Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали голову однієї з територіальних громад Хмельницької області під час одержання хабара.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.
"Чиновник вимагав у підприємця $3800 доларів США за вплив на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади", - наголошується в інформації.
Під час одержання частини бажаних коштів ($1300.) співробітники поліції затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.
Вирішується питання про підозру і обрання підозрюваному запобіжного заходу. До проведення спецоперації залучалися співробітники управління СБУ в області.
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До речі їх можуть і повернути власнику, якщо хабар під примусом.
Просто пока режим "подумать" в голове не включали