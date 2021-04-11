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Новини Фото Коронавірус і карантин
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"Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований?" - попри локдаун, "Епіцентр" продовжує працювати. ФОТОрепортаж

Незважаючи на локдаун, гіпермаркети "Епіцентр" у Києві продовжують працювати.

Про це пише на сторінці в фейсбуці власник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував фотографії із гіпермаркету і написав наступне:

"Так, це сьогодні і це Епіцентр.

Точніше один з Епіцентрів, на Григоренка. В інших та ж картина.

Хтось здивований, що перед ним забита парковка, натовпи людей, працюють всі каси, а до них черги?

Про людське око на рівні вище голови (!) висять загороджувальні стрічки з табличками, на яких можна прочитати, що продаються тільки квіти, побутова хімія та продукти. Але за стрічки всі спокійно заходять, вибирають, все, що хочуть і їдуть з візками на касу.

І всім пофіг, що заборона, що інші законослухняно закриті на карантин і схоже ще надовго. І що це звичайний промтоварний роздріб, навіть не обтяжують себе імітацією під інтернет-доставку на місці!

Також читайте: "Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція. ФОТОрепортаж

І у мене питання. Якого хріна? Чому всі наші гіпермаркети тканин (в яких раніше завжди на 2000 кв. метрів було максимум 10-15 покупців) закриті? Чому всі магазини одягу, взуття, домашнього текстилю закриті? Чому ми повинні здихати, скорочувати і звільняти з таким трудом відібраних і навчених співробітників? А комусь можна, скільки б про це з минулорічних локдаунов не шуміли і не обурювалися?

Тому, що у когось є свої депутати у ВР, а у когось немає?

І так у всьому. Друзям - все, ворогам - закон! Тільки чому ми всі, такі законослухняні у ворогах?

Бл&ть, немає слів ... Як це лицемірство вже дістало..."

Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 01

Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 02
Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 03
Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 04

Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 05
Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 06
Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 07
Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований? - попри локдаун, Епіцентр продовжує працювати 08

карантин (18172) Епіцентр (75) COVID-19 (19765) Соколовський Олександр (15) локдаун (339)


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Топ коментарі
+64
Какая власть, такой и локдаун.
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11.04.2021 18:25
+42
"Кінець епохи брехні" по-ЗЕленськи Друзям преЗЕдента - можна працювати: і "Епіцентри", і "Велюри", і "Буковелі" спокійно працюють, і хрен клали на карантин. "Друзям - все, ворогам - Закон"...
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11.04.2021 18:25
+42
"Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований?" - попри локдаун, "Епіцентр" продовжує працювати - Цензор.НЕТ 9542
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11.04.2021 18:43
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Тепер це все порівняй з Каліфорнією.
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15.04.2021 22:29 Відповісти
Читаю повідомлення тут, і порівнюю з наративами З Московії, що "Україна це лише жалюгідна пародія на державу", що "Украина это не правовое государство", "******* Україна ,це жалюгідна імітація держави !!!"
Подібні аргументи використовує Пєсков для виправдання нарощування рос. військ на кордоні.
Я от зрозуміти не можу: дописувачі корисні дурники, і підігрівають становище своїми недолугими і несвоєчасними постами чи відкриті вороги.
Не стане держави, то не буде кого критикувати, будете сидіти під московським віником.
Ви цього хочете?
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11.04.2021 18:53 Відповісти
я чуть там не ответил выше шо - подивитись на людей і т.д. - в чумусь ви правий.

