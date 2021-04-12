Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень. ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків і жінка розрахувалися фальшивими грошима в магазині неподалік від Коломиї. Незабаром поліція затримала двох із них, інших розшукують.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На лінію "102" зателефонував власник одного із торгових закладів села Коршів, що на Коломийщині та повідомив, що четверо чоловіків і жінка придбали в закладі товар та розрахувались, ймовірно, фальшивими купюрами по 500 гривень. Оперативні працівники, патрульні Коломийщини негайно ж розпочали пошуки", - розповіли в поліції.

Через чотири години поліцейські розшукали в Коломиї чоловіка і жінку на "Лексусі". У машині знайшли 300 тис. підроблених гривень.

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Гроші відправили на експертизу, а парочку затримали. Їм може загрожувати від 5 до 10 років за гратами з конфіскацією майна.

Зараз поліція розшукує їх подільників.









