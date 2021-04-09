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Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор. ФОТО

Прапор зірвали з будівлі департаменту муніципальної варти. Молоді люди були п'яні. Їх вже затримали, прапор повернули.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"На камерах відеоспостереження були зафіксовані двоє молодих людей, які зірвали державний прапор з будівлі департаменту муніципальної варти. Хлопець і дівчина очевидно були в стані алкогольного сп'яніння, досить зухвало поводилися, чим порушували громадський порядок. Викравши державний прапор, молоді люди попрямували в напрямку вул. Кривий Вал, хизуючись вкраденим", - сказано в повідомленні департаменту.

Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор 01
Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор 02
Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор 03
Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор 04

Запис із камер спостереження передали поліцейським - і ті швидко розшукали парочку.

"Переглянувши камери відеоспостереження Центру безпеки м.Луцька, які зафіксували протиправні дії, співробітники кримінальної поліції провели оперативні заходи і встановили зловмисників, причетних до правопорушення. Ними виявилися жителі міста Луцька. Причетним особам загрожує адміністративна відповідальність, державний прапор повернуть власнику", - розповіли в поліції.

Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор 05

Автор: 

Луцьк (419) Нацполіція (15258) прапор (486) хуліганство (235)


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Топ коментарі
+40
Аполону Луцькому та його лахудрі присудити виправні роботи по прибирання сміття з вулиць від сьогодні та десь до Трійці.
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09.04.2021 18:01
+37
Штраф не перевоспитает. А вот месяц исправительных работ... Пусть метлами наводят порядок на улицах и чистят мусорки...
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09.04.2021 18:02
+34
Шантрапа
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09.04.2021 17:54
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09.04.2021 17:54 Відповісти
ну думаю, в Луцке, им будет "радость"!
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09.04.2021 18:33 Відповісти
расстрел на месте
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09.04.2021 17:55 Відповісти
Та ні. Батьків у клітку, возити тиждень по місту і показувати публіці. За гроші. Платити будуть усі.
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09.04.2021 21:07 Відповісти
Сразу загадка вспомнилась Дуб в железе?
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09.04.2021 18:01 Відповісти
Аполону Луцькому та його лахудрі присудити виправні роботи по прибирання сміття з вулиць від сьогодні та десь до Трійці.
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09.04.2021 18:01 Відповісти
Нє, краще вояж на пару днів у зону ООС, із зобов'язанням військових не допомагати їм навіть порадами. Якщо виживуть - до кінця життя будуть пам'ятати.
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09.04.2021 20:48 Відповісти
Штраф не перевоспитает. А вот месяц исправительных работ... Пусть метлами наводят порядок на улицах и чистят мусорки...
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09.04.2021 18:02 Відповісти
Наволочі..... може хай в військовий госпіталь поїдуть так на 6 -12 місяців пороблять санитарами?
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09.04.2021 18:03 Відповісти
У нас за такие деяния неблаговидные штрафу дают, а могут и "сутки" добавить.Так то наказывайте этих негодников.
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09.04.2021 18:04 Відповісти
"Для развлечения" к зекам их. Вот там они повеселятся.
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09.04.2021 18:04 Відповісти
Ну знайшли, ну затримали - а далі що. В кращому випадку - якийсь смішний штраф. А може - дубінкотерапію. А потім - в зону та на тяжку працю - за пайку, на приклад, з лопатою дороги будувати.
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09.04.2021 18:08 Відповісти
Сынок Кивы.
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09.04.2021 18:08 Відповісти
а на фото выглядят как два обосцаных бомжа с помойки ... бабе вообще лет за сорок...
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09.04.2021 18:08 Відповісти
это значит, в мозги уже насрано. надо выяснять какой канал насрал и закрывать...
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09.04.2021 18:08 Відповісти
насрали не канали, насрали власти, где идеологическая работа? где кружки? где спортклубы? нет, все перевели на бизнес, а теперь- если война, эти не побегут- за родину, за вождей , какие вожди? барыги одни
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09.04.2021 18:54 Відповісти
Идеологияеская работа и кружки остались в сссре )) хочешь вернуться туда? )
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10.04.2021 00:02 Відповісти
Бидло погуляло.
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09.04.2021 18:10 Відповісти
Покарання має бути конкретним: термін по обслуговуванню поранених чи штрафбат! ДАВНО пора ввести штрафбати для гулящих! Паразитів виростили..
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09.04.2021 18:10 Відповісти
в ковидную больницу их санитарами утки с гов...м выносить. на месяца 2
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09.04.2021 18:15 Відповісти
Така розвага виглядає досить підозріло.
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09.04.2021 18:19 Відповісти
Гамадрил з самкою.
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09.04.2021 18:24 Відповісти
Его на фронт, ее в фронтовой госпиталь санитаркой.
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09.04.2021 18:31 Відповісти
