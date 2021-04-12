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Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника. ФОТОрепортаж

Більше сотні киян вийшли у вихідні прибирати сосновий ліс на вулиці Генерала Жмаченка, 20, який "Християнська надія" відгородила парканом і спробувала почати разом з компанією "Інтергал-Буд" будівництво висоток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГО "Парк Жмаченко".

Кілька років боротьби громади закінчилися розірванням договору оренди з церквою і наданням статусу парку цій зеленій зоні. Але забудовник все ще намагається через суд отримати право побудувати в парку житло.

Поки київська влада не поспішає з поділом ділянки і розробкою проєкту благоустрою, місцеві жителі взяли ініціативу в свої руки. На повідомлення в соцмережах відгукнулося багато людей.

На зібрані гроші купили інструменти та садовий інвентар, встановили інформаційні таблички і урни з пакетами для собак, демонтували частину незаконного забору. Для вивозу сміття та сухостою знадобилися шість вантажівок. Також люди забезпечили відеоспостереження за парком і раніше встановленої спортмайданчиком.

24 вересня 2020 року Київрада ухвалила рішення про розірвання з релігійною громадою "Християнська надія" договору оренди ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 20 за порушення умов договору та надав їй статус парку. Уже пів року йдуть формальні процедури з розділення ділянки і підготовці проєкту благоустрою та місцеві жителі побоюються, що процес затягують штучно.

Також читайте: Ткаченко вимагає розслідувати знесення будинку Уткіна в Києві: "Це варварство! Мінкульт не давав жодних дозволів на забудову"

Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 01
Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 02
Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 03
Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 04
Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 05
Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 06
Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника 07

Автор: 

Київ (19639) прибирання (33) забудова (580)


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Топ коментарі
+11
Вот это правильно!
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12.04.2021 15:41
+6
Локдаун, блин...
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12.04.2021 15:52
+6
Молодці!!!
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12.04.2021 16:05
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Все рівно знайдуться "бики", котрі прийдуть і насруть. Не то, що своїми псами, за собов не в змозі зібрати. А потім по трезвяку прийдуть і почнуть супитись, чому так засмічено. Бо не розуміють, що чисто не там де прибирають, а там, де не смітять.
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12.04.2021 15:37 Відповісти
німці теж сруть. учора одна свірістєлка підійшла платити за парковку до паркомату, салфеткою витерка кнопки і тут же на землю покидала. ну чо є ж прибиральник, а до аку вітер носитеме по вулиці, а дощиком приб"є, отдирати ще.
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12.04.2021 16:09 Відповісти
Так, знаю і про таке. У бидла немає національності.
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12.04.2021 16:11 Відповісти
це ж святоє немецкоє виращенное самьіми правильньіми немецким училками.
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12.04.2021 16:16 Відповісти
Вот это правильно!
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12.04.2021 15:41 Відповісти
Локдаун, блин...
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12.04.2021 15:52 Відповісти
В забудовників взагалі локдаунів не буває, вони лише чекають щоб скористатися локдауном чи бездіяльністю громадян аби збудувати черговий мурашник на місці парку.
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12.04.2021 16:08 Відповісти
!!!!
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12.04.2021 15:58 Відповісти
Молодці!!!
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12.04.2021 16:05 Відповісти
Где вы там парк видели? Посиделки для алкашей и притон для нарков там, на крайний случай поссать кто-то забежит
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12.04.2021 16:30 Відповісти
А они туда детей водят Что у этих мамаш в голове?
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12.04.2021 16:38 Відповісти
Все верно,но народ же и хочет этот отстой превратить в парк,все лучше ,чем очередной новострой.В Киеве сначала надо застроить все бывшие промзоны,а потом уже рубить деревья.В той же Дарнице десятки гектаров под промками, в которых в лучшем случае небольшие кустарные производства.
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12.04.2021 16:45 Відповісти
С каких пор там вообще считается сквером? Покажите документы на сквер, у кого на балансе стоит. Не может же сквер быть ничей, если это действительно сквер.
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12.04.2021 16:34 Відповісти
Не сквером, а парком! с момента принятия такого решение Киевсоветом! https://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1933
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12.04.2021 21:16 Відповісти
А где там написано, что это сквер?
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12.04.2021 21:54 Відповісти
Для тех, кто не умеет читать, еще раз повторяю - не сквер, а парк. Сквер - меньше двух, га, парк - больше. А там участок 4,2 га. В решении Киевсовета все написано. Надо нажать на ссылочку и немного почитать. Если конечно интересно разобраться, а не просто писать "где написано, что сквер" будто застройщик приставил нож к горлу и заставляет
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12.04.2021 23:31 Відповісти
Там удобно труп прятать, никто там не найдет. Что там вообще с детьми делать? Там страшно взрослым ходить.
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12.04.2021 16:37 Відповісти
Так не ходи, раз страшно)) Те, кому не страшно, вышли и навели порядок. Можно уже идти, не боясь))
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12.04.2021 21:19 Відповісти
Пару деревьев на свалке мусора - это еще далеко не сквер
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12.04.2021 16:41 Відповісти
Это застройщик такую методичку спустил?)) Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника - Цензор.НЕТ 2979
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12.04.2021 21:17 Відповісти
Алкашня, которая там собирается, вам будет благодарна
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12.04.2021 17:39 Відповісти
Респект!
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12.04.2021 18:11 Відповісти
О, как боты застройщика активизировалиссь: "парка там нет, алкашня, свалка, страшно гулять". А кто огородил забором и засрал сосновый лес за 16 лет аренды?! Это отвественность бывшего арендатора религиозной общины Христианская надежда, которая решила что построит с Интергалом тут дома и заработает много денег. Но помешали люди, которые хотят вернуть парк и сами наводят порядок.
Там уже установлена современная спортплощадка, расчищены все аллеи, проходы. ПОрезан сухостой, собраны ветки и все вывезено. И главное - снят забор! Проход теперь в основую часть свободен и скоро парк наполнится людьми!
Но в каментах трындеть это конечно не на субботнике пахать! https://www.youtube.com/watch?v=--DIK0z2D0A
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12.04.2021 21:14 Відповісти
Ты и паши на субботнике, я там не гуляю, тем более с детьми. А смотреть на пьющее быдло под кустами, мне не особо охота. Какие претензии, уважаемый? Хочешь грести рыгачки после быдла, давай вперед, но не нужно себе медали навешивать и ботами всех адекватных людей называть
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12.04.2021 21:50 Відповісти
Так если не гуляешь, то и не умничай. Проходи мимо
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12.04.2021 23:18 Відповісти
А может он тот алкаш, который накидал там бутылок, вот он и гребет там
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13.04.2021 13:12 Відповісти
Вот подробно все описано кто и как хочет украсть парк у киевлян https://censor.net/ru/blogs/3251697/pd_prikrittyam_tserkvi_u_kiyan_hochut_vkrasti_ta_zabuduvati_park_na_jmachenka?fbclid=IwAR3nVf1iXGZIG6ntARbG5vUN7wzAIy7qfe1akQtmGeZJigWOupaAVpOHA1o
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12.04.2021 23:35 Відповісти
Вот теперь даже поссать негде ))) Раньше в "парке" этом ссали
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12.04.2021 23:48 Відповісти
Парк курильщика
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13.04.2021 13:05 Відповісти
 
 