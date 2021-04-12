УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6605 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 389 8

Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські затримали 35-річного жителя Вінницького району, за місцем проживання через ревнощі побив і зіштовхнув жінку з ґанку, після чого залишив помирати. Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Так, 9 квітня близько 14 години у Вінницьке районне управління поліції надійшло повідомлення від жителя села Цвіжин про те, що у дворі він знайшов мертву співмешканку.

За словами начальника Відділу №3 Вінницького районного управління поліції Віталія Стахова, попереднім слідством встановлено, що напередодні ввечері між чоловіком та 30-річною жінкою виник побутовий конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс цивільній дружині декілька ударів по голові та зіштовхнув з ганку. Після вчиненого чоловік пішов спати, залишивши жінку у безпорадному стані на вулиці.

Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину 01

Також дивіться: "Поки я не опублікувала відео, на якому він мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив", - в Кременчуці чоловік півтора року бив ексдружину на очах у дітей. ВIДЕО

35-річний підозрюваний затриманий у процесуальному порядку за вчинення злочину, передбачуваного ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає - до 10 років позбавлення волі.

Затриманому оголошено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство звернулось до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину 02
Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину 03
Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину 04
Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину 05
Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину 06
Фото: сайт полиции

Автор: 

Вінницька область (1023) насилля (297) Нацполіція (15264) вбивство (3109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який українець бухає в піст!?
показати весь коментар
12.04.2021 12:04 Відповісти
90 процентов украинцев бухает в пост.
показати весь коментар
12.04.2021 12:07 Відповісти
Неправда, попутал шо то ты, товарищ Пелагин, с родным кацапстаном.
показати весь коментар
12.04.2021 12:19 Відповісти
пойди похмелись, свинья боговерная
показати весь коментар
12.04.2021 12:34 Відповісти
чего чего? а кто запретит ему? летающие мужики с крылышками? или унылые мантры попов?
конечно - лучше набиться в капище и потом заражать всех вокруг
показати весь коментар
12.04.2021 12:14 Відповісти
Сожительница по совместительству собутыльница
показати весь коментар
12.04.2021 12:11 Відповісти
Не похоже, что там пьяницы живут. Во дворе высажены цветы, да и сам двор и дом не похож на место жительства алкашей. В любом случае жаль женщину.
показати весь коментар
12.04.2021 13:35 Відповісти
 
 