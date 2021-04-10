У Польщі вшанували пам'ять жертв Смоленської авіакатастрофи, що сталася 10 років тому. ФОТО

У Польщі в суботу відбуваються траурні заходи на згадку про 96 жертв Смоленської катастрофи 10 квітня 2010 року, в якій загинув, зокрема, експрезидент країни Лех Качинський.

Усі офіційні заходи відбуваються із дотриманням жорстких санітарно-епідемічних норм у зв'язку з пандемією COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У суботу вранці в одному з костелів Варшави з участю перших осіб держави відбулася заупокійна меса в пам'ять про жертв катастрофи. Потім прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і члени уряду, керівництво Сейму та Сенату, лідери політичних партій, зокрема брат загиблого в катастрофі президента Ярослав Качинський, поклали вінки до пам'ятників Леху Качинському та жертвам катастрофи на площі Юзефа Пілсудського в центрі Варшави.

Представники влади також помолилися і запалили лампадки на могилах жертв трагедії, похованих на військовому кладовищі Повонзкі у Варшаві та в інших регіонах Польщі.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда у суботу вранці відвідав королівський замок на Вавелі у Кракові, де в одній з крипт поховане президентське подружжя Лєха та Марії Качинських.

Tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/DYZplfbSe7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

"Це були люди, які щодня дискутували, затято вели дебати у політичних суперечках. Але у цій справі (Катинської трагедії. - Ред.) вони були одним цілим, були разом, у цій справі вони разом полетіли до Катині через Смоленськ, аби показати єдність суспільства, нас як народу",- підкреслив у Кракові президент Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/tTJyVrcKyy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

Глава польського уряду Матеуш Моравецький у фейсбуці написав, що "Смоленська катастрофа є найбільшою національною трагедією у післявоєнній історії Польщі..." Він підкреслив, що складно сьогодні замінити настільки досвідчених політиків – президента, парламентаристів, генералів, керівників інституцій, які загинули у катастрофі.

Водночас пам’ять загиблих вшановано також у Росії, на місці Смоленської катастрофи. Участь у жалобних заходах у Смоленську та Катині взяли польське духовенство, місцева польська діаспора та польські дипломати на чолі з послом Польщі в РФ Кшиштофом Краєвським.

У п’ятницю Національна прокуратура Польщі оприлюднила інформацію про те, що слідство у справі Смоленської катастрофи продовжено до 31 грудня. У прокуратурі зазначили, що станом на сьогодні ще ведеться аналіз та оцінка усіх даних, що мають наблизити з’ясування причин катастрофи. За попередньою інформацією, очікується що звіт про причини катастрофи може бути оприлюднено найближчими днями чи тижнями.

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Раніше, 17 вересня 2020 року, Генпрокуратура Польщі назвала імена авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році. Раніше прессекретар Генеральної прокуратури Польщі Ева Бялик заявила, що країна ініціює процедуру арешту авіаційних диспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленська під час аварії літака з президентом Лехом Качинським на борту в 2010 році.

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

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У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.