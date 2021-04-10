У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася фотовиставка, присвячена Чорнобилю. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 9 квітня, у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку відкрилася виставка фотографій "Чорнобиль-35: Сучасна історія історичної трагедії", присвячена річниці аварії на ЧАЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, експозиція складається із понад двох десятків фотографій. Вона організована Постійним представництвом України при ООН і розташована у вестибюлі штаб-квартири ООН.









"Ми свідомо пішли на те, щоб відкрити експозицію раніше 26 квітня, коли сталася трагедія, бо потрібно постійно нагадувати про неї країнам-членам ООН", - сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, "весь квітень буде чорнобильським місяцем у штаб-квартирі ООН", а 26 квітня відбудеться урочисте засідання Генеральної Асамблеї, присвячене Чорнобильській катастрофі.

За словами постпреда, свої фотографії для виставки також надали президент Латвії Егілс Левітс, біографія якого пов’язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС, Естонія та Швеція.

"Радіація вбиває так само, як убиває дезінформація, - зазначив Кислиця. - Тому дезінформація є сучасною радіацією, яку використовує Російська Федерація".

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За словами постпреда, розташування виставки обрано невипадково. "Виставка розташована буквально на вході в ту частину штаб-квартири ООН, куди заходять делегати, коли прямують на засідання Генеральної Асамблеї".

Кислиця зазначив, що хоча трагедія стосується також білоруського та російського народів, українська сторона принципово не запрошувала до участі представників РФ та Білорусі.

"Я не можу наразі організовувати спільні заходи з політичними представниками режимів, які вбивають українських громадян", - зазначив він.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів України схвалив план заходів, пов’язаних із 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Він передбачає організацію і проведення низки мистецьких заходів, круглих столів, конференцій та акцій, метою яких є підвищення обізнаності про аварію на Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок цієї катастрофи.

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