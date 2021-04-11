"Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований?" - попри локдаун, "Епіцентр" продовжує працювати. ФОТОрепортаж
Незважаючи на локдаун, гіпермаркети "Епіцентр" у Києві продовжують працювати.
Про це пише на сторінці в фейсбуці власник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, передає Цензор.НЕТ.
Він опублікував фотографії із гіпермаркету і написав наступне:
"Так, це сьогодні і це Епіцентр.
Точніше один з Епіцентрів, на Григоренка. В інших та ж картина.
Хтось здивований, що перед ним забита парковка, натовпи людей, працюють всі каси, а до них черги?
Про людське око на рівні вище голови (!) висять загороджувальні стрічки з табличками, на яких можна прочитати, що продаються тільки квіти, побутова хімія та продукти. Але за стрічки всі спокійно заходять, вибирають, все, що хочуть і їдуть з візками на касу.
І всім пофіг, що заборона, що інші законослухняно закриті на карантин і схоже ще надовго. І що це звичайний промтоварний роздріб, навіть не обтяжують себе імітацією під інтернет-доставку на місці!
І у мене питання. Якого хріна? Чому всі наші гіпермаркети тканин (в яких раніше завжди на 2000 кв. метрів було максимум 10-15 покупців) закриті? Чому всі магазини одягу, взуття, домашнього текстилю закриті? Чому ми повинні здихати, скорочувати і звільняти з таким трудом відібраних і навчених співробітників? А комусь можна, скільки б про це з минулорічних локдаунов не шуміли і не обурювалися?
Тому, що у когось є свої депутати у ВР, а у когось немає?
І так у всьому. Друзям - все, ворогам - закон! Тільки чому ми всі, такі законослухняні у ворогах?
Бл&ть, немає слів ... Як це лицемірство вже дістало..."
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подібні аргументи використовує Пєсков для виправдання нарощування рос. військ на кордоні.
Я от зрозуміти не можу: дописувачі корисні дурники, і підігрівають становище своїми недолугими і несвоєчасними постами чи відкриті вороги.
Не стане держави, то не буде кого критикувати, будете сидіти під московським віником.
Ви цього хочете?
ну реально нема й близько такого шоп 30 р. топтатись і шоп Польща тепер сміялась і шоп стільки зброї атомної здати за папірчик і - ше 100 тобі сказати мона резонів шо в світі такого більш нігде нема. А якщо скажеш там це - то подумають шо ви несповна розуму.
чо, брешу шолі?
Печально, но факт.
Я, як дурень, робив замовлення на сайті, чекав, два дні, поки сформують. Приїхав забирати, а маркет працює, як завжди, лише стрічки натягнуті...
Бесконечный рост цен,воровство на всех уровнях, взяточничество,преступления против личности,обнищание,массовый выезд граждан...с таким багажом мы надеемся на вступ в ЕС?
Это где Эпицентр в центре Днепра планируется ?
Там как бы с парковками и с логистикой не очень
Очень не очень
Спасибо
========================
А за кого он голосовал в апреле 2019 ?
просто интересно