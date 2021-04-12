Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, організованої на базі промислового підприємства. Затримано 8 членів міжрегіональної злочинної групи.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Нарколабораторія діяла на базі виробничого підприємства.

"300 кілограмів амфетаміну в місяць. 300 кг – це 1 мільйон 200 тисяч доз психотропу, які продавали учасники однієї злочинної групи. І відсьогодні вони перестануть потрапляти на "ринок". Перші результати: в Дніпрі накрили справжній наркозавод. Там вилучили 120 кілограмів готового амфетаміну, а це - 480 тисяч доз! І це найбільша партія вилученого амфетаміну в історії України. Крім цього, поліцейські виявили там понад тонну прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Спецоперація з припинення діяльності злочинної групи проводилася в 4 регіонах України, зокрема в м. Київ, а також у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

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У ході обшуків вилучено близько 120 кг амфетаміну, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, а також предмети, схожі на бойову зброю і боєприпаси. Крім того, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи про кількість збутих наркотиків і розрахунки в біткоїни.

Одночасно було припинено діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.

Зараз восьми затриманим готується повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.























