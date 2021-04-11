"Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований?" - попри локдаун, "Епіцентр" продовжує працювати. ФОТОрепортаж

Незважаючи на локдаун, гіпермаркети "Епіцентр" у Києві продовжують працювати.

Про це пише на сторінці в фейсбуці власник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував фотографії із гіпермаркету і написав наступне:

"Так, це сьогодні і це Епіцентр.

Точніше один з Епіцентрів, на Григоренка. В інших та ж картина.

Хтось здивований, що перед ним забита парковка, натовпи людей, працюють всі каси, а до них черги?

Про людське око на рівні вище голови (!) висять загороджувальні стрічки з табличками, на яких можна прочитати, що продаються тільки квіти, побутова хімія та продукти. Але за стрічки всі спокійно заходять, вибирають, все, що хочуть і їдуть з візками на касу.

І всім пофіг, що заборона, що інші законослухняно закриті на карантин і схоже ще надовго. І що це звичайний промтоварний роздріб, навіть не обтяжують себе імітацією під інтернет-доставку на місці!

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І у мене питання. Якого хріна? Чому всі наші гіпермаркети тканин (в яких раніше завжди на 2000 кв. метрів було максимум 10-15 покупців) закриті? Чому всі магазини одягу, взуття, домашнього текстилю закриті? Чому ми повинні здихати, скорочувати і звільняти з таким трудом відібраних і навчених співробітників? А комусь можна, скільки б про це з минулорічних локдаунов не шуміли і не обурювалися?

Тому, що у когось є свої депутати у ВР, а у когось немає?

І так у всьому. Друзям - все, ворогам - закон! Тільки чому ми всі, такі законослухняні у ворогах?

Бл&ть, немає слів ... Як це лицемірство вже дістало..."















