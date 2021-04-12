Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа в будівлі "Невської мануфактури" - фабрики, побудованої в другій половині XIX століття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, будівля розміром 35 на 150 метрів горить повністю - вогонь палає на площі в кілька тисяч квадратних метрів. Обвалилися покрівля та перекриття. Ситуацію ускладнює сильний вітер.
Під час гасіння займання загинув пожежник. Також є інформація про двох постраждалих.
На місці події працюють понад 300 осіб і 69 одиниць техніки.
Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.
Топ коментарі
+53 Андрей Никитин #382238
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+31 MausMike
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+26 Підлога Маккартні
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