Побив, зіштовхнув з ґанку і залишив помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік убив цивільну дружину. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські затримали 35-річного жителя Вінницького району, за місцем проживання через ревнощі побив і зіштовхнув жінку з ґанку, після чого залишив помирати. Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Так, 9 квітня близько 14 години у Вінницьке районне управління поліції надійшло повідомлення від жителя села Цвіжин про те, що у дворі він знайшов мертву співмешканку.

За словами начальника Відділу №3 Вінницького районного управління поліції Віталія Стахова, попереднім слідством встановлено, що напередодні ввечері між чоловіком та 30-річною жінкою виник побутовий конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс цивільній дружині декілька ударів по голові та зіштовхнув з ганку. Після вчиненого чоловік пішов спати, залишивши жінку у безпорадному стані на вулиці.

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35-річний підозрюваний затриманий у процесуальному порядку за вчинення злочину, передбачуваного ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає - до 10 років позбавлення волі.

Затриманому оголошено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство звернулось до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.











Фото: сайт полиции