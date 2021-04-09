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Новини Фото ДТП
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Цистерна з рідким киснем перекинулася на Київщині, рух по трасі М-1 обмежили, - ДСНС. ФОТО

На об'їзній дорозі М-1 в Київській області сталася ДТП, в результаті якого перекинулася цистерна з рідким киснем. Рух транспорту тимчасово обмежено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні, об 11:14 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об'їзній дорозі М-1, в результаті якого відбулося перекидання вантажного автомобіля ДАФ з цистерною з рідким киснем.

На місце події терміново направлені рятувальники. Працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.

Рух автотранспорту частково обмежено. Очікується прибуття іншого цистерни для перекачування кисню.

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Цистерна з рідким киснем перекинулася на Київщині, рух по трасі М-1 обмежили, - ДСНС 01

Автор: 

ДТП (4480) Київська область (4078) ДСНС (5136)


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Топ коментарі
+16
цистерна міцна, а за кермом мудак.
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09.04.2021 15:44
+5
А в лікарнях без кисню горе, хтось не дочекається кисню через одного мудака
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09.04.2021 15:49
+4
Скількох людей ця тварина лишила без кисню!
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09.04.2021 15:48
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цистерна міцна, а за кермом мудак.
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09.04.2021 15:44 Відповісти
Так і є!!
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09.04.2021 15:46 Відповісти
Так усі нормальні по Європі, або по Америці кермо крутЮть. А тут зосталась босота КАМАЗівська.
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09.04.2021 15:48 Відповісти
Многие нормальные только в Европе, потому что там штрафы высокие. А в Украину заезжают, достают второй чип и едут по 24 часа в сутки, потом засыпают за рулем...
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09.04.2021 15:51 Відповісти
Скількох людей ця тварина лишила без кисню!
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09.04.2021 15:48 Відповісти
Не дай Боже щоб мастило з авто не попало...
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09.04.2021 16:13 Відповісти
або навпаки, кисень же рідкий
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09.04.2021 19:44 Відповісти
А в лікарнях без кисню горе, хтось не дочекається кисню через одного мудака
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09.04.2021 15:49 Відповісти
И так холодно на улице, так еще жидким кислородом решили полить...
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09.04.2021 15:58 Відповісти
В таком случае возможен масшабный взрыв. Жидкий кислород - страшная штука.
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Ядреный взрыв??Ничего не будет,нету горючего вещества.Нужно было в школу ходить.Потом такие голосуют за зебилов
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09.04.2021 17:29 Відповісти
Страшно предположить, за кого же ты голосовал
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09.04.2021 17:43 Відповісти
дали добро на використання технічного кисню...вчора прчитав головлікаря львівської лікарні швидкої допомоги - лише 10% з тих, кому вже вимушено штучно вентилюють легені, виживають
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09.04.2021 19:52 Відповісти
Нууу... С жидким то кислородом - горючим может стать самый неожиданный обьект.
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09.04.2021 21:57 Відповісти
Шо масшабный то масшабный, спору нет.😄
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09.04.2021 21:50 Відповісти
от гад! а в Одессе люди без кислорода епта! Где мусара? Где сопровождение? под суд мерзавца! мой брат Вассерман в больнице и в прививке ему отказали - говорят пошол вон! Людиииии! Шо делаца?!!!
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09.04.2021 16:23 Відповісти
На ИВЛ == 99,9% кадавр
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09.04.2021 16:41 Відповісти
так а ты спроси у того, за кого голосовал, почему труханов положил на Вас?
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09.04.2021 22:30 Відповісти
штраф ему мульон шоб не загрязнял атмосфэру кислородом
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09.04.2021 17:39 Відповісти
С твёрдым кислородом бы не перевернулась.
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09.04.2021 22:49 Відповісти
хорошо пошутил. Продай шутку в квартал-95, там такое любят.
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10.04.2021 10:59 Відповісти
Hasta la vista, baby.
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11.04.2021 03:58 Відповісти
 
 