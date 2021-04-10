Біля метро на Майдані затримали п'яних чоловіків із бойовими гранатами Ф1 і РГД-5, - Нацгвардія. ФОТО

Біля станції метро "Майдан Незалежності" в Києві правоохоронці затримали двох чоловіків із бойовими гранатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Групи інформації та комунікації військової частини 3030 Нацгвардії України.

"Гвардійці зі співробітником Нацполіції, що несли службу біля входу станції "Майдан Незалежності" київського метрополітену помітили підозрілих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння та зупинили їх для поверхневої перевірки", - повідомляє Нацгвардія.

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети схожі на гранати.

На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції України та вибухотехніків. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 та РГД-5.

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За цимфактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.