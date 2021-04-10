Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали голову однієї з територіальних громад Хмельницької області під час одержання хабара.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Чиновник вимагав у підприємця $3800 доларів США за вплив на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади", - наголошується в інформації.

Під час одержання частини бажаних коштів ($1300.) співробітники поліції затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Вирішується питання про підозру і обрання підозрюваному запобіжного заходу. До проведення спецоперації залучалися співробітники управління СБУ в області.

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