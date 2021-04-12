Поліцейські затримали у Львові групу зловмисників, які крали обладнання з будівництв. Сума викраденого - 1,3 млн грн. ФОТО

Правоохоронці затримали жителів різних областей України, які причетні як мінімум до п'яти крадіжок з будівництв. Загальна сума викраденого майна становить близько 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що шестеро зловмисників, мешканці Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Івано-Франківської областей та один – з Автономної Республіки Крим віком від 18 до 42 років, винаймали помешкання у Львові. У своєму розпорядженні вони мали два мікроавтобуси, якими у темну пору доби їздили на будівництва, звідки викрадали металеві опори опалубки, які в подальшому перевозили в орендований гараж на зберігання.

Поліцейські затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України 10 квітня відразу після скоєння чергової крадіжки – з новобудови на вулиці Пасічній у Львові вони викрали 250 стійок опалубки.

Встановлена причетність затриманих до щонайменше п’ятьох подібних крадіжок.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили викрадені з будівництв стійки, загальна вартість яких становить близько 1,3 мільйона гривень та інші речові докази їх причетності до скоєння злочинів.

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Фото: сайт Нацполіції.

Слідчі повідомили про підозру затриманим, двоє з яких раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманим запобіжні заходи.

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