Не "сорвали" , а "похитили , щеголяя украденным " . Разницу видит сочинитель названия статьи ?
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09.04.2021 18:34 Відповісти
за 30 лет самостийности никакой работы с молодежью не было, власти только обогащались и не дай бог что- многие не пойдут защищать родину,
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09.04.2021 18:52 Відповісти
Муниципальная стража не законный орган, существование которого не подтверждено ни одним законом Украины. Дальше первого чтения в Раде дело не пошло. На каком основании охранка местной власти вывесила флаг Украины.
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09.04.2021 18:53 Відповісти
пихуй ! значит так надо ! государству виднее! государство не ошибается !
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09.04.2021 19:11 Відповісти
Я на балконі вивісив прапор України. Невже потрібен дозвіл?
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09.04.2021 22:30 Відповісти
Найперш їх треба добряче відп#здити,потім показати їм відповідний пункт найдетальнішого Прайсу Кримінальних Розваг (то є КК України). Я так міркую...
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09.04.2021 18:57 Відповісти
Коменданську годину по Україні ввести після 22:00 для профілактики.
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09.04.2021 19:03 Відповісти
и расстрелы , расстрелы обязательно!
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09.04.2021 19:12 Відповісти
только после того как ты на бутылке будешь сидеть кацапсина
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09.04.2021 19:57 Відповісти
расстрелы обязательно для лишнехромосомных кацапов
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09.04.2021 20:18 Відповісти
когда уже ? скоро ?
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09.04.2021 21:36 Відповісти
Просто нужно обьяснить , что в нашей ситуации , когда враг близко возле границ такое действие будет наказываться как сепаратизм и измена родине. Если в речах задержанных будут какие то нотки пророссийские, тогда нужно ввалить по первое число, в назидание другим.
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09.04.2021 19:17 Відповісти
а при чем здесь сепаратизм они что требовали отсоединения ? здесь админправонарушение штраф и все.а свои хотелки можете затасовать себе в одно место.хотите жить как вся нормальная цивилизация выполняйте норму закона
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09.04.2021 19:30 Відповісти
Жаль, що за таких "зажравшихся гнид" гинуть на фронті хороші хлопці. І хоронять їх під таким же прапором, який паплюжили ці двоє ублюдків.
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09.04.2021 19:39 Відповісти
Дві тупі істоти.
Рік колонії - саме те.
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09.04.2021 19:51 Відповісти
486071 - последний на текущий момент номер регистрации.
Юбилей не за горами
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09.04.2021 20:03 Відповісти
р. Сапалаївку почистити, власноруч. Соромно за місто Лучеськ!!!
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09.04.2021 20:03 Відповісти
Есть нюанс!
Одно дело сорвали флаг и надругались над ним, а другое - украли флаг и бегали с ним по городу!
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09.04.2021 20:09 Відповісти
Надо давать срок. Хоть год,хоть месяц,хоть 10 суток,-но реальный!
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09.04.2021 20:10 Відповісти
Час вже створювати ШТРАФБАТИ! Щоб роки 3 рили безкоштовно окопи!
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09.04.2021 20:11 Відповісти
Нужно теперь для развлечения их откиздить
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09.04.2021 20:17 Відповісти
Тупе бидло...
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09.04.2021 20:25 Відповісти
Якщо можна сцякати в ліфті сусіднього будинку, то і таке не дивує ...
Бо не має у таких "громадян" відчуття, що твоя країна це твоя особиста хата і коли в ній все чито і доглянуто, то і тобі комфортно в ній жити.
"Розруха вона в головах", коли починаєш лити повз унітаза, коли дуже хочеться щось зривати, щось руйнувати, особливо коли сам нічого ще за своє життя серйозного не створив ...
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09.04.2021 21:07 Відповісти
Эти петух и ворона известны уже всему Луцку. В Луцке есть много, пострадавших от войны ... Найдутся желающие вправить мозги этим выродкам.... И почки поднимут, и носы отломают...
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09.04.2021 21:20 Відповісти
Они украли его что бы у себя дона на балконе повесить.
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09.04.2021 21:21 Відповісти
Вони його не спалили, не топтали. Вони йшли і хизувались... Наруги не було, був необдуманий вчинок.
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09.04.2021 22:24 Відповісти
Вообще-то это надругательство над Государственным символом страны и нужно давать реальные сроки тюремные, а не детские административные.
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10.04.2021 05:10 Відповісти
..за розірвану "пику Свиночолого" хетьмана" хлопець отримав реальній строк...Цьому бидлу-датуть умовний термін..
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10.04.2021 14:10 Відповісти
Лучше бы ради развлечения, сели на бутылку!
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10.04.2021 10:27 Відповісти
Сколько придурков, поражает...Вообще за надпугательтством над государстиювенным флагом полагается тюрьма
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10.04.2021 10:51 Відповісти
рагулі
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10.04.2021 13:32 Відповісти
Макаки.
Штраф в 10-15 кілогривень - легко вправить мізки цим приматам.
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10.04.2021 13:37 Відповісти
 
 