Нові україномовні аудіогіди запрацювали в Галатській вежі в Стамбулі та музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі, - ОП. ФОТОрепортаж
Під час робочого візиту Президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.
Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з тринадцяти запущених у межах ініціативи. Ми продовжуємо поширювати українську мову у світі", – зазначила Олена Зеленська.
За словами дружини Президента України, цього року в Туреччині планують відкрити україномовні аудіогіди в музеї Святого Миколая (м. Демре), в Археологічному музеї (м. Анталія) та в музеї Мевляни (м. Конья).
Впровадження аудіогідів українською є частиною напрямку культурної дипломатії.
"Я знаю, що пані Олена має особливий інтерес до культури, історії та мистецтва. Я із захопленням спостерігаю за її роботою. Я вірю, що як країни, які є сусідами через одне море, ми маємо багато роботи у сфері культури. Адже сфера культури є єдиним інструментом для розвитку дружніх зв'язків, ключем, що дійсно допомагає зрозуміти того, хто навпроти", – сказала Еміне Ердоган.
Крім того, вона відмітила, що між Україною та Туреччиною існує міцний зв'язок, що має тисячолітню історію.
"Спільні слова у наших мовах та схожість у декоративно-ужитковому мистецтві є доказом того, що з давніх часів ми мали культурний обмін. Я вважаю дуже важливим те, що ці спільності стають відомими для всіх", – додала перша леді Туреччини.
Запуск аудіогідів став можливим завдяки плідній співпраці Посольства України в Туреччині та Генерального консульства у Стамбулі з Міністерством закордонних справ та Міністерством культури і туризму Туреччини.
Крім того, у 2021 році планується запуск аудіогідів у лондонському Тауері, версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.
Довідка. Середньовічна Галатська вежа – одна з найяскравіших історико-архітектурних пам'яток міста і символ Стамбула. Розташована у європейській частині міста на високому пагорбі району Галата. Галатська вежа включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Музей анатолійських цивілізацій – головний історико-археологічний музей Туреччини. У ньому зібрано близько 195 000 артефактів анатолійської історії. Завдяки своїм унікальним колекціям музей перебуває у топі рейтингу найкращих музеїв світу.
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Табак для люльки не розуміють,
а тютюн аж бігом, був в мене такий випадок... та і діти там відпочивали-казали, краще чим в
Єгипті..))
Віджати проект Українського інституту....
"2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі."
https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides?fbclid=IwAR1spsOAwD0sIic-aVvulob0eY1ZM-miSXlfNVNTQHDT-WFfhU6KQAX42Wg https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides
"Анонсований Оленою Зеленською проект україномовних аудіогідів в світових музеях існує вже рік і є пілотним проектом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві."
https://bykvu.com/ua/bukvy/anonsirovannyj-zelenskoj-proekt-ukrainojazychnyh-audiogidov-sushhestvuet-uzhe-god/?fbclid=IwAR0EZ2J8Kk7E-L2ZawuPRBNW-JCGpJd5MufDd5csjtBKW9RSIB1AzBXllIw https://bykvu.com/.../anonsirovannyj-zelenskoj-proekt.../
"Усе більше європейських столиць, де волонтери впроваджують проект Guide-UA
..Група проекту повністю відкрита до будь-якої співпраці та допомоги небайдужих людей. Таких уже немало: наприклад, в Україні до проекту приєднались Ольга Дубчак (перекладач), Михайло Медведєв (продакшн), Олена Луніна (листування з компаніями і організаціями). Громадський діяч, переселенка з Криму Людмила Чаплигіна налагодила контакти з власниками екскурсійних автобусів у Ризі, литовськими та латвійськими музеями. Ініціативу також підтримали Оля Ємкова з Франції, Оксана Фанта з Угорщини та Євгенія Степанова з Грузії."
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/turystychna-**************?fbclid=IwAR0V9SRhX5A6aNpymmHF-pxVHYWAx7RQf-SGM4x55BwYR3ifOQ21orBo5fI https://day.kyiv.ua/.../cuspil.../turystychna-**************