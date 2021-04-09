Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий прохідний бар'єр подолали б чотири партії.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,6%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,9%, партію "Сила і честь" – 4,7%, Радикальну партію – 4,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%, партію Є.Мураєва "Наші" – 3,5%, "УДАР" – 3,4%, партію "Свобода" – 3,4%, партію Шарія – 3,4%, партію "Голос" – 2,6%, партію "Самопоміч" – 2,4%", - говориться в повідомленні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.
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Если вериать опросу, то 50% населения поддерживают прокацапские силы, какой ЕС и НАТО...
Нормально, что их СМИ зомбируют население?
Но неужели южньіе и северньіе корейцьі настолько разньіе, что одни боготворят ЬІна, а другие нет?
Они любят новые лица !
Теперь давай цифры за 2015 год, посмотрим на "успехи" и поймем "что еще должно произойти, чтобы эти упоротые (________ вписать оппонента) раздуплились".
А теперь сравниваем 2018-й год: рост ввп 4.5%, профицит бюджета +150 млрд и это в условиях войны. Тебе еще набросать цифр, чтобы доказать, что ты *******?!
посмотрим на цены и комуналку?
В підсумку: Порошенко в 2014 році статки 750 млн, в 2021 - 1.7 млрд. Так "тратіл", що вийшло більше ніж в 2 рази.
И это будет до тех пор, пока список конкурентов ЕС не будут формировать такие партии как Свобода, Голос, Самопомич, а не нынешнее лайно из слуг народных, манкуртов российских и прохиндеев бабы Юли...
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.
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За партію "Європейська солідарність" - 14,6%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%, партію "Батьківщина" - 12,9%.