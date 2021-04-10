Прикордонники не впустили до країни 35 білорусів із підробленими довідками про тестування на коронавірус. ФОТО
Пасажири автобуса, що прямував з Білорусі в Україну, пред'явили прикордонникам 35 підроблених довідок про ПЛР-тестування на Covid-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
"Прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів виявлено довідки з однаковими номерами", - наголошується в повідомленні.
Прикордонники відмовили у пропуску на територію України громадянам Білорусі та поінформували співробітників Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Топ коментарі
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как это - целый автобус с подделками?
и да, я бы в салон запустил.... не, не крокодилов, это потом, а щас - Вирус
Ваши справки уже ..... можете "бацьке" засунуть в жэ)
>Не понял, а зачем в украину справки -все знают ,что надо по 20 у.е. с человека скинуться погранцам ,в буковель всю зиму так люди ездили -даже когда полностью границы закрыли,ни тестов ничего не надо было провсто весь автобус платил и проезжал
>вы наверное что-то путаете -я не говорю как выехать из РБ я говорю -как вьехать в Украину,я ездил во Львов в декабре,мои друзья ездили в феврале ,на вопрос -как вы проехали ,ведь Зеленский за два дня закрыл границу полностью до этого-мне сказали "мы скинулись по 20 и даже не делали тест",по мне горные лыжи -тоже оздоровление и как они выехали из рб я вам сказать не могу)