it's just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України. СКРИНШОТИ

У коментарі під повідомленням в соцмережі прессекретар президента України Юлія Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Користувачі розділилися в своїх думках щодо правильності використання цього хештегу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментар Мендель був опублікований під постом прессекретаря Посольства Великої Ббританії в Україні Олексія Курки. Його пост стосувався статті британського видання The Spectator, в якій війну в Україні називають "громадянською".

Під постом Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Колишній журналіст і екснардеп Сергій Висоцький вважає, що прессекретар президента допустила смислову помилку.

Зауваження Висоцького було підтримано й іншими користувачами. Але водночас, є і коментарі, в яких йдеться про те, що прессекретар президента не помилилася, а що її хештег можна трактувати як скорочений від "There is no civil war in Ukraine" - тобто в Україні немає громадянської війни. Крім цього, як зазначають користувачі, хештег #NoCivilWar активно використовували в США. Однак додавали його в контексті того, щоб не допустити громадянської війни в США.

Також читайте: Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"