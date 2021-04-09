Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий прохідний бар'єр подолали б чотири партії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,6%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,9%, партію "Сила і честь" – 4,7%, Радикальну партію – 4,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%, партію Є.Мураєва "Наші" – 3,5%, "УДАР" – 3,4%, партію "Свобода" – 3,4%, партію Шарія – 3,4%, партію "Голос" – 2,6%, партію "Самопоміч" – 2,4%", - говориться в повідомленні.

Читайте: Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.