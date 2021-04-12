Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція. ФОТОрепортаж
Зловмисниці заздалегідь підготувалися до викрадення коштів. Мішок, в якому було 524 400 гривень, одна з жінок винесла з відділення пошти і залишила вдома у своєї напарниці.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції Харківської області, 10 квітня о 16:10 в Лозівський районний відділ поліції звернувся 53-річний директор поштового відділення в місті Лозова. Він повідомив, що під час перевезення пошти службовим автомобілем працівники установи в селі Слобідське Лозівського району виявили відсутність мішка з грошима.
В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що 31-річна працівниця видавала гроші листоношам у приміщенні каси, та викрала один мішок з грошима. Кошти вона передала 38-річній жінці, яка займає посаду заступника директора вказаного відділення.
Зловмисниця зберігала мішок з грошима за місцем мешкання. Жінки заздалегідь розробили план викрадення державних коштів.
Поліцейські вилучили речові докази.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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А ведь похоже, правы были наши керманычи, когда говорили - будут маленькие зарплаты - будут красть. И как в воду смотрели.
Да и не так уж много пытались украсть - 1\3 месячной зарплаты Смелянского.
При такой зарплате хотелось бы хоть посмотреть на такую кучу денег, то бишь воочию увидеть, ну и потрогать, если разрешат...