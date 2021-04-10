13-річну школярку в Мінську забрали в міліцію за напис "Жыве" на асфальті. ФОТОрепортаж

29 березня 13-річну дівчину-підлітка з Мінська Євгенію Ворочкову забрали до відділку міліції за напис на асфальті "Жыве".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило видання TUT.BY.

Як розповіла її мама Ірина Ворочкова, увечері 29 березня дівчина гуляла з друзями і вирішила зробити напис балончиком із фарбою. Поруч у той час стояв бус із міліціонерами. Вони помітили їх і забрали всіх дітей до відділення.

Про затримання Євгенії її матері ніхто не повідомив, дізналася вона про це лише пізно ввечері, коли змогла додзвонитися до дочки.

Жінка залишила в міліції дві скарги: з приводу того, що дитину допитували без присутності батьків і що матері не дали ознайомитися з протоколом затримання.

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Коли наступного дня мати дитини знову прийшла в міліцію, їй видали копію протоколу про адміністративне правопорушення. У документі було сказано, що Ірина "не виконала обов'язки щодо виховання своєї неповнолітньої доньки, яка 29 березня близько 20:30 поблизу будинку №51 на вулиці Пуліхова на асфальті написала "Жыве" фарбою фіолетового кольору з балончика, чим порушила порядок проведення масового заходу".

Також у протоколі повідомлялося, що написом "Жыве" дівчина "взяла активну участь у пікетуванні, яке не було погоджено з Мінміськвиконкомом". Зробила вона це, зазначено в протоколі, "з метою публічного вираження свого протесту за фактом проведення чесних виборів".

Як результат, у міліції заявили, що Євгенія порушила ч. 1 ст. 24.23 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі (порушення порядку організації або проведення масових заходів). Але оскільки школярці було лише 13 років, протокол склали на маму - ч. 1 ст. 10.3 КоАП Білорусі (невиконання обов'язків щодо виховання дітей). Покарання за цією статтею - штраф до 290 білоруських руб. (3 тис. грн).

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