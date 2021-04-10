Із загиблим на Донбасі воїном Ігорем Байталою попрощалися у Львові. ФОТО

У Львові 10 квітня попрощалися із загиблим у зоні проведення операції Об'єднаних сил 26-річним Ігорем Байталою. Військовослужбовець служив у військовому підрозділі у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зникнення бійця у його бригаді виявили 3 квітня, у вечірній час, без зброї. У місці зникнення військовослужбовця жодних бойових зіткнень тоді не було. Командування частини розпочало пошуки. 6 квітня представники незаконних збройних формувань передали на КПВВ "Мар’їнка" тіло загиблого Ігоря Байтали. Серед версій загибелі розглядаються втрата орієнтування і викрадення. Розслідування триває.

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Ігор Байтала був із багатодітної родини.

"Молодий хлопець, 26 років, рядовий Ігор Байтала був мотивований, надійний, любив техніку. Хотів служити безпосередньо у бойовій частині. Виконував службовий обов’язок, під час якого загинув. Зараз триває слідство і з’ясовуються обставини", – розповів заступник командира 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, де служив загиблий, Роман Волощук.

У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулося заупокійне богослужіння. Зі Львова похоронна процесія вирушила до Жидачева Львівської області, звідки родом загиблий, там відбувається парастас, опісля – прощання на міській площі і чин поховання.

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