ну реально нема й близько такого шоп 30 р. топтатись і шоп Польща тепер сміялась і шоп стільки зброї атомної здати за папірчик і - ше 100 тобі сказати мона резонів шо в світі такого більш нігде нема. А якщо скажеш там це - то подумають шо ви несповна розуму.
чо, брешу шолі?
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11.04.2021 19:25 Відповісти
А шо там з кондитерськими крамницями?Їх зачинили?
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11.04.2021 18:54 Відповісти
...меньше кондитеркой увлекайся, вася - на пляже на тебя никто не поведется
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11.04.2021 19:10 Відповісти
Думаю, что если на следующих местных выборах Герега подаст свою кандидатуру, он легко опередит своих соперников.Не исполнять дурацкие постановы властей- говорит в его пользу.Молодец, что работает, хоть есть где купить запчасти или материалы для ремонта, хть люди отвлекутся от этого сумашествия с вирусом этим.А то он ещё несколько лет у нас будет, а власть только одно говорит-сидите дома.Толку от этого сидения мало, к сожалению.
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11.04.2021 19:00 Відповісти
Если люди проголосуют за человека, который нарушает закон, значит эти люди заслуживают на власть из преступников.
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11.04.2021 19:18 Відповісти
Да и да. И ограничения - идиотские и нарушение ограничений ведёт к правовому нигилизму. Куда ни кинь - жопа в головах.
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12.04.2021 11:35 Відповісти
Як не соромно людям купувати ЩОСЬ в епіцентрі? Ви ж УКРАЇНЦІ !!! Ви купуєте товар у муділи, який привіз з Китаю маски та барижив ними в пік масочного дефіциту. Муділа в якого згаданий свинарник працював плюючи на локдаун. Поважайте себе - не ходіть купувати в свинарники.
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11.04.2021 19:17 Відповісти
По пути наименьшего сопротивления...
Печально, но факт.
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11.04.2021 19:19 Відповісти
Там при входе скорее всего поставили тележку с хот-догами. Продукты питания можно.
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11.04.2021 19:21 Відповісти
особо бесит что лоббируемые эпицентры работают с толпой народа в помещении, а рынки закрыли. Забота о населении налицо. Знаете ли, люди и от тоски умирают так же как и от короны. Продлите еще на пару лет карантин, правда статистику не дадут кто от чего загнулся
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11.04.2021 19:22 Відповісти
По зеленому!
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11.04.2021 19:26 Відповісти
В Одесі така ж саме картина.
Я, як дурень, робив замовлення на сайті, чекав, два дні, поки сформують. Приїхав забирати, а маркет працює, як завжди, лише стрічки натягнуті...
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11.04.2021 19:31 Відповісти
Степанов в тюрьме сможет написать инструкцию-книгу - "Как потратить миллиарды и стать все-равно первыми по уровню заболеваемости в Мире .."
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11.04.2021 19:46 Відповісти
Заметьте, и никто Эпицентр не собирается даже оштрафовать!
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11.04.2021 19:47 Відповісти
По уровню коррупции в Европе Украина в списке лидеров,если не лидер. И просвета нет.
Бесконечный рост цен,воровство на всех уровнях, взяточничество,преступления против личности,обнищание,массовый выезд граждан...с таким багажом мы надеемся на вступ в ЕС?
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11.04.2021 19:59 Відповісти
Дуже переймаюся за ресторан колі-катлєти. Хоч би він працював і давав гарні прибутки. Десь же протеже шмарклі мусять жерти-пити.
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11.04.2021 20:32 Відповісти
Певно на винос працюють, бідосі)
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12.04.2021 02:05 Відповісти
У украинцев всегда были проблемы с соблюдением законов. Попробуй такое выкинуть на Западе.
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11.04.2021 20:38 Відповісти
На том и стоим. Или сидим...на ж#пе. Но есть оправдание: у нас законы соблюдать - смерти подобно. Нарушение законов на протяжение столетий - это был и есть единственным путем выживания.
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11.04.2021 21:50 Відповісти
Мда, тут вот новый эпицентр строят в центре Днепра фактически, выкупили старый заводик, который превратили ранние хузяева в склады, а теперь всех аренда съемщиков нахер, мы строим эпицентр, капец
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11.04.2021 21:11 Відповісти
поподробнее..
Это где Эпицентр в центре Днепра планируется ?
Там как бы с парковками и с логистикой не очень
Очень не очень
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12.04.2021 06:26 Відповісти
вместо бывшего завода Красный профинтерн, ул. Академика Белелюбского 1, в 300 х метрах от пл. Островского
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12.04.2021 09:21 Відповісти
Это скорее Промзона чем центр ,хотя конечно - вокзалы и старый мост рядом
Спасибо
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12.04.2021 10:29 Відповісти
там территория 12 га, хватит
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12.04.2021 09:21 Відповісти
Хай Бог мені простить, побажаю ґереґам одного: якнайскорше переконатися, що у труні кишень не буває.
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11.04.2021 23:01 Відповісти
Можно много о барыгах из эпицентра писать, но факт остается фактом: есть спрос - есть предложение. Хузяйственных кыян желающих именно сейчас сделать ремонт в своей хатынке не уменьшилось. Вот для таких гэрэги и работают чуть ли не круглосуточно.
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11.04.2021 23:43 Відповісти
дурачек, тобиш виновны покупатели а не продавцы (которым запрещена торговля)? 100% зебил)))
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12.04.2021 05:03 Відповісти
Приятные кадры. Это не ресторан или ночной клуб для ****$ства и марнотратства. Украинцы живут нормальной жизнью трудолюбивых и хозяйственных людей. Строятся и делают ремонты, обновляют мебель, короче все самое главное для правильной семьи и уюта в доме. Вопреки всем негараздам войны, пандемии и зеленскимстепановым. Заодно и великую дулю кацапским соседям показывают.
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12.04.2021 00:25 Відповісти
Но ведь вроде как в масках. Хотя, конечно: непродовольственные магазине *(и не аптеки) должні работать только онлайн.
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12.04.2021 00:45 Відповісти
"Хоть поржом" казали вони...
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12.04.2021 02:04 Відповісти
владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский

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А за кого он голосовал в апреле 2019 ?
просто интересно
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12.04.2021 06:24 Відповісти
Одним словом - "лоХдаун"!
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12.04.2021 08:55 Відповісти
кто-то в локдаун разорился, а кто-то стал миллиардером
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12.04.2021 08:58 Відповісти
Эпицентр во все времена стоял над Законом.
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12.04.2021 10:56 Відповісти
Не принимайте Герегу к Зеленскому они далеко не друзья ,а то что Эпицентр работает это то что им на штрафы насрать эти штрафы для них мизирные объясню почему один только отдел сад и огород в эпицентре на Позняках приносит 1-3 млн в день а их в магазине 10 это минимум 10-15м в день поэтому им насрать на запреты им дешевле платить штрафы ,а вот насчёт Гереги то это нехер выбирать его на округе его пора лишить депутатского мандата бизнес и управления страной не совместимы и в Украине это проблема ,пускай Герега занимается бизнесом ,но нефик лезть в управление страной
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12.04.2021 11:14 Відповісти
управление страной и позволяет работать епицентрам
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12.04.2021 12:32 Відповісти
Теперь это действительно "ЭПИЦЕНТР" короновируса
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12.04.2021 13:36 Відповісти
Гереги - це мерзенні жадібні істоти, які мріють видавити всіх конкурентів, в тому числі малий бізнес, щоб ніхто більше не обмежував ціни. Маючи мільярди, їм все мало, ніяк не нажеруться. На благодійність, як це прийнято на заході, вони не витрачають ні копійки.
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12.04.2021 13:57 Відповісти
Та всьо Ок! Головне Кличка ще раз обісрати та обізвати !
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12.04.2021 14:40 Відповісти
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