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Прикордонники не впустили до країни 35 білорусів із підробленими довідками про тестування на коронавірус. ФОТО

Пасажири автобуса, що прямував з Білорусі в Україну, пред'явили прикордонникам 35 підроблених довідок про ПЛР-тестування на Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів виявлено довідки з однаковими номерами", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники відмовили у пропуску на територію України громадянам Білорусі та поінформували співробітників Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Читайте також: Усі іноземці, які в'їжджають в Україну, мають підтвердити мету візиту, - Держприкордонслужба

Прикордонники не впустили до країни 35 білорусів із підробленими довідками про тестування на коронавірус 01
Прикордонники не впустили до країни 35 білорусів із підробленими довідками про тестування на коронавірус 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) тестування (457)


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Топ коментарі
+11
З такими довідками до *****.
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10.04.2021 14:29
+6
БЕЛАРУСОВ ТОЖЕ НЕ ВПУСКАТЬ В УКРАИНУ.
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10.04.2021 14:41
+5
за терроризм, подозрение - на 40 дней задержать.
как это - целый автобус с подделками?
и да, я бы в салон запустил.... не, не крокодилов, это потом, а щас - Вирус
Ваши справки уже ..... можете "бацьке" засунуть в жэ)
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10.04.2021 14:41
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З такими довідками до *****.
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10.04.2021 14:29 Відповісти
Патамушта трактор довідок не дає.
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10.04.2021 14:36 Відповісти
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10.04.2021 14:50 Відповісти
БЕЛАРУСОВ ТОЖЕ НЕ ВПУСКАТЬ В УКРАИНУ.
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10.04.2021 14:41 Відповісти
за терроризм, подозрение - на 40 дней задержать.
как это - целый автобус с подделками?
и да, я бы в салон запустил.... не, не крокодилов, это потом, а щас - Вирус
Ваши справки уже ..... можете "бацьке" засунуть в жэ)
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10.04.2021 14:41 Відповісти
похоже на скорую руку на одном принтере им там где-то эти бланки печатали, думаю там плуг какой то умудрился номера не перепроверить интересно сколько состригли с них за услуги
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10.04.2021 14:56 Відповісти
35 боевиков задержаны на границе. Ужас.
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10.04.2021 15:06 Відповісти
Чого вони до нас всі пруться..Як медом намазано..блдь
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10.04.2021 15:10 Відповісти
Білорусь це ворожа нам держава яка є відданим союзником **********. Закрити кордони і припинити будь які економічні стосунки. І це потрібно було зробити ще в 2014 після голосування в ООН...
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10.04.2021 16:58 Відповісти
А ти можно их у вас посадить?
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10.04.2021 17:20 Відповісти
на белорусском форуме пишут, обычно договариваются с погранцами.

>Не понял, а зачем в украину справки -все знают ,что надо по 20 у.е. с человека скинуться погранцам ,в буковель всю зиму так люди ездили -даже когда полностью границы закрыли,ни тестов ничего не надо было провсто весь автобус платил и проезжал

>вы наверное что-то путаете -я не говорю как выехать из РБ я говорю -как вьехать в Украину,я ездил во Львов в декабре,мои друзья ездили в феврале ,на вопрос -как вы проехали ,ведь Зеленский за два дня закрыл границу полностью до этого-мне сказали "мы скинулись по 20 и даже не делали тест",по мне горные лыжи -тоже оздоровление и как они выехали из рб я вам сказать не могу)
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10.04.2021 21:14 Відповісти
 
 