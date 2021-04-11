У Києві знесли історичний будинок Уткіна - на його місці хочуть побудувати 26-поверховий житловий комплекс. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. ФОТО
Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом демонтажу історичної будівлі XIX століття - будинку Івана Уткіна на вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці, який спроєктував знаменитий український архітектор Олександр Вербицький.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.
"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, зокрема демонтажу будинку Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі Києва", - сказано в повідомленні.
Відомості про цей факт 10 квітня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).
У межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано як свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває.
"Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій", - зазначили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Тим часом інтернет-видання VGORODE зазначає, що будинок не мав охоронного статусу, але перебував у відмінному стані. Тепер на його місці побудують житловий комплекс "Апарт-готель Times".
Будинок Івана Уткіна спроєктував знаменитий український архітектор Олександр Вербицький. Власником будинку був купець другої гільдії Іван Якович Уткін. У його володінні садиба перебувала з 1899 до 1914 року.
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Послухайте , я нічого не маю проти бидла - бо це теж люди , теж мають своє право на щастя , на думку . Але керувати містами , керувати державами бидло не може ...
Бо тільки суцільне бидло може протягнути через закони право руйнувати цеглеві будинки 19-го століття .
Я був у Парижі кілька разів в різні десятиріччя . так ось там радіус центра міста , в якому жодна падло не має право щось змінювати в зовнєшньому вигляді будинків десь двадцять квадратних кілометра ...
Бульвар де-Клюши (на якому знаходиться Мулєн Руж) навіть зараз це ближче до околиці міста , ніж до центру -- так ось там переважна більшість будинків не мают й 5-ти поверхів . Сам Мулен Руж це 2 поверхи .
В Парижі особисто чи немало проблем з вихідцями з Алжиру й якщо їх була воля , то вони й Шанс Алізе знесли й набудували б там багатоповерхівки . Не кажучи про католицьки храми .
Але парижані ніколи не оберуть алжирця мером яким би він не був чудовим футболістом , або велосіпедистом ... Й сільського йолопа не оберуть . Мер це особиста посада й найкращий той мер , хто виріс в цьому , саме в цьому місті .