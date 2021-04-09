На Івано-Франківщині двоє співробітників кіберполіції затримані на хабарі 150 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі двох інспекторів відділу протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, старший лейтенант та капітан поліції вимагали 150 тис грн від потерпілих у кримінальному провадженні за фактом шахрайства. Неправомірна вигода призначалася за повернення вилучених в рамках кримінального провадження грошових коштів у сумі 900 тис грн, які шахраї перевели з їхніх рахунків.



Поліцейських затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Депутат Бориспільської райради вимагав $ 40 тис. у столичного нотаріуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення злочину.