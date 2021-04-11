У Києві знесли історичний будинок Уткіна - на його місці хочуть побудувати 26-поверховий житловий комплекс. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом демонтажу історичної будівлі XIX століття - будинку Івана Уткіна на вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці, який спроєктував знаменитий український архітектор Олександр Вербицький.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, зокрема демонтажу будинку Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі Києва", - сказано в повідомленні.

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

У межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано як свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває.

"Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій", - зазначили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Тим часом інтернет-видання VGORODE зазначає, що будинок не мав охоронного статусу, але перебував у відмінному стані. Тепер на його місці побудують житловий комплекс "Апарт-готель Times".

Будинок Івана Уткіна спроєктував знаменитий український архітектор Олександр Вербицький. Власником будинку був купець другої гільдії Іван Якович Уткін. У його володінні садиба перебувала з 1899 до 1914 року.