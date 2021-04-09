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Завідувач амбулаторії, відомий педіатр Лариса Сесь померла від COVID-19 в Дніпрі. ФОТО
8 квітня на 62-му році життя від тяжкого перебігу COVID-19 померла лікар-педіатр Сесь Лариса Євпатіївна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Днепр вечерний.
"Лариса Євпатіївна працювала в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 9 завідуючою амбулаторії. Багато років вона лікувала своїх маленьких пацієнтів, які приїздили з усього міста. Але, на жаль, COVID не щадить нікого ... Чудова людина і лікар, кохана дружина, любляча мати і бабуся. Вічна пам'ять прекрасній ЛЮДИНІ", - зазначає видання.
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