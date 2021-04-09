Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Візит на передову

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имитаторы

Ми зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА

ХТО затіяв русофобію?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі

Історія викрадення

Періодична таблиця

Кінець епохи бідності

Два не вийшло, давайте хоч півтора...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт Офісу Президента після протестів обійдеться в 1,5 млн грн, - ДУС

Розгул Зе!демократії

Хоч хтось це зробив...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бруд виявився "давнім і стійким": данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

І 100 шекелів!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Великі маневри кремля

Барабан війни

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