Майже 1 кг кокаїну і 9 тис. пігулок психотропу: СБУ в Києві вилучила наркотиків на 11 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Службою безпеки України блокована діяльність організованої злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на контрабанді та збуті кокаїну і психотропних речовин у Києві, Київській і Одеській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували протиправний бізнес кілька мешканців столиці та Одеського регіону. Наркотики вони отримували контрабандою з-за кордону. У ході досудового слідства задокументовано, що наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі. Оплату зловмисники приймали у криптовалюті. Частину наркотиків учасники угруповання контрабандою постачали до РФ.

Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві та на Одещині. Під час слідчих дій вилучено:

понад 9 тис. пігулок психотропної речовини МДМА (екстазі);

майже 1 кг кокаїну;

приблизно 300 грамів інших психотропних речовин;

ваги, зіп-пакети та інші докази протиправної діяльності.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 11 млн грн.

Наразі трьох учасників угруповання затримано. Рішення щодо притягнення до відповідальності інших членів групи буде прийнято після завершення експертиз.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

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