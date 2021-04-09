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Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Службою безпеки України блокована діяльність організованої злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на контрабанді та збуті кокаїну і психотропних речовин у Києві, Київській і Одеській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували протиправний бізнес кілька мешканців столиці та Одеського регіону. Наркотики вони отримували контрабандою з-за кордону. У ході досудового слідства задокументовано, що наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі. Оплату зловмисники приймали у криптовалюті. Частину наркотиків учасники угруповання контрабандою постачали до РФ.

Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві та на Одещині. Під час слідчих дій вилучено:

  • понад 9 тис. пігулок психотропної речовини МДМА (екстазі);
  • майже 1 кг кокаїну;
  • приблизно 300 грамів інших психотропних речовин;
  • ваги, зіп-пакети та інші докази протиправної діяльності.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 11 млн грн.

Наразі трьох учасників угруповання затримано. Рішення щодо притягнення до відповідальності інших членів групи буде прийнято після завершення експертиз.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом. ФОТОрепортаж

Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 01
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 02
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 03
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 04
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 05
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 06
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 07
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 08
Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн 09

Автор: 

Київ (19618) наркотики (1456) СБУ (12909) боротьба з наркотиками (148)


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Топ коментарі
+7


Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн - Цензор.НЕТ 260
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09.04.2021 15:23
+2
ну нарешті!
а то тут такі діла намічаються, а Вова на підсосі!
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09.04.2021 15:16
+2
Нормально так сбушники намутили приколов, специально под сегодняшний движняк снбо. бубочка будет доволен, даже видосик запишет. зебилы любят любоваться раскумаренным шутом
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09.04.2021 15:37
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И Кривой Рог пошерстить бы не помешало. 😠
Ломится от наркоты. 🤯
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09.04.2021 15:15 Відповісти


Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн - Цензор.НЕТ 260
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09.04.2021 15:23 Відповісти
ну нарешті!
а то тут такі діла намічаються, а Вова на підсосі!
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09.04.2021 15:16 Відповісти
мимо оп презєрвдєнта вздумали
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09.04.2021 15:24 Відповісти
Нормально так сбушники намутили приколов, специально под сегодняшний движняк снбо. бубочка будет доволен, даже видосик запишет. зебилы любят любоваться раскумаренным шутом
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09.04.2021 15:37 Відповісти
Помешали кому-то весело проводить карантин
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09.04.2021 15:45 Відповісти
самое хреновое это то что сбушники возьмут деньги перемутят дело и экспертизу и все будет как прежде...
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09.04.2021 16:39 Відповісти
сколько можно запрещать ввоз дерьма в РФ?
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09.04.2021 22:32 Відповісти
Молодцы, но, почему СБУ, а не Полиция?!
Ловить наркоманов и выслеживать закладки разве это работа СБУ?
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10.04.2021 17:46 Відповісти
глав-пирожник остался без агар-агара.
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11.04.2021 03:59 Відповісти
может пора ужесточать УПК за наркоторговлю ... хотя кто же ужесточит, там только крышуют
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12.04.2021 04:53 Відповісти
 
 