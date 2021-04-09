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Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Візит на передову

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имитаторы

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ми зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

ХТО затіяв русофобію?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Історія викрадення

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Періодична таблиця

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кінець епохи бідності

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Два не вийшло, давайте хоч півтора...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт Офісу Президента після протестів обійдеться в 1,5 млн грн, - ДУС

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Розгул Зе!демократії

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Хоч хтось це зробив...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бруд виявився "давнім і стійким": данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

І 100 шекелів!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Великі маневри кремля

Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Барабан війни

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

путін володимир (24060) фотожаба (13955) Чаус Микола (327) Степанов Максим (2197) Слуга народу (2816) Мендель Юлія (230) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+64
Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4462
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09.04.2021 23:37
+63
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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10.04.2021 00:02
+57
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6686
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10.04.2021 00:04
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Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4462
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09.04.2021 23:37 Відповісти
в списку факапів Юлії Мєндєль забули вказати елемент "Луцькообластій"
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10.04.2021 08:47 Відповісти
Врахують коли незабаром складуть новий, довго чекати не примусить.
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10.04.2021 08:59 Відповісти
Барабан войны! только вопрос- а кто барабан? сам обнуленный.. скорее да нежели нет...
Сребреница ..откуда прилетала то... как можно утверждать такое про часть Донецкой и Луганских областей там был этнический конфликт и религиозный эти дьяволята начали запускать мульку про Сребреницу с амвонов УПАЦ МП а причина да проста Приезд Варфроломея с официальным визитом в Украину на 30 летие Независимости Украина.. удар под дыхало... вот и все причина также абида окурка на то что его назвали правильно УБИЙЦА. что его кума неплохо так прикатали катком... что врать о воде в Крыму нет сил никакие молитвы БОГ не слышит и реки и водохранилища Крыма водой не наполняются.... но виноваты Украина и украинцы...
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09.04.2021 23:38 Відповісти
Пир во время ганьбы, сумы и войны...
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09.04.2021 23:41 Відповісти
Джугашвили готовился к Мировой революции 20 лет,с октября 1921 года,когда он по факту отстранил чЛенина от всякой власти и спрятал его в Горках под Москвой,поскольку быстро прогрессирующая болезнь чЛенина (сифилис мозга) не давал вождю мирового дерьма управлять Концлагерем в полную силу.Но газета "Правда" в одном экземпляре выходила специально для чЛенина,где печатались все статьи чЛенина и ничего больше...
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09.04.2021 23:49 Відповісти
Нэ так всо эта было, нэ так...
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10.04.2021 18:42 Відповісти
пм
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09.04.2021 23:58 Відповісти
Путлер у власти тех же 20 лет по факту,а начиналось все со взрывов домов в Москве 8 сентября 1999 года на улице Гурьянова,через 5 дней продолжилось на Каширском шоссе...,славная история у не убийцы...
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09.04.2021 23:59 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1267
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10.04.2021 00:00 Відповісти
говнюк брехливый
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10.04.2021 06:17 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7936
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10.04.2021 00:01 Відповісти
Увы, не Штирлицу эти слова должны быть адресованы.
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10.04.2021 08:53 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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10.04.2021 00:02 Відповісти
20 разів вже був у відпуску "воїн" *****
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10.04.2021 08:49 Відповісти
То в нього така "ротація".
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10.04.2021 08:55 Відповісти
на фото видно перекошане "ротацію"
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10.04.2021 09:01 Відповісти
Захочеш жити, не так ще "перекосить" та і "попустить".
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10.04.2021 09:11 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6686
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10.04.2021 00:04 Відповісти
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10.04.2021 01:18 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3603
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10.04.2021 00:06 Відповісти
Знаменитого китайского философа Лао Цзы пригласили выступить с мавзолея чЛенина,Путлер собрал всю Ядинаю РАБссию красную площадь,флаги красные,чЛенин Сралин Маркс Энгельс...толпа Орет слава Путлеру Сралину-чЛенину,и т.д...,Великий Лао поднялся на трибуну и говорит : сколько дерьма вокруг,повернулся и ушел...
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10.04.2021 00:06 Відповісти
на счет 100 шекелей , как проявление исключительной мыролюбности я считаю плагиатом на мои высказывания.
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10.04.2021 00:08 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5381
нифига клоун не палится
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10.04.2021 00:23 Відповісти
Не уследило, мамо риммо! Сыночка-идиот,-таки вырвался на свободу!)
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10.04.2021 00:55 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9034
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10.04.2021 08:24 Відповісти
Типичный "хвашист"! Трепещи кацап! Самого Кровавого Пастора затмил.
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10.04.2021 08:50 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8371
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10.04.2021 10:24 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100015028837844/?__cft__[0]=AZXY-KqfwdqgXBCdmlMPqbqNop9g8o8C5VQpYJg8I9lE-tHXnY0xAbiw9hTpIqWnk12L6tDW_FefOSQyVQZU6TlHPYIaOzzvJInJp_RWQnhxx7CVvnEAwpBiPQFXQ4iLQzt5uLJYdN2WkIrI76t7lHYdlwVWxOEDS9jNfIrYV9eGfO-9ktWiSBvgU5T3-cG2JF8&__tn__=-]K-R Vasyl Chechel
Зверніть увагу, як змінилася риторика і поведінка заходу! Від мимріння і заклопотаності чотирнадцятого - до прям любо-дорого дивитися. І вже розглядається питання перекриття неба України, і США обіцяють кораблі в Чорному морі, і генсек НАТО дзвонить, і Канада (ну, ці завжди адекватно розуміли те, що відбувається) і Борис Джонсон, і все-все-все. Як дядечко Джо їх усіх на ноги стусанами поставив. Краса.Великобританія переглядає свою військову доктрину і ядерну програму. Столтенберг каже, що Україна тепер наше все. Чи могли ми мріяти про це.Я ж вам кажу - стався квантовий стрибок в усвідомленні сприйняття Росії. Тумблер клацнув. І відносини перейшли на новий рівень. Від соплежуйства - до жорсткої, прямої відповіді. Від вираження стурбованості в ПАРЄ, до практично прямим текстом: "тільки спробуй сунуться, ублюдок, я сам тебе трахну, лайно собаче, падла, гівно, жопа".Нарешті дійшло. Нарешті це сталося. Нарешті світ усвідомив, що до чого.Нарешті те, про що всякі там дідусі писали роками, довбалися лобом в цю стіну, сталося.
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10.04.2021 10:31 Відповісти
Такого позора как клоунада зедебильная ещё не было вот это пробили дно.Хуюпианист главнокомандующий воюющей страны ,четырежды уклонист,з памперсом на яйцах учит патриотов что они должны быть только мишенью для ***** и жопоблока.думай население не гречкой и сахаром
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10.04.2021 11:36 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8195
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10.04.2021 11:41 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1214
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10.04.2021 13:36 Відповісти
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7087
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10.04.2021 19:43 Відповісти
 
 