913 год? Вы выбрали то, что Вам удобнее и красивее выглядит? Будьте объективны. Сравнивайте одинаковые периоды с начала инаугурации и на текущий момент:
посмотрим на цены и комуналку?
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09.04.2021 14:08 Відповісти
Я тебе показал сразу две вещи: как рыги довели страну до ручки без войны и кризисов, а потом как клоуны сделали тоже самое. Или тебе еще кучмыну стабильность и развитие тут написать?!
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09.04.2021 14:17 Відповісти
Я тебе показал одну вещь - кондитер тот-же рыг.
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09.04.2021 14:21 Відповісти
гарно на рейтінгах "рейтінг"бабло колотить головне лохторат хаває...
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Коротко о нынешней ситуации в Украине: относительно небольшая, проевропейская, патриотичная, здравомыслящая группа социально-активных ГРАЖДАН вынуждена проживать среди просовкового, ущербного, сепаратистского, деклассированного НАСЕЛЕНИЯ кацапско-шариёвско-мураевской ориентации !
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Порошенко тратит свои деньги на кислородные концентраторы, спасает жизнь людям, а зечмо тратит деньги налогоплательщиков на покупку рейтингов себе любимому. Но стадо безмозглых неблагодарных баранов никогда не оценивает по делам.
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09.04.2021 11:47 Відповісти
О, я вже 5 років президентства Порошенка чув як він "тратіл сваї деньгі".
В підсумку: Порошенко в 2014 році статки 750 млн, в 2021 - 1.7 млрд. Так "тратіл", що вийшло більше ніж в 2 рази.
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09.04.2021 11:52 Відповісти
Вовремя меняй методички, эта уже зеленой плесенью покрылась.😛
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09.04.2021 11:57 Відповісти
Слив? Зачёт!
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09.04.2021 12:09 Відповісти
А чего ты не пишешь что в 2013 у него было 1.6 млрд? И что за 14-15 год - его доходы упали в 2 раза.
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09.04.2021 13:07 Відповісти
Можно у вас уточнить - в какой именно период украденные деньги можно называть своими?
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09.04.2021 13:02 Відповісти
всякі дзяди гоп до купки. знову той же самий зброд політичних лузерів.
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09.04.2021 11:52 Відповісти
Кто заказывает опрос тот и в лидерах У нас так всегда. Я ещё верю опросам * Демократические инициативы* Те более...менее говорят правду .
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09.04.2021 11:54 Відповісти
Сколько не говори «халва, халва» - во рту слаще не станет, г*вно оно и есть г*вно
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09.04.2021 11:55 Відповісти
Ручні "рейтинги" художників ручних соцконтор стабілізувалися. Щоб вони знову почали рухатися - знову щось має статися. Попередній рух рейтингів спровокували результати місцевих виборів у жовтні. Як і показали, що тотад\льна перевага слуг уродів і особисто клована на своїми конкурентами - це міф.
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09.04.2021 12:03 Відповісти
..відвертих ворогів України,незважаючи на велику вірогідність від "раши"-23%...Нажаль, в "Фейсбуці",під виглядом "проукраїнських" сайтів-поширюється "деза",та паплюження "вати" з Півдня,та Сходу держави України та її збройних сил...Якщо СБУ не зверне на ціх "дописувачив" увагу-держава -програєінформаційну війну на корись "ХУ Й ЛА"-його "ПОЦ"іновувачей"-багато в Одесі, Миколаєві, "ХЕР"соні,та Запоріжжі,про "лугандон",навіть ,що ще залишився в УКраїні-то зовсім нема мови...
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09.04.2021 12:04 Відповісти
силос для овец
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09.04.2021 13:00 Відповісти
А що з рейтингом Жопаблоку і ПЄСиком?
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09.04.2021 13:16 Відповісти
14,6% это предатели, коллаборанты, сепарня залетная
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09.04.2021 13:39 Відповісти
Пестец в Украине -ПОЛНЕЙШИЙ!
И это будет до тех пор, пока список конкурентов ЕС не будут формировать такие партии как Свобода, Голос, Самопомич, а не нынешнее лайно из слуг народных, манкуртов российских и прохиндеев бабы Юли...
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09.04.2021 13:41 Відповісти
І знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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09.04.2021 16:29 Відповісти
Запахло виборами і одразу ж почались оприлюднення більш менш реальних результатів.Куди ділись 23% -"пр","бпп",тобто "єс?"

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.
**
За партію "Європейська солідарність" - 14,6%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%, партію "Батьківщина" - 12,9%.
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09.04.2021 15:58 Відповісти
Частенько соцгруппа"Рейтинг" светиться стала в безоговорочное лидерство Зе и ко на фоне их повсеместных провалов во внешней и внутренней политики..Только лишь зебилов опрашивали,штоль..?
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09.04.2021 16:28 Відповісти
партію "Самопоміч" - 2,4%"Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3598
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09.04.2021 18:37 Відповісти
не думала, что в стране такой большой процент суицидников-мазохистов (сн+опзж).
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09.04.2021 22:51 Відповісти
 
 