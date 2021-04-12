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Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа в будівлі "Невської мануфактури" - фабрики, побудованої в другій половині XIX століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, будівля розміром 35 на 150 метрів горить повністю - вогонь палає на площі в кілька тисяч квадратних метрів. Обвалилися покрівля та перекриття. Ситуацію ускладнює сильний вітер.

Під час гасіння займання загинув пожежник. Також є інформація про двох постраждалих.

Також дивіться: "Дитину знайшли! Другу шукаємо!" - у Києві рятувальники і патрульні винесли із задимленої квартири непритомних дітей. ВIДЕО

На місці події працюють понад 300 осіб і 69 одиниць техніки.

Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.

Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 01
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 02
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 03
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 04
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 05
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 06
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі 07

Автор: 

пожежа (4351) Санкт-Петербург (279)


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Топ коментарі
+53
Плохо, что не кремль((((
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12.04.2021 15:31
+31
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 4733
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12.04.2021 15:40
+26
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 7797
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12.04.2021 15:43
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Плохо, что не кремль((((
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12.04.2021 15:31 Відповісти
Випередив! Лайк за швидкість реакції!
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12.04.2021 15:34 Відповісти
а чого там пожежники стоять байдикують?
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12.04.2021 15:40 Відповісти
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 7797
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12.04.2021 15:43 Відповісти
Пусть бы они сгорели все, в мире чище бы стало
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Может, то бывшие крымчане? Ну не могут они лить ВОДУ, ее надо пить!
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12.04.2021 15:50 Відповісти
правильно делают
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12.04.2021 18:12 Відповісти
Все должно было начаться из москвы, кто-то неправильно понял слова песни!!
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12.04.2021 15:54 Відповісти
Кремль не чіпайте! То на велике свято!!
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12.04.2021 16:22 Відповісти
!!
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12.04.2021 16:34 Відповісти
Бальзам на душу!
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12.04.2021 15:33 Відповісти
Та не дуже. Жаль історичну будівлю. Нотер-Дам - 2.
Ось якби палав Лахта сіті ... )))
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12.04.2021 15:52 Відповісти
Коли в кацапії з історичних будівель залишаться тільки печери, в яких вони будуть сидіти та добувати вогонь тертям --- тоді й пожалкую... Але сірників --- все одно не дам!!
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12.04.2021 16:34 Відповісти
При Александре Освободителе мануфактура стояла, при Николае Кровавом --- стояла, при НЭПе --- стояла, а при плешивом мерзавчике --- сгорела нахрен!
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12.04.2021 16:09 Відповісти
Вкрадається думка, чи не спеціально?
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12.04.2021 16:10 Відповісти
П'яні кацапи самі справились..)
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12.04.2021 16:20 Відповісти
будет новый жилой комплекс из свечек 30 этажей...
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12.04.2021 17:24 Відповісти
Пих*й
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12.04.2021 15:34 Відповісти
Вейшнорійській ДРГ респект!
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12.04.2021 15:34 Відповісти
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 6069
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12.04.2021 15:35 Відповісти
Красиво.
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12.04.2021 15:36 Відповісти
Ну и ГДЕ ЕНОТ ???
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12.04.2021 15:37 Відповісти
Вже (див. нижче)
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12.04.2021 15:59 Відповісти
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 4733
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12.04.2021 15:40 Відповісти
от шо значит сварочник в умелых руках
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12.04.2021 15:44 Відповісти
красотища! ветер вам в помощ товарисчи!
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12.04.2021 15:41 Відповісти
Яка приємна новина!
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12.04.2021 15:41 Відповісти
Какие бы они не были, не надо уподобляться им, надо оставаться ЛЮДЬМИ. Противно читать комменты в таких темах, даже если кто и злорадствует смертям невинных людей, то лучше наверное просто оставить это при себе.......
