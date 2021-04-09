Хлопець і дівчина в Луцьку зірвали для розваги державний прапор. ФОТО

Прапор зірвали з будівлі департаменту муніципальної варти. Молоді люди були п'яні. Їх вже затримали, прапор повернули.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"На камерах відеоспостереження були зафіксовані двоє молодих людей, які зірвали державний прапор з будівлі департаменту муніципальної варти. Хлопець і дівчина очевидно були в стані алкогольного сп'яніння, досить зухвало поводилися, чим порушували громадський порядок. Викравши державний прапор, молоді люди попрямували в напрямку вул. Кривий Вал, хизуючись вкраденим", - сказано в повідомленні департаменту.









Запис із камер спостереження передали поліцейським - і ті швидко розшукали парочку.

"Переглянувши камери відеоспостереження Центру безпеки м.Луцька, які зафіксували протиправні дії, співробітники кримінальної поліції провели оперативні заходи і встановили зловмисників, причетних до правопорушення. Ними виявилися жителі міста Луцька. Причетним особам загрожує адміністративна відповідальність, державний прапор повернуть власнику", - розповіли в поліції.