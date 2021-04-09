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Новини Фото Хабарники
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На Івано-Франківщині двоє співробітників кіберполіції затримані на хабарі 150 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі двох інспекторів відділу протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Івано-Франківщині двоє співробітників кіберполіції затримані на хабарі 150 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, старший лейтенант та капітан поліції вимагали 150 тис грн від потерпілих у кримінальному провадженні за фактом шахрайства. Неправомірна вигода призначалася за повернення вилучених в рамках кримінального провадження грошових коштів у сумі 900 тис грн, які шахраї перевели з їхніх рахунків.

Поліцейських затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Івано-Франківщині двоє співробітників кіберполіції затримані на хабарі 150 тис. грн, - прокуратура 02

Також дивіться: Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Івано-Франківщині двоє співробітників кіберполіції затримані на хабарі 150 тис. грн, - прокуратура 03

Також перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення злочину.

Автор: 

хабар (4723) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Івано-Франківська область (956) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+5
150 с потерпевших....потом 150 с преступников...
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09.04.2021 16:42
+3
***.. только создали эту сраную импотентную полицию, а они сразу за взятками....
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09.04.2021 16:49
+3
Если киберы, то почему не биткоинами берут?
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09.04.2021 16:55
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150 с потерпевших....потом 150 с преступников...
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09.04.2021 16:42 Відповісти
***.. только создали эту сраную импотентную полицию, а они сразу за взятками....
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09.04.2021 16:49 Відповісти
Такий народ. Ментальна інвалідність.
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10.04.2021 08:48 Відповісти
не розумію яку інформацію несуть фото без облич, або з "замиленими" обличчами і без прив'язки до місця.. а такі фото може зробити будь який касир в супермаркеті..
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09.04.2021 16:53 Відповісти
Если киберы, то почему не биткоинами берут?
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09.04.2021 16:55 Відповісти
А деньги нашли благодаря тому что уборщица возле урны лежала без сознания.
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09.04.2021 17:01 Відповісти
Лучше тебя на бутылку насадить!
А полицию реформировал Аваков, Арцик по твоему
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10.04.2021 22:01 Відповісти
Это не мужань ли "ока государева" на верхушке этой структуры? Каков поп, такой и приход
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09.04.2021 17:15 Відповісти
Яка хата,- такий й тин...
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09.04.2021 18:11 Відповісти
ха-ха...а так СБУшники забрали и у тех и у других))) 900 +150))) джек пот) Или кто то думает что деньги вернут обманутым людям?)
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09.04.2021 18:22 Відповісти
Тривожно не те що копи беруть хабар. Тривожить що в кіберполіції служить в основному молодь 90 -2000 р.н. Це не пережитки системи і не старі обличчя. Така ментальність народу, І що робити ? Може дармоїди з академічної науки щось порадять.
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09.04.2021 21:04 Відповісти
і що тебе дивує, якщо майбутні "служаки", хабар за вступ дають? Можливо, тобі не відомо, що певні кримінальні угрупування, своїх просовують ще від навчання у школі мусорів?
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28.05.2021 12:24 Відповісти
Блин,тут за одну купюру столько пахать приходиться.....
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09.04.2021 22:42 Відповісти
Так учится надо было на отлично в школе, в институте. Теперь бы не "пахал", а распределял. А тама зна-а-аешь какие возможности? У-у-у-у какие! (улыбается)
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09.04.2021 23:21 Відповісти
Та все есть за плечами,но дурная привычка с совковых времен есть свой конкретно заработанный за конкретные качественные и нужные людям вещи хлеб- трудно вписывается в реалии современного массового нае......ба во всех сферах -от президента до дворника.....
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10.04.2021 08:36 Відповісти
По-ходу старлей- это девушка с красивыми ногами, или это понятая?
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09.04.2021 23:51 Відповісти
Так навалите им по 10 лет!без права на удо и с конфискацией .
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10.04.2021 05:11 Відповісти
 
 