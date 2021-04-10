Прикордонники не впустили до країни 35 білорусів із підробленими довідками про тестування на коронавірус. ФОТО

Пасажири автобуса, що прямував з Білорусі в Україну, пред'явили прикордонникам 35 підроблених довідок про ПЛР-тестування на Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів виявлено довідки з однаковими номерами", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники відмовили у пропуску на територію України громадянам Білорусі та поінформували співробітників Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення.

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