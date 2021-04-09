Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Візит на передову
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Ми зробили це разом...
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ХТО затіяв русофобію?
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Історія викрадення
Періодична таблиця
Кінець епохи бідності
Два не вийшло, давайте хоч півтора...
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Розгул Зе!демократії
Хоч хтось це зробив...
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І 100 шекелів!
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Великі маневри кремля
Барабан війни
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Сребреница ..откуда прилетала то... как можно утверждать такое про часть Донецкой и Луганских областей там был этнический конфликт и религиозный эти дьяволята начали запускать мульку про Сребреницу с амвонов УПАЦ МП а причина да проста Приезд Варфроломея с официальным визитом в Украину на 30 летие Независимости Украина.. удар под дыхало... вот и все причина также абида окурка на то что его назвали правильно УБИЙЦА. что его кума неплохо так прикатали катком... что врать о воде в Крыму нет сил никакие молитвы БОГ не слышит и реки и водохранилища Крыма водой не наполняются.... но виноваты Украина и украинцы...
нифига клоун не палится
Зверніть увагу, як змінилася риторика і поведінка заходу! Від мимріння і заклопотаності чотирнадцятого - до прям любо-дорого дивитися. І вже розглядається питання перекриття неба України, і США обіцяють кораблі в Чорному морі, і генсек НАТО дзвонить, і Канада (ну, ці завжди адекватно розуміли те, що відбувається) і Борис Джонсон, і все-все-все. Як дядечко Джо їх усіх на ноги стусанами поставив. Краса.Великобританія переглядає свою військову доктрину і ядерну програму. Столтенберг каже, що Україна тепер наше все. Чи могли ми мріяти про це.Я ж вам кажу - стався квантовий стрибок в усвідомленні сприйняття Росії. Тумблер клацнув. І відносини перейшли на новий рівень. Від соплежуйства - до жорсткої, прямої відповіді. Від вираження стурбованості в ПАРЄ, до практично прямим текстом: "тільки спробуй сунуться, ублюдок, я сам тебе трахну, лайно собаче, падла, гівно, жопа".Нарешті дійшло. Нарешті це сталося. Нарешті світ усвідомив, що до чого.Нарешті те, про що всякі там дідусі писали роками, довбалися лобом в цю стіну, сталося.