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У Польщі вшанували пам'ять жертв Смоленської авіакатастрофи, що сталася 10 років тому. ФОТО

У Польщі в суботу відбуваються траурні заходи на згадку про 96 жертв Смоленської катастрофи 10 квітня 2010 року, в якій загинув, зокрема, експрезидент країни Лех Качинський.

Усі офіційні заходи відбуваються із дотриманням жорстких санітарно-епідемічних норм у зв'язку з пандемією COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У суботу вранці в одному з костелів Варшави з участю перших осіб держави відбулася заупокійна меса в пам'ять про жертв катастрофи. Потім прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і члени уряду, керівництво Сейму та Сенату, лідери політичних партій, зокрема брат загиблого в катастрофі президента Ярослав Качинський, поклали вінки до пам'ятників Леху Качинському та жертвам катастрофи на площі Юзефа Пілсудського в центрі Варшави.

У Польщі вшанували память жертв Смоленської авіакатастрофи, що сталася 10 років тому 01

Представники влади також помолилися і запалили лампадки на могилах жертв трагедії, похованих на військовому кладовищі Повонзкі у Варшаві та в інших регіонах Польщі.

#10kwietnia, #Smoleńsk , #Pamiętamy pic.twitter.com/hDJ3hCz3eR

— Joachim Brudziński (@jbrudzinski) April 10, 2021

Водночас президент Польщі Анджей Дуда у суботу вранці відвідав королівський замок на Вавелі у Кракові, де в одній з крипт поховане президентське подружжя Лєха та Марії Качинських.

Tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/DYZplfbSe7

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

"Це були люди, які щодня дискутували, затято вели дебати у політичних суперечках. Але у цій справі (Катинської трагедії. - Ред.) вони були одним цілим, були разом, у цій справі вони разом полетіли до Катині через Смоленськ, аби показати єдність суспільства, нас як народу",- підкреслив у Кракові президент Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/tTJyVrcKyy

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

Глава польського уряду Матеуш Моравецький у фейсбуці написав, що "Смоленська катастрофа є найбільшою національною трагедією у післявоєнній історії Польщі..." Він підкреслив, що складно сьогодні замінити настільки досвідчених політиків – президента, парламентаристів, генералів, керівників інституцій, які загинули у катастрофі.

Водночас пам’ять загиблих вшановано також у Росії, на місці Смоленської катастрофи. Участь у жалобних заходах у Смоленську та Катині взяли польське духовенство, місцева польська діаспора та польські дипломати на чолі з послом Польщі в РФ Кшиштофом Краєвським.

У п’ятницю Національна прокуратура Польщі оприлюднила інформацію про те, що слідство у справі Смоленської катастрофи продовжено до 31 грудня. У прокуратурі зазначили, що станом на сьогодні ще ведеться аналіз та оцінка усіх даних, що мають наблизити з’ясування причин катастрофи. За попередньою інформацією, очікується що звіт про причини катастрофи може бути оприлюднено найближчими днями чи тижнями.

Читайте також: Катастрофа літака президента Польщі Качиньського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму

Раніше, 17 вересня 2020 року, Генпрокуратура Польщі назвала імена авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році. Раніше прессекретар Генеральної прокуратури Польщі Ева Бялик заявила, що країна ініціює процедуру арешту авіаційних диспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленська під час аварії літака з президентом Лехом Качинським на борту в 2010 році.

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

Читайте також: Літак президента Польщі Качиньського у 2010-му підірвали, - голова комісії з розслідування Мацеревич

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Качинський Лех (67) Польща (8609) Смоленськ (70)


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Топ коментарі
+12
СМЕРТЬ кацапским оккупантам и *****-убийце !
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10.04.2021 13:57
+7
у кгбистов такой шанс был завалить верхушку страны НАТО ..они его не упустили 100%
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10.04.2021 13:57
+6
RIP.
Спіть спокійно - помста кацапським курвам буде. Рано чи пізно. За все.
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10.04.2021 14:23
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам и *****-убийце !
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10.04.2021 13:57 Відповісти
у кгбистов такой шанс был завалить верхушку страны НАТО ..они его не упустили 100%
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10.04.2021 13:57 Відповісти
Напоили пилотов, и заставили приземляться в нелетную погоду?
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10.04.2021 15:29 Відповісти
"...ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия"
В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, происшедшей 10 лет назад - Цензор.НЕТ 3519
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10.04.2021 13:58 Відповісти
Польша беззубая. Почему они русских не чмарят в судах, гааге и везде??
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10.04.2021 14:08 Відповісти
Практически все нужные вещдоки до сих пор в Раше. Никак от следов взрывчатки отмыть не могут...
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10.04.2021 14:33 Відповісти
значит пусть подают в суд за препятствование расследованию. Слушайте, ну это смешно! убийца прячет улики, и все разводят руками?
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10.04.2021 15:10 Відповісти
А за что?
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10.04.2021 15:30 Відповісти
В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, происшедшей 10 лет назад - Цензор.НЕТ 1917
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10.04.2021 14:16 Відповісти
RIP.
Спіть спокійно - помста кацапським курвам буде. Рано чи пізно. За все.
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10.04.2021 14:23 Відповісти
https://youtu.be/PxIFh3NkEvM
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10.04.2021 14:25 Відповісти
заголовок поправь, 11 лет
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10.04.2021 14:29 Відповісти
Ми всі знаємо чиїх рук це вбивство...Байден чітко назвав його ім'я ...
Вічна пам'ять загиблим...
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10.04.2021 14:39 Відповісти
Ну да, именно он сделал нелетную погоду и не дал уйти на запасной аэродром, и еще экипаж папоил, и пьяного главкома ВВС в кабину запустил.
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10.04.2021 15:34 Відповісти
Зло надо наказывать
Не наказали за 10 лет ху&ла . Сколько новых смертей он принёс . Убийца !!!!
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10.04.2021 14:40 Відповісти
там 80% населения таких же долбанутых. Завтра он введет войска в Украину, и что, кто-то пикнет там?? все скажут: так бандерам и надо. Сровнять с землей и поставить на колени.

Нация моральных выродков.
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10.04.2021 15:13 Відповісти
Сколько горя упырь московский принёс человечеству на земле.Где его дявольские руки дотянутся там горе смерть и слёзы .Это и есть лицо руського мира будь он проклят на веки веков
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10.04.2021 15:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/465858 А при чем Раша в этой трагедии?
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10.04.2021 15:36 Відповісти
https://twitter.com/Nicolasniconof2
https://twitter.com/Nicolasniconof2

https://twitter.com/Nicolasniconof2 Lt Nixxön



Путин создал страну, где "Альянс врачей", Фонд Борьбы с коррупцией, да и просто "Просвещение" - нежелательные организации!
А вот Хезболла, Хамас, Талибан - очень желательны!
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10.04.2021 15:33 Відповісти
Почему 10 лет назад? Ведь 11 уже.
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10.04.2021 18:00 Відповісти
цензор только до 10-и может считать 😭
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10.04.2021 18:21 Відповісти
Аффтор статьи,не 10 лет, а 11 лет!
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10.04.2021 18:20 Відповісти
Так а следователь почему стрелялся? Может свои руку приложили?
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11.04.2021 11:45 Відповісти
 
 