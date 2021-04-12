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Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція. ФОТОрепортаж

Зловмисниці заздалегідь підготувалися до викрадення коштів. Мішок, в якому було 524 400 гривень, одна з жінок винесла з відділення пошти і залишила вдома у своєї напарниці.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції Харківської області, 10 квітня о 16:10 в Лозівський районний відділ поліції звернувся 53-річний директор поштового відділення в місті Лозова. Він повідомив, що під час перевезення пошти службовим автомобілем працівники установи в селі Слобідське Лозівського району виявили відсутність мішка з грошима.

В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що 31-річна працівниця видавала гроші листоношам у приміщенні каси, та викрала один мішок з грошима. Кошти вона передала 38-річній жінці, яка займає посаду заступника директора вказаного відділення.

Зловмисниця зберігала мішок з грошима за місцем мешкання. Жінки заздалегідь розробили план викрадення державних коштів.

Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція 01
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція 02
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція 03

Поліцейські вилучили речові докази.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Автор: 

злодійство (395) Нацполіція (15264) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
Совсем тупые девочки?
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12.04.2021 16:40
+7
Одна извилина-и та не в голове...
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12.04.2021 16:47
+6
Подурели двуногие от денег,жрите уже их
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12.04.2021 16:42
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Совсем тупые девочки?
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12.04.2021 16:40 Відповісти
Подурели двуногие от денег,жрите уже их
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12.04.2021 16:42 Відповісти
зарплаты ж маленькие...
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12.04.2021 16:42 Відповісти
Статуэтка "Золотой Иплан" переходит к милым и рисковым работницам слободской почты
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12.04.2021 16:43 Відповісти
а на что они рассчитывали?
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12.04.2021 16:46 Відповісти
На Мальдивы.
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12.04.2021 16:50 Відповісти
Не у всех же в Укрпочте зарплаты как у Смелянского.
А ведь похоже, правы были наши керманычи, когда говорили - будут маленькие зарплаты - будут красть. И как в воду смотрели.
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12.04.2021 16:46 Відповісти
А думаете у них зарплаты маленькие из-за керманычей? Мне кажется что это из-за того что они могут спланировать только вот такое ограбление. Были бы умнее, зарабатывали бы больше.
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12.04.2021 16:49 Відповісти
Понятно, что эти тупые курицы не сами же себе назначают зарплаты. Просто несколько лет назад, когда в самой нищей стране Европы, назначали госчиновникам фантастические зарплаты, то с каждого утюга рассказывали - мол меньше нельзя - а то будет красть.
Да и не так уж много пытались украсть - 1\3 месячной зарплаты Смелянского.
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12.04.2021 17:00 Відповісти
Поверить в то что высокие зарплаты остановят воровство могут только такие же курицы... Разве человека склонного к воровству может что то остановить?
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12.04.2021 17:16 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
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12.04.2021 17:37 Відповісти
Красть будут всегда при любых зарплатах. Есть с кого брать пример...
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12.04.2021 17:00 Відповісти
Красть будут до тех пор пока за это не начнут наказывать.
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12.04.2021 17:17 Відповісти
Они упёрли больше полумиллиона 50 грн.купюрами?Больше сотни пачек. Ох и натягались они с ними....А вот зачем их хранить дома это вопрос из вопросов.
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12.04.2021 16:47 Відповісти
А ещё больше "натягалась" та тётка что все эти купюры В РУЧНУЮ переписывала ))) ( digital country)
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 4332Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 4332
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12.04.2021 17:20 Відповісти
Одна извилина-и та не в голове...
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12.04.2021 16:47 Відповісти
ну вот. это наверно из тех кто кричит "воруют, честно столько не заработаеш, откуда такая машина, откуда такая квартира" и прочее бла бла бла. для того что бы воровать - тоже мозги надо, это тяжолая и опасная работа.
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12.04.2021 16:47 Відповісти
Конечно ,тетки от цифры одурели....А ,вот чиновникам из слуг, это всего лишь премия или мат помощь на "оздоровление" . Очень у нас цифры разные.
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12.04.2021 17:02 Відповісти
Скорее всего пенсионные деньги. думаю таких хищений в год не одно бывает
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12.04.2021 17:06 Відповісти
эти пацаны нервно курят в стороне ! какой план ! какое блестящее исполнение !
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 838
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12.04.2021 17:08 Відповісти
В таком пакете, по 50 грн,....и где там пол миллиона?
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12.04.2021 17:14 Відповісти
Там и пятисотки виднеются
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12.04.2021 18:08 Відповісти
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 3833

При такой зарплате хотелось бы хоть посмотреть на такую кучу денег, то бишь воочию увидеть, ну и потрогать, если разрешат...
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12.04.2021 18:46 Відповісти
 
 