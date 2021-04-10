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Новини Фото Хабарники
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Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали голову однієї з територіальних громад Хмельницької області під час одержання хабара.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Чиновник вимагав у підприємця $3800 доларів США за вплив на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади", - наголошується в інформації.

Під час одержання частини бажаних коштів ($1300.) співробітники поліції затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Вирішується питання про підозру і обрання підозрюваному запобіжного заходу. До проведення спецоперації залучалися співробітники управління СБУ в області.

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Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція 01
Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція 02
Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція 03

Автор: 

хабар (4727) Нацполіція (15260) ОТГ (144) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+4
То яка та територіальна громада? Хто голова? Країна мусить знати своїх героїв.
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10.04.2021 10:18
+2
шо за придурки, ну кто берет 3800? округли хотябы до 4000. просто нет слов...
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10.04.2021 10:14
+2
Я так понимаю эти доллары порченные теперь? Ну класс, и так #опа в стране, а они еще так с валютой поводятся...
Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1904
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10.04.2021 10:17
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шо за придурки, ну кто берет 3800? округли хотябы до 4000. просто нет слов...
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10.04.2021 10:14 Відповісти
Маркетинговий движ: ніби сума 3К, а по факту ті ж 4К, токи без 200$. Голова дядько не жадібний...
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10.04.2021 10:23 Відповісти
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10.04.2021 10:24 Відповісти
брали в гривне (100к) .. просто в баксах
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11.04.2021 00:26 Відповісти
Я так понимаю эти доллары порченные теперь? Ну класс, и так #опа в стране, а они еще так с валютой поводятся...
Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1904
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10.04.2021 10:17 Відповісти
Навряд чи ... Скоріш за все чимось відмиваються. Після конфіскації.
До речі їх можуть і повернути власнику, якщо хабар під примусом.
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10.04.2021 10:33 Відповісти
Да, крейда гибсокартона, их потом сжигают.
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10.04.2021 11:02 Відповісти
скоріш за все їх використовують повторно
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10.04.2021 11:46 Відповісти
Да ніт, через інкас проведуть у банку. Там 5% втрати. Сам робив по хабарях. Надписи "хабар" ФМТ . Можна , щоб не волати купюри ксери з переписом номерів завірені прокуратурою.
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10.04.2021 12:19 Відповісти
3799 - ТАК ЛУЧШЕ !!! МЕНЬШЕ )))
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10.04.2021 10:17 Відповісти
То яка та територіальна громада? Хто голова? Країна мусить знати своїх героїв.
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10.04.2021 10:18 Відповісти
Нда ... Нескінченний біг ... Скільки ж тих голів сільрад і громад ...
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10.04.2021 10:34 Відповісти
3800 это крайне мало, изверги! Что он на них купит или построит? Правильно, НИ-ЧЕ-ГО! Короче, отпустить и извиниться.
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10.04.2021 10:36 Відповісти
ой бозозь мой, да отпустите вы этого несчастного! Обидели юродивого, отняли КОПЕЕЧКУ!!
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10.04.2021 10:55 Відповісти
Как вы думаете, если содрать кожу с чиновника-коррупционера и обтянуть ею стул (кресло) следующего, назначенного на эту должность чиновника, будет новоназначенный красть (брать взятки)?
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10.04.2021 11:35 Відповісти
Как вы думаете, бывают ли судебные ошибьки и сколько человек расстреляли по делу Чикатило?
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10.04.2021 11:58 Відповісти
Естественно, больше, умнее, хитрее и изворотливее.
Просто пока режим "подумать" в голове не включали
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11.04.2021 05:55 Відповісти
 
 