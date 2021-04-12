Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень. ФОТОрепортаж
Четверо чоловіків і жінка розрахувалися фальшивими грошима в магазині неподалік від Коломиї. Незабаром поліція затримала двох із них, інших розшукують.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"На лінію "102" зателефонував власник одного із торгових закладів села Коршів, що на Коломийщині та повідомив, що четверо чоловіків і жінка придбали в закладі товар та розрахувались, ймовірно, фальшивими купюрами по 500 гривень. Оперативні працівники, патрульні Коломийщини негайно ж розпочали пошуки", - розповіли в поліції.
Через чотири години поліцейські розшукали в Коломиї чоловіка і жінку на "Лексусі". У машині знайшли 300 тис. підроблених гривень.
Гроші відправили на експертизу, а парочку затримали. Їм може загрожувати від 5 до 10 років за гратами з конфіскацією майна.
Зараз поліція розшукує їх подільників.
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Она уточнила, что фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом.
«Муж купил две штуки на 1 тысячу рублей, пришел домой - оказалось подделка, и продать их невозможно», - написала женщина в паблике «Типичный Обнинск». При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч.
"Нашли 300 тыс. поддельных гривен" означает, что нашли 300 тыс. штук бумажных купюр.
"Нашли поддельных гривен на сумму 300 тыс. гривен" означает, что нашли поддельных гривен на сумму 300 тыс.
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