Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа в будівлі "Невської мануфактури" - фабрики, побудованої в другій половині XIX століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, будівля розміром 35 на 150 метрів горить повністю - вогонь палає на площі в кілька тисяч квадратних метрів. Обвалилися покрівля та перекриття. Ситуацію ускладнює сильний вітер.

Під час гасіння займання загинув пожежник. Також є інформація про двох постраждалих.

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На місці події працюють понад 300 осіб і 69 одиниць техніки.

Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.