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12.04.2021 15:42 Відповісти
Игорек, там невинных нет. Там есть мамы и папы оккупантов и убийц граждан Украины, их дедушки и бабушки, сестры и братья, дяди и тети, жены и их выкидыши, друзья и односкотники, ну и т.д.
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12.04.2021 15:48 Відповісти
Лучше морализаторство такое оставь при себе.
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12.04.2021 15:50 Відповісти
Кацапы --- невинные???
Больших сволочей и мерзавцев --- в мире нет!
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12.04.2021 16:22 Відповісти
кацап-он невинен и кроток, там другая нация запрягает, прикрывшись кацапскими фамилиями типа-лавров,мишустин..
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12.04.2021 16:31 Відповісти
да, похрен, что там тебе противно. обезличивание и расчеловечевание врага, тем более, такого подлого и жестокого, это - норма. а ты, со своим мимишным инфантилизмом, можешь морализаторствовать сколько угодно.
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12.04.2021 16:36 Відповісти
Из всех чувств должно остаться только одно --- ненависть!
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12.04.2021 16:42 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Не ненависть, - БРЕЗГЛИВОЕ ПРЕЗРЕНИЕ.
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12.04.2021 16:57 Відповісти
Проститутка ты паРашинская, Ыгорек
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12.04.2021 21:55 Відповісти
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 4054
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12.04.2021 15:44 Відповісти
Аве Пастор!
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12.04.2021 17:23 Відповісти
Аве просратый Слюнявым Крым...
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12.04.2021 21:56 Відповісти
А мне нравиться. Я вообще могу, с удовольствием и долго, любоваться пожарами в Параше и вывозом в Парашу их жмуров из Украины.
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12.04.2021 15:45 Відповісти
- И шо, сильно горит? - Сильно! - Ну нехай себе горит
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12.04.2021 15:45 Відповісти
Красиво,умеют же подлецы скрепоносные когда захотят
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12.04.2021 15:46 Відповісти
Підпал "однозначно" - для грошавитога забудовника.
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12.04.2021 15:46 Відповісти
красивый рускама речь в северном улусе)
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12.04.2021 15:49 Відповісти
Гарі, гарі ясна жизнь так прєкрасна!
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12.04.2021 15:50 Відповісти
а дымит вроде кто покрышек накидал......
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12.04.2021 15:53 Відповісти
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 5247
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12.04.2021 15:57 Відповісти
Радость то кокая!!!!!
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12.04.2021 16:00 Відповісти
"Валька - пол стакана" (Матвиенко) пошла в разнос !
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12.04.2021 16:03 Відповісти
Звільнення території під ТРЦ
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12.04.2021 16:10 Відповісти
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 9593
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12.04.2021 16:14 Відповісти
мало кацапів там згоріло, мало!
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12.04.2021 16:15 Відповісти
Ай, як файно палає!!
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12.04.2021 16:20 Відповісти
А речь слышна китайская - они уже до Питера дошли ?
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12.04.2021 16:20 Відповісти
То скоріш таджики... Вони там на всіх шостих роботах...
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12.04.2021 16:32 Відповісти
Кацапи дотримуйтесь безпеки пийте боярку в шоломах.Що згорить те....
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12.04.2021 16:25 Відповісти
В цій будівлі здається був готель такий собі, бюджетний, якщо не плутаю...
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12.04.2021 16:30 Відповісти
Я услышал чисто руцкий диалект !)) или мне показалось ?
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12.04.2021 16:40 Відповісти
Нехай палають у пеклі
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12.04.2021 16:42 Відповісти
Йде бандерівець вздовж берега- а в річці москаль тоне і волає:Спасітє!Я не умею плавать!Бандеровець йде далі і каже:І я не вмію плавати - так я ж не кричу!
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12.04.2021 16:48 Відповісти
це просто гарно!
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12.04.2021 17:57 Відповісти
в параше нету русскоязычных. на видео только чурбаны курлыыккают...
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12.04.2021 18:07 Відповісти
красивый рускама речь в северном улусе)
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12.04.2021 18:36 Відповісти
Предупреждение свыше для убийцы из питерской подворотни.
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12.04.2021 19:17 Відповісти
 
 