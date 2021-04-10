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Біля метро на Майдані затримали п'яних чоловіків із бойовими гранатами Ф1 і РГД-5, - Нацгвардія. ФОТО

Біля станції метро "Майдан Незалежності" в Києві правоохоронці затримали двох чоловіків із бойовими гранатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Групи інформації та комунікації військової частини 3030 Нацгвардії України.

"Гвардійці зі співробітником Нацполіції, що несли службу біля входу станції "Майдан Незалежності" київського метрополітену помітили підозрілих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння та зупинили їх для поверхневої перевірки", - повідомляє Нацгвардія.

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети схожі на гранати.

На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції України та вибухотехніків. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 та РГД-5.

Також читайте: П'яний киянин погрожував підірвати ЖЕК навчальною гранатою. ФОТО

Біля метро на Майдані затримали пяних чоловіків із бойовими гранатами Ф1 і РГД-5, - Нацгвардія 01

За цимфактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

граната (798) Київ (19632) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+3
Зараз *модно * не ножики ... а гранати .
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10.04.2021 17:23
+3
сейчас макетов таких продается немеряно,
https://hunter.rozetka.com.ua/ua/158590629/p158590629/ хотя бы на розетке
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10.04.2021 18:07
+2
Опять мусора преследует патриотов! Все на Майдан!
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10.04.2021 17:12
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Сразу в суд и на зону, забухают и беды не миновать.
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10.04.2021 17:06 Відповісти
Понять и простить!
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10.04.2021 17:10 Відповісти
сейчас макетов таких продается немеряно,
https://hunter.rozetka.com.ua/ua/158590629/p158590629/ хотя бы на розетке
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10.04.2021 18:07 Відповісти
мона нести в пакете с бутылками бухла в перчатках и при виде .... правотамкаких сказать - - на**ка, бросить пакет в идеале в мусорник, а потом - авыдокаж*де, ытонемы
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10.04.2021 17:11 Відповісти
Опять мусора преследует патриотов! Все на Майдан!
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10.04.2021 17:12 Відповісти
с каких ти патриотом стал
вроде бил обичним нариком
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10.04.2021 17:19 Відповісти
Не поясничай
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10.04.2021 17:19 Відповісти
эхо войны...
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10.04.2021 17:18 Відповісти
Зараз *модно * не ножики ... а гранати .
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10.04.2021 17:23 Відповісти
И чего их туда тянет?
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10.04.2021 17:27 Відповісти
Щось це мені нагадує -- терориста в автобусі -- в таких екшн від авакова ніколи немає ні прізвищ ні кінцевого результату
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10.04.2021 17:40 Відповісти
особенно учитывая это - поверхностный осмотр и проверка вещей в сумке довольно таки разные действия . последнее это уже только с понятыми
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10.04.2021 17:56 Відповісти
пихуй - сначала до трусов разденем тебя потом докажи шо мы не по закону действовали щенок
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10.04.2021 20:49 Відповісти
На Майдане... -- там щас базар-вокзал...
В наше время было -- На Рулетке! -- и это было модно, дорого и красиво.
...но всё проходит вместе с нами... *)
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10.04.2021 17:41 Відповісти
И слава Богу!
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10.04.2021 18:04 Відповісти
Предкам Слава! *)
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10.04.2021 18:10 Відповісти
хоть в масках?
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10.04.2021 17:52 Відповісти
Ха! Так они никому не урожали.
https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ Наш страж
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10.04.2021 17:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ
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10.04.2021 17:56 Відповісти
ну... короткоствол же не хотят легализовать, вынужденные меры )
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10.04.2021 18:43 Відповісти
 
 