Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника. ФОТОрепортаж

Більше сотні киян вийшли у вихідні прибирати сосновий ліс на вулиці Генерала Жмаченка, 20, який "Християнська надія" відгородила парканом і спробувала почати разом з компанією "Інтергал-Буд" будівництво висоток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГО "Парк Жмаченко".

Кілька років боротьби громади закінчилися розірванням договору оренди з церквою і наданням статусу парку цій зеленій зоні. Але забудовник все ще намагається через суд отримати право побудувати в парку житло.

Поки київська влада не поспішає з поділом ділянки і розробкою проєкту благоустрою, місцеві жителі взяли ініціативу в свої руки. На повідомлення в соцмережах відгукнулося багато людей.

На зібрані гроші купили інструменти та садовий інвентар, встановили інформаційні таблички і урни з пакетами для собак, демонтували частину незаконного забору. Для вивозу сміття та сухостою знадобилися шість вантажівок. Також люди забезпечили відеоспостереження за парком і раніше встановленої спортмайданчиком.

24 вересня 2020 року Київрада ухвалила рішення про розірвання з релігійною громадою "Християнська надія" договору оренди ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 20 за порушення умов договору та надав їй статус парку. Уже пів року йдуть формальні процедури з розділення ділянки і підготовці проєкту благоустрою та місцеві жителі побоюються, що процес затягують штучно.

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