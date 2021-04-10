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З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 квітня, в місті Лебедин Сумської області відбулася церемонія прощання з водієм механізованого батальйону 1-ї окремої танкової бригади Максимом Стеблянком, загиблим 6 квітня на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля хати, де з батьками, трьома братами та сестрою жив Максим, зібралися родичі, знайомі родини, мешканці Лебедина, що прийшли попрощатися з чоловіком. Максим був старшою дитиною в родині. Ворожа міна обірвала його життя у 23 роки", - зазначається в публікації.

За даними видання, у 2016-му юнак закінчив училище лісового господарства, відслужив дострокову службу і вирішив продовжити службу за контрактом. З 2020-го року Максим Стеблянко воював у складі 1-ї окремої танкової бригади. Був водієм механізованого взводу. Підвозив бойовим товаришам боєприпаси, продукти, різні необхідні речі. 

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Відспівали Максима в місцевій Воскресенській церкві неподалік від домівки. Поховали на Лебединському кладовищі.

З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині 01
З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині 02
З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині 03

Нагадаємо, Максим Сергійович Стеблянко народився в 1998 році. Служив солдатом, водієм механізованого батальйону 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 6 квітня близько 09:30 в районі села Степове Мар'їнського району Донецької області в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої.

похорон (1289) Сумська область (3811) Донбас (22356) Ян Осока (1495) 1 окрема танкова бригада (14) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине - Цензор.НЕТ 3408
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10.04.2021 18:53
+14
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі! Спичивай з миром, синку....

З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині - Цензор.НЕТ 2313
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10.04.2021 19:16
+13
Велика подяка тобі,воїне.
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10.04.2021 19:28
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Нелох-Эрдогану,про перемирие,рассказывает...
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10.04.2021 18:52 Відповісти
Відпівали масковські попи,ті які й попучленців благословляли? Герою вічна пам'ять!!!
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10.04.2021 18:52 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине - Цензор.НЕТ 3408
показати весь коментар
10.04.2021 18:53 Відповісти
Это Горе! -- сочувствую...
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10.04.2021 18:55 Відповісти
Вечная и светлая память.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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10.04.2021 19:04 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі! Спичивай з миром, синку....

З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині - Цензор.НЕТ 2313
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10.04.2021 19:16 Відповісти
Велика подяка тобі,воїне.
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10.04.2021 19:28 Відповісти
когда русских будут убивать на Сахалине и в Крыму, они будут рассказывать о том, что они русскоязычное население. А японцы и кырымлы будут говорить, что им не верят, потому что в Крыму и на Донбассе оккупанты говорили тоже самое
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10.04.2021 20:36 Відповісти
Горе рідним.
Не залишив діток по собі ...

Спочивай спокійно, воїне.
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10.04.2021 20:39 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава Максимові!
Співчуття його рідним та побратимам..... Не пробачимо вбивць, помстимося!
З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині - Цензор.НЕТ 9840
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10.04.2021 21:13 Відповісти
Герої не вмирають!
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10.04.2021 21:43 Відповісти
 
 