З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 квітня, в місті Лебедин Сумської області відбулася церемонія прощання з водієм механізованого батальйону 1-ї окремої танкової бригади Максимом Стеблянком, загиблим 6 квітня на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля хати, де з батьками, трьома братами та сестрою жив Максим, зібралися родичі, знайомі родини, мешканці Лебедина, що прийшли попрощатися з чоловіком. Максим був старшою дитиною в родині. Ворожа міна обірвала його життя у 23 роки", - зазначається в публікації.

За даними видання, у 2016-му юнак закінчив училище лісового господарства, відслужив дострокову службу і вирішив продовжити службу за контрактом. З 2020-го року Максим Стеблянко воював у складі 1-ї окремої танкової бригади. Був водієм механізованого взводу. Підвозив бойовим товаришам боєприпаси, продукти, різні необхідні речі.

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Відспівали Максима в місцевій Воскресенській церкві неподалік від домівки. Поховали на Лебединському кладовищі.







Нагадаємо, Максим Сергійович Стеблянко народився в 1998 році. Служив солдатом, водієм механізованого батальйону 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 6 квітня близько 09:30 в районі села Степове Мар'їнського району Донецької області в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої.