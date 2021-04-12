Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника. ФОТОрепортаж
Більше сотні киян вийшли у вихідні прибирати сосновий ліс на вулиці Генерала Жмаченка, 20, який "Християнська надія" відгородила парканом і спробувала почати разом з компанією "Інтергал-Буд" будівництво висоток.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГО "Парк Жмаченко".
Кілька років боротьби громади закінчилися розірванням договору оренди з церквою і наданням статусу парку цій зеленій зоні. Але забудовник все ще намагається через суд отримати право побудувати в парку житло.
Поки київська влада не поспішає з поділом ділянки і розробкою проєкту благоустрою, місцеві жителі взяли ініціативу в свої руки. На повідомлення в соцмережах відгукнулося багато людей.
На зібрані гроші купили інструменти та садовий інвентар, встановили інформаційні таблички і урни з пакетами для собак, демонтували частину незаконного забору. Для вивозу сміття та сухостою знадобилися шість вантажівок. Також люди забезпечили відеоспостереження за парком і раніше встановленої спортмайданчиком.
24 вересня 2020 року Київрада ухвалила рішення про розірвання з релігійною громадою "Християнська надія" договору оренди ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 20 за порушення умов договору та надав їй статус парку. Уже пів року йдуть формальні процедури з розділення ділянки і підготовці проєкту благоустрою та місцеві жителі побоюються, що процес затягують штучно.
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Там уже установлена современная спортплощадка, расчищены все аллеи, проходы. ПОрезан сухостой, собраны ветки и все вывезено. И главное - снят забор! Проход теперь в основую часть свободен и скоро парк наполнится людьми!
Но в каментах трындеть это конечно не на субботнике пахать! https://www.youtube.com/watch?v=--DIK0z2D0A