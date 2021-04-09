Цистерна з рідким киснем перекинулася на Київщині, рух по трасі М-1 обмежили, - ДСНС. ФОТО

На об'їзній дорозі М-1 в Київській області сталася ДТП, в результаті якого перекинулася цистерна з рідким киснем. Рух транспорту тимчасово обмежено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні, об 11:14 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об'їзній дорозі М-1, в результаті якого відбулося перекидання вантажного автомобіля ДАФ з цистерною з рідким киснем.

На місце події терміново направлені рятувальники. Працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.

Рух автотранспорту частково обмежено. Очікується прибуття іншого цистерни для перекачування кисню.

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