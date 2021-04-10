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it's just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України. СКРИНШОТИ

it's just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України. СКРИНШОТИ

У коментарі під повідомленням в соцмережі прессекретар президента України Юлія Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Користувачі розділилися в своїх думках щодо правильності використання цього хештегу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментар Мендель був опублікований під постом прессекретаря Посольства Великої Ббританії в Україні Олексія Курки. Його пост стосувався статті британського видання The Spectator, в якій війну в Україні називають "громадянською".

Під постом Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Колишній журналіст і екснардеп Сергій Висоцький вважає, що прессекретар президента допустила смислову помилку.

its just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України 01

Зауваження Висоцького було підтримано й іншими користувачами. Але водночас, є і коментарі, в яких йдеться про те, що прессекретар президента не помилилася, а що її хештег можна трактувати як скорочений від "There is no civil war in Ukraine" - тобто в Україні немає громадянської війни. Крім цього, як зазначають користувачі, хештег #NoCivilWar активно використовували в США. Однак додавали його в контексті того, щоб не допустити громадянської війни в США.

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its just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України 02
its just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України 03

соціальні мережі (1188) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+52
Сама Мендель на должности секретаря президента - это ошибка. Такая же ошибка как и клоун с булавой
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10.04.2021 16:18
+45
#МендельЛошица
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10.04.2021 16:17
+40
ничего нового или неожиданного
журналистка "рашатудей" это навсегда
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10.04.2021 16:18
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Мендельвошка и зенелох застряли на уровне развития где-то 14-15 лет.
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11.04.2021 11:44 Відповісти
на фото брови широкие -тугие, не подбривай перемычку, будет как у Лени Брежнева - сплошной дугой... а 2 родинки на щеке , если не вывести , к 42 рочкам будут як 2 гуски.
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11.04.2021 12:26 Відповісти
как бы мы не относились к супруге , из-за недвижухи в крысме, но по-моему, секретутка и голобородько умишкой и по заточке друг для друга созданы на все 100500, остальные нервно курят в сторонке.
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11.04.2021 12:37 Відповісти
#its.just.bichka.pri.vladi
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11.04.2021 14:27 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь, что Мендель лучше молчать
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12.04.2021 08:56 Відповісти
та ця шмендель просто "дура необразованая",де вони її знайшли?🤦‍♂️😆.
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12.04.2021 09:25 Відповісти
Мендельвошь вонючая.
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12.04.2021 12:27 Відповісти
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