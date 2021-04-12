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Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, організованої на базі промислового підприємства. Затримано 8 членів міжрегіональної злочинної групи.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Нарколабораторія діяла на базі виробничого підприємства.

"300 кілограмів амфетаміну в місяць. 300 кг – це 1 мільйон 200 тисяч доз психотропу, які продавали учасники однієї злочинної групи. І відсьогодні вони перестануть потрапляти на "ринок". Перші результати: в Дніпрі накрили справжній наркозавод. Там вилучили 120 кілограмів готового амфетаміну, а це - 480 тисяч доз! І це найбільша партія вилученого амфетаміну в історії України. Крім цього, поліцейські виявили там понад тонну прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Спецоперація з припинення діяльності злочинної групи проводилася в 4 регіонах України, зокрема в м. Київ, а також у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

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У ході обшуків вилучено близько 120 кг амфетаміну, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, а також предмети, схожі на бойову зброю і боєприпаси. Крім того, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи про кількість збутих наркотиків і розрахунки в біткоїни.

Одночасно було припинено діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.

Зараз восьми затриманим готується повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 01
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 02
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 03
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 04
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 05
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 06
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 07

Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 08
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 09
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 10
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 11
Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено) 12

Автор: 

Дніпро (3297) наркотики (1457) боротьба з наркотиками (148) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+10
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6263
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12.04.2021 15:56
+6
А крыша ----КТО????!!!!!
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12.04.2021 17:06
+2
хренасе сколько копателей криптовалюты по совместительству еще носятники, курцы и ширцы.
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12.04.2021 16:20
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Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6263
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12.04.2021 15:56 Відповісти
а синего то нет
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12.04.2021 16:10 Відповісти
потому что среди них нет Хайзенберга
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12.04.2021 16:25 Відповісти
не приписали! грамм так сказать "в рознице" может стоить 50$! так что считай...
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12.04.2021 16:30 Відповісти
Шо то сегодня нема моих любимых фотографий "предметов похожих на боевое оружиие" - турецкого стартовика "Ретай" и флобера с замыленной надписью "cal. 4,5 mm".
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12.04.2021 16:13 Відповісти
Учится нужно , а не закривать.
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12.04.2021 16:15 Відповісти
хренасе сколько копателей криптовалюты по совместительству еще носятники, курцы и ширцы.
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12.04.2021 16:20 Відповісти
Нарколабораторія в Дніпрі щомісяця виготовляла до 300 кг амфетаміну на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 368
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12.04.2021 16:46 Відповісти
А крыша ----КТО????!!!!!
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12.04.2021 17:06 Відповісти
Хороший вопрос . Промышленное производство ниоткуда не возникает. Время , средства , крыша , конспирация ....И никто не знал ?
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12.04.2021 19:10 Відповісти
 
 