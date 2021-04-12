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Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень. ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків і жінка розрахувалися фальшивими грошима в магазині неподалік від Коломиї. Незабаром поліція затримала двох із них, інших розшукують.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На лінію "102" зателефонував власник одного із торгових закладів села Коршів, що на Коломийщині та повідомив, що четверо чоловіків і жінка придбали в закладі товар та розрахувались, ймовірно, фальшивими купюрами по 500 гривень. Оперативні працівники, патрульні Коломийщини негайно ж розпочали пошуки", - розповіли в поліції.

Через чотири години поліцейські розшукали в Коломиї чоловіка і жінку на "Лексусі". У машині знайшли 300 тис. підроблених гривень.

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Гроші відправили на експертизу, а парочку затримали. Їм може загрожувати від 5 до 10 років за гратами з конфіскацією майна.

Зараз поліція розшукує їх подільників.

Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень 01
Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень 02
Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень 03
Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень 04
Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень 05

Автор: 

Нацполіція (15264) фальшивомонетники (73) Івано-Франківська область (956) Полтавська область (1133)


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Ани нивинаватые, просто государство выпускало купюры удивительным образом похожие на те, что выпускали они
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12.04.2021 16:12 Відповісти
Виборці ківи.
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12.04.2021 16:20 Відповісти
Ого, думал в наше время таких уже и не осталось. Выпускали бы криптовалюты того лучше.
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12.04.2021 16:45 Відповісти
Цыгане на улице Обнинска (Калужская область) продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов. Об этом жена жертвы мошенников написала в социальной сети «ВКонтакте».

Она уточнила, что фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом.

«Муж купил две штуки на 1 тысячу рублей, пришел домой - оказалось подделка, и продать их невозможно», - написала женщина в паблике «Типичный Обнинск». При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч.
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12.04.2021 19:44 Відповісти
Есть на этом сайте редакторы или нет?

"Нашли 300 тыс. поддельных гривен" означает, что нашли 300 тыс. штук бумажных купюр.

"Нашли поддельных гривен на сумму 300 тыс. гривен" означает, что нашли поддельных гривен на сумму 300 тыс.

Разницу ощущаете?

)))))))
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12.04.2021 17:20 Відповісти
 
 