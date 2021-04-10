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Нові україномовні аудіогіди запрацювали в Галатській вежі в Стамбулі та музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі, - ОП. ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту Президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.

Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з тринадцяти запущених у межах ініціативи. Ми продовжуємо поширювати українську мову у світі", – зазначила Олена Зеленська.

За словами дружини Президента України, цього року в Туреччині планують відкрити україномовні аудіогіди в музеї Святого Миколая (м. Демре), в Археологічному музеї (м. Анталія) та в музеї Мевляни (м. Конья).

Впровадження аудіогідів українською є частиною напрямку культурної дипломатії.

"Я знаю, що пані Олена має особливий інтерес до культури, історії та мистецтва. Я із захопленням спостерігаю за її роботою. Я вірю, що як країни, які є сусідами через одне море, ми маємо багато роботи у сфері культури. Адже сфера культури є єдиним інструментом для розвитку дружніх зв'язків, ключем, що дійсно допомагає зрозуміти того, хто навпроти", – сказала Еміне Ердоган.

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Крім того, вона відмітила, що між Україною та Туреччиною існує міцний зв'язок, що має тисячолітню історію.

"Спільні слова у наших мовах та схожість у декоративно-ужитковому мистецтві є доказом того, що з давніх часів ми мали культурний обмін. Я вважаю дуже важливим те, що ці спільності стають відомими для всіх", – додала перша леді Туреччини.

Запуск аудіогідів став можливим завдяки плідній співпраці Посольства України в Туреччині та Генерального консульства у Стамбулі з Міністерством закордонних справ та Міністерством культури і туризму Туреччини.

Крім того, у 2021 році планується запуск аудіогідів у лондонському Тауері, версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Нові україномовні аудіогіди запрацювали в Галатській вежі в Стамбулі та музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі, - ОП 01
Нові україномовні аудіогіди запрацювали в Галатській вежі в Стамбулі та музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі, - ОП 02
Нові україномовні аудіогіди запрацювали в Галатській вежі в Стамбулі та музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі, - ОП 03

Довідка. Середньовічна Галатська вежа – одна з найяскравіших історико-архітектурних пам'яток міста і символ Стамбула. Розташована у європейській частині міста на високому пагорбі району Галата. Галатська вежа включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Музей анатолійських цивілізацій – головний історико-археологічний музей Туреччини. У ньому зібрано близько 195 000 артефактів анатолійської історії. Завдяки своїм унікальним колекціям музей перебуває у топі рейтингу найкращих музеїв світу.

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туризм (1564) Туреччина (3605) українська мова (836) Олена Зеленська (253)


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Топ коментарі
+8
Ну наконец-то, а то предыдущая первая леди фигней занималась, инклюзивное образование, школы, а народ мучался без аудиогидов, и наконец то прорыв.
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10.04.2021 22:46
+4
Не лише аудіогіди ,ще дивовижні листівки !! Цеж не якась там медицина !!!))))
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10.04.2021 22:55
+2
Але ж які тупі коментарі. Проєкт чудовий і потрібний! Це одна з ознак національної суб'єктності, і ніхто нічого ні у кого не віджимав, Зеленська й УІ ліють спільно.
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11.04.2021 01:59
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Ну наконец-то, а то предыдущая первая леди фигней занималась, инклюзивное образование, школы, а народ мучался без аудиогидов, и наконец то прорыв.
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10.04.2021 22:46 Відповісти
Не лише аудіогіди ,ще дивовижні листівки !! Цеж не якась там медицина !!!))))
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10.04.2021 22:55 Відповісти
типа, без "ослаблять" они бы не заработали)))
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10.04.2021 22:49 Відповісти
«Запоро́жец за Дуна́ем» (укр. Запорожець за Дунаєм) - опера украинского композитора Семёна Гулака-Артемовского.

)))
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10.04.2021 22:49 Відповісти
Тепер я турок, не козак здається добре одягнувся! І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся? З Івана я зробивсь Урхан, нехай Одарка вибачає!

))
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10.04.2021 22:53 Відповісти
В Турціі все інакше-"Таке мале ,а вже турченя" !!!)))
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10.04.2021 22:59 Відповісти
Агга...бував там декілька разів...Навіть при совкі...))
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10.04.2021 23:22 Відповісти
А где ответное слово нашей Елены, а понял, когда Эрдоган будет в Киеве.
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10.04.2021 22:59 Відповісти
Цікаво,якою мовою спілкується ця "вельмиповажна" пані ???)))
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10.04.2021 23:02 Відповісти
Рузьку розуміють...
))
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10.04.2021 23:27 Відповісти
Переважно мат !!!)))
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10.04.2021 23:54 Відповісти
Та ні..нормальний народ..
Табак для люльки не розуміють,
а тютюн аж бігом, був в мене такий випадок... та і діти там відпочивали-казали, краще чим в
Єгипті..))
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11.04.2021 00:06 Відповісти
Мене не турецька пані цікавила ??? А з турками доводилось працювати ,нормальні люди ,цілком адекватні ,на відміну від москалів! А москаль ,це не нація ,це діагноз !!!))))
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11.04.2021 00:11 Відповісти
Типове криворагульське бидляцтво з безмежною нахабністю.
Віджати проект Українського інституту....

"2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі."

https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides?fbclid=IwAR1spsOAwD0sIic-aVvulob0eY1ZM-miSXlfNVNTQHDT-WFfhU6KQAX42Wg https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides

"Анонсований Оленою Зеленською проект україномовних аудіогідів в світових музеях існує вже рік і є пілотним проектом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві."

https://bykvu.com/ua/bukvy/anonsirovannyj-zelenskoj-proekt-ukrainojazychnyh-audiogidov-sushhestvuet-uzhe-god/?fbclid=IwAR0EZ2J8Kk7E-L2ZawuPRBNW-JCGpJd5MufDd5csjtBKW9RSIB1AzBXllIw https://bykvu.com/.../anonsirovannyj-zelenskoj-proekt.../

"Усе більше європейських столиць, де волонтери впроваджують проект Guide-UA

..Група проекту повністю відкрита до будь-якої співпраці та допомоги небайдужих людей. Таких уже немало: наприклад, в Україні до проекту приєднались Ольга Дубчак (перекладач), Михайло Медведєв (продакшн), Олена Луніна (листування з компаніями і організаціями). Громадський діяч, переселенка з Криму Людмила Чаплигіна налагодила контакти з власниками екскурсійних автобусів у Ризі, литовськими та латвійськими музеями. Ініціативу також підтримали Оля Ємкова з Франції, Оксана Фанта з Угорщини та Євгенія Степанова з Грузії."
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/turystychna-**************?fbclid=IwAR0V9SRhX5A6aNpymmHF-pxVHYWAx7RQf-SGM4x55BwYR3ifOQ21orBo5fI https://day.kyiv.ua/.../cuspil.../turystychna-**************
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11.04.2021 00:00 Відповісти
Плагіат ,все в стилі зеленої плісняви !!!)))
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11.04.2021 00:03 Відповісти
_Постоянно в глаза этих аудиогидов тычут! На носу большая война - а они про гидов. Ипанулись?
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11.04.2021 01:43 Відповісти
Так має бути,огидно коли Українця сприймають за московита,через його рузьгєщелепність.
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11.04.2021 01:47 Відповісти
Але ж які тупі коментарі. Проєкт чудовий і потрібний! Це одна з ознак національної суб'єктності, і ніхто нічого ні у кого не віджимав, Зеленська й УІ ліють спільно.
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11.04.2021 01:59 Відповісти
хорошая новость.
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11.04.2021 04:14 Відповісти
 